Abdullah Avcı: "Oyun gücümüzle yarış içinde kalmaya devam edeceğiz"

Abdullah Avcı, 2-0'lık Yeni Malatyaspor galibiyetinin ardından şampiyonluk yarışındaki durumlarını değerlendirdi.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-0'lık skorla mağlup eden Medipol Başakşehir'de Teknik Direktör Abdullah Avcı maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Topa daha çok sahip olduklarını vurgulayan Avcı, "Çok net pozisyon vermedik. Rakibin daha fazla düşeceğini biliyorduk. Son 3 maçtır gol yemiyoruz. Genelinde hücum oynarken de savunma güvenliğini nasıl alacağımızla ilgili çalışıyoruz. Zor bir deplasman. 1,5 senedir önemli bir çıkış yapan takım, kupada iyi gidiyorlar. Buradan bu şekilde galibiyetle dönmek çok önemli. 24 haftayı bitirdik, 10 hafta kaldı. Her maç son derece önemli." değerlendirmesine bulundu.

"Şampiyonluk puanını hiç hesaplamadım"

"Şampiyonluk puanını kaç olarak görüyorsunuz?" sorusuna Avcı, şöyle cevap verdi: "Şampiyonluk puanını bütününde hiç hesaplamadım. Hafta hafta, parçadan bütüne gitmeyi düşünerek ve bir sonraki maça odaklanarak hazırlanıyoruz. Her maç zor geçiyor, öncesinde puan ortalaması yapılmaz. Bugün kazanmak için geldik ve kazandık, bu bizi mutlu etti. Haftaya başka bir sayfaya hazırlanacağız."

"Oyun gücüyle yarış içinde kalmaya devam edeceğiz"

Galatasaray ile şampiyonluk yarışında kopma olup olmayacağı yönündeki soru üzerine Avcı, durumun haftalık değiştiğini kaydetti.

Farkı 8 puana kadar çıkardıklarını hatırlatan Avcı, "Ama bir hafta sonra kendi sahamızda berabere kalarak puan kaybettik. Puan farkı tekrar kapandı. Bunu aşmak istiyoruz, en azından bu anlamda psikolojik bir üstünlük sağlamak istiyoruz ama yarıştığımız takım veya takımlar tarihleri, kültürleri ve geri dönüşleri olan takımlar. O yüzden kolay değil. Oyun gücüyle sahada kalmamız gerekiyor, bu şekilde yarış içerisinde kalmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Fenerbahçe maçı yorumu

Ligde gelecek hafta Fenerbahçe ile karşılaşacaklarının hatırlatılması üzerine de Avcı, şunları söyledi: "Fenerbahçe'yi bugünkü durumuyla değerlendirmemek lazım. Türk futbolunun önemli ve geri dönüşü olan bir takımı. Son derece ciddi ve zor bir müsabaka bizi bekliyor. Biz de hedef takımız, herkesin konsantrasyonu bize daha yüksek oluyor. Herkes kazanmak istiyor, onlar da kazanmak isteyecekler. Umarım daha hızlı düşünerek, oynayarak, pas yaparak bu maça en iyi şekilde hazırlanacağız."