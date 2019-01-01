Abdullah Avcı imzayı attı: Oyunun iki yönünü de doğru oynayacağız

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Abdullah Avcı, resmi imzayı atarken düzenlediği basın toplantısında neler yapacağını anlattı.

Beşiktaş, yeni teknik direktörü Abdullah Avcı için imza töreni düzenledi. Avcı, kendisini siyah beyazlı renklere bağlayan üç yıllık kontratı imzaladı.

Törenin başında söz alan Fikret Orman, kulübüne teşekkür ederken "Hocamla isteğimiz uzun senelerdir var, birbirimizi de çok severiz. Kişisel bir görüşmemiz olmamıştı. Hocamızın yeni bir başlangıç yapmak istediğini duyduk. Biz de hemen görüştük." şeklinde konuştu.

Abdullah Avcı da sözlerine eski kulübüne teşekkür ederek başladı ve "Beşiktaş'a nice şampiyonluklar yaşatmak en büyük amacım. Beni hayatta tutan üç şey var: Dürüstlük, sadakat ve vefa. İki şeyden taviz vermeyeceğim: Beşiktaş'ın mazisine layık bir duruş ve oynattığı oyunla taraftarın saygısını, sevgisini ve coşkusunu kazanan ve rakip taraftarın da gıpta ettiği bir Beşiktaş." ifadelerini kullandı.

" Oyun planına, organizasyona uygun oyuncu profilleri üzerinden transfer çalışmalarımız devam ediyor. Bunu yönetime sunup, süreci aynı şekilde takip edeceğiz." diyen tecrübeli teknik adam, Şenol Güneş'e ve A Milli Takım'a da zaferinden dolayı tebriklerini iletti.

Para pul işlerinden anlamam

Maddi konulara girmeyi sevmediğini belirten Avcı, "Başakşehir'e 5 sene imza atarken de, buraya imza atarken de ben para pul işlerinden anlamam dedim. Milli Takım teknik direktörlüğü ve şimdi Beşiktaş Teknik Direktörlüğü yapmak nasip oldu. O duyguyu büyük coşkuyla yaşıyorum. Hakkını verebileceğimizi umuyorum." dedi.

Oğuzhan Özyakup mesajı

Şenol Güneş'in son sezonunda gözden düşen Oğuzhan Özyakup'a güvendiğini ifade eden 55 yaşındaki teknik adam, "Oğuzhan, benim milli takıma aldığım oyuncuydu. O dönem 'dan Beşiktaş'a transferiyle alakalı fikirlerimi söylemiştim. Yetenekli, eksikleri var. Bunları konuşacağız. Güçsüz taraflarıyla ilgili çalışmalar yapıp Oğuzhan'ı hem Beşiktaş'a hem milli takıma kazandıracağız." sözlerini kullandı.

Taraftar vurgusu

Vodafone Park sakinlerine mesaj gönderen Avcı, " Taraftar çok büyük güç, özellikle Beşiktaş taraftarıyla bunu net bir şekilde yaşayıp görmüş biriyim. Desibel rekorları kırıldı burada. Umarım aynı şekilde bizim oynatacağımız oyunla, onların coşkusuyla beraber, taraftarın da oyuna çok önemli katkısı olacaktır." diye konuştu.

Oyun planı ne olacak?

Oyun planıyla ilgili ipuçları veren Abdullah Avcı, "Bugün oyunun her iki yönünü de doğru oynamak gerekiyor. Şampiyonlar Ligi'ni de, Dünya Kupası'nı da izlediğinde futbol buraya gitmiştir. Kafamda oyun sistemi ve oyuncu profili var, bunu çalışarak, coşkulu, istediğini saha içinde alan bir Beşiktaş takımı olacak." şeklinde konuştu.

Eski oyuncularını Beşiktaş'a getirecek mi?

Avcı, bir basın mensubunun, "Başakşehir'den transfer yapacak mısınız?" sorusuna "Böyle bir çalışma yapmadık. Şu an Ümraniye'de ekibim transfer çalışmalarını yürütüyor. Şu an mevcut kadroda ne varsa onun üzerinden çalışıyoruz." yanıtını verdi.

Topu kazanma süresi azalacak

Başakşehir'de topu kazanma süresinin ligin en iyisi olduğunun hatırlatılması üzerine, Abdullah Avcı şunları söyledi:

"Yapıyı doğru kurarak, futbolcuya hem sahada hem de göstererek anlattığınızda her şey yerine oturacak. 5 yıllık bir süreç var. Beşiktaş'ın deplasmanda topu geri kazanma süresi 14, iç sahada 10,5 saniye. Taraftarımız ile 7 saniyeye indirebilirsek güzel olur."

Çok para değil, akıllı para

Transfer harcamaları konusuna da değinen Avcı, "Bugün Avrupa'nın en büyük kupasını aldı. Onlardan daha fazla harcayan kulüpler bu başarıyı izledi. Çok para değil, akıllı para harcamak önemli. Organizasyonu doğru kurmak gerek. Sistem oyuncuyu öne çıkarır." dedi.

Siyah beyazlı ekip, 1 Haziran'da Abdullah Avcı ile üç yıllık sözleşme imzaladığını kamuoyuna duyurmuştu.