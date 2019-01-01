Abdullah Avcı: Oyuncularımın sisteme inanarak buna devam etmeleri değerliydi

Sahasında Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ın teknik direktörü Abdullah Avcı karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in üçüncü haftasında Beşiktaş ile Çaykur Rizespor, Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi.

Oğulcan Çağlayan ve Domagaj Vida'nın karşılıklı gollerinin ardından karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Beşiktaş'ın teknik direktörü Abdullah Avcı "Oyuncuları tebrik etmek lazım. Sisteme inanarak buna devam etmeleri değerliydi. İlk yarıda 5.2 saniyede topu geri kazandık, bu bir rekor. Tüm opsiyonları denediler. Belki temiz bir takımız, verdiğimiz iki pozisyonda taktik faul yapabilirdik. Puan kaybettik ancak oyun olarak çok şeyler kazandık. Gelecek haftalarda zeminin de düzelmesiyle top kazanma sürelerimiz daha da kısalacak, daha iyi oynayacağız. Oynanan oyundan çok memnunum" ifadelerini kullandı.

"Defans oyuncusunun asıl görevi savunma yapmaktır"

Siyah beyazlı ekibin yeni transferi Victor Ruiz ise "Ne yazık ki bugün puan kaybettik, kazanabileceğimiz bir maçtı. Oyun genelinde topa sahip olan bizdik ancak kazanamadık. Kariyerim boyunca aynı pozisyonda oynadım. Bugün maç gerektirdiği için biraz daha ön alana yardımcı olmaya çalıştım ancak defans oyuncusunun asıl görevi savunma yapmaktır" şeklinde konuştu.

"Formayı giymek benim için iyiydi"

Beşiktaş'ın bir diğer yeni ismi Douglas "Formayı giymek, arkadaşlarıma saha içinde yardımcı olmak benim için iyiydi. Ancak bugün puan kaybettiğimiz için üzgünüz. Bugün hafta boyunca yaptığımız çalışmaların karşılığını alamadık. Önümüzde milli takım arası var, çalışmaya devam edeceğiz" sözlerini kullandı.

"Bu oyunu inatla sürdüreceğiz"

86. dakikada oyuna giren ve siyah beyazlı formayı ilk defa sırtına geçiren Pedro Rebocho "İyi bir maç oldu diyebiliriz. Genel olarak iyi işler yaptık ama skoru yakalayamadık. Bu oyunu inatla sürdüreceğiz ve skorlar da gelecektir. Adaptasyon sürecini iyi geçirdim, arkadaşlarım çok yardımcı oldu. Bu süreci atlattım diyebilirim" dedi.

"Ayrılmak gibi bir düşüncem yok"

Yaz transfer döneminde Beşiktaş'tan ayrılacağı konuşulan Dorukhan Toköz de "Milli takım arasını iyi geçirip deplasmanda alacağımız bir galibiyetle daha iyi olmak istiyoruz. Ayrılmak gibi bir düşüncem yok. Takımın menfaatleri için her şeyi yaparım ancak ilk düşüncem burada şampiyonluk yaşamak" açıklamasını yaparak iddiaları yanıtladı.