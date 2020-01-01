Abdullah Avcı: Sergen Yalçın'ın başarılı olmasını çok isterim

Abdullah Avcı, Beşiktaş'ın yeni antrenörü Sergen Yalçın'a iyi dileklerini iletirken siyah beyazlı ekipteki günlerine değindi.

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Abdullah Avcı, Beşiktaş'ta elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını ifade ederken, Sergen Yalçın'ın başarılı olmasını arzu ettiğini söyledi.

Sezon başında göreve geldiği siyah beyazlı ekiple beklediği sonuçları alamayan Avcı ile yollar ocak ayında ayrılmış ve yerine Sergen Yalçın getirilmişti.

Hürriyet Spor Arena'dan Koray Durkal'a konuşan Avcı, çok üzüldüğü dönemler yaşadığını fakat koronavirüs salgınıyla birlikte olaylara daha geniş bir perspektiften bakmaya başladığını dile getirdi.

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Daha fazla takım

"Futbolu gözümüzde fazla büyütüyoruz" diyen Avcı, şunları söyledi:

"Çok üzüldüğüm, yıprandığım, kahrolduğum bir dönemdi. Çok sorguladım yaptığım işi. Dünyanın en zor işini yapıyormuşum gibi hissettiğim anlar oldu. Ama şimdi ailelerini bırakıp hastaneye giden, gecesini gündüzüne katıp canla başla çalışan sağlık çalışanlarını görüyorum ve inanın utanıyorum. Futbolu fazla gözümüzden büyütüyoruz. Bunun sevmekle alakası yok. Benim kadar sevenini zor bulursunuz. Kastettiğim şey bu değil. Futbolun bir eğlence unsuru olduğunu, bizim de eğlence sektöründe iş yaptığımızı aklımızdan çıkarmamamız lazım. Bunu ölüm kalım meselesi haline getirmeye gerek yok. Bazen hepimiz bu yanılgıya düşüyoruz. Ölüm kalım meselesi, hastanelerde canı pahasına hiç tanımadıkları insanları kurtarmaya çalışan insanların yaptığı şey."

"Sergen Yalçın'ın başarılı olmasını çok isterim"

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın'a iyi dileklerini ileten Abdullah Avcı, "Ben mutlu çalışma ortamlarının sihrine inanırım. Ama bazen olmaz. O süreçten kendi adıma çıkaracağım sonuçlar elbet var. Ama “Keşke devam etseydim, farklı olurdu” bu sonuçlardan biri değil. Sergen Hoca şu anda, hem kendisinin çok istediği hem kendisinin çok istendiği bir yerde. Başarılı olmasını çok isterim. Sonuçta bundan kazanan Türk futbolu olur." ifadelerini kullandı.