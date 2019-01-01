Abdullah Avcı: Öz güven bazen tehlikeli olabiliyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, farklı Wolverhampton yenilgisini değerlendirdi.

UEFA K Grubu’nda Beşiktaş, deplasmanda Wolverhampton’a 12 dakikada yediği 4 golle mağlup olurken, müsabakanın ardından teknik direktör Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

“Grubun son maçını iyi bitirmek istiyorduk," diyen Avcı, "İlk yarı dengeli bir oyun oldu. İkinci yarıda 55’ten sonra bir öz güven geldi. Bu bazen tehlikeli olabiliyor" yorumunu yaptı.

"Gol yiyebiliriz ama oyundan kopmanın, disiplini kenara bırakmanın olmaması gerekiyor," diyen tecrübeli teknik direktör, "Bu serüveni; çok iyi olmayan, zaman zaman Avrupa tecrübesi için gençlere şans verdiğimiz bir turnuva olarak değerlendireceğiz” diye konuştu.