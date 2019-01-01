Abdullah Avcı: "Beşiktaş her teknik direktörün kolay ulaşabileceği bir yer değil"

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Abdullah Avcı, kulüp televizyonuna konuştu...

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Abdullah Avcı, kulüp televizyonuna ilk açıklamalarını yaptı.

Bugün Nevzat Demir Tesisleri'ni gezen Abdullah Avcı, daha sonra tesislerde Başkan Fikret Orman ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

>> Sözleşmesi sona eren futbolcular

BJK TV'ye açıklamalarda bulunan deneyimli teknik adam, " 'de belki de ülkede olmayacak bir hikaye yarattık. Hem kulübün gelişimi, hem benim antrenörlük gelişimime önemli katkı sağlayan bir aile ortamıydı. Beşiktaş her teknik direktörün kolay ulaşabileceği bir yer değil. Dedikoduların çıktığı günden itibaren buranın teknik direktörü olma ayrıcalığını yolda yürürken bile insanlar hissettiriyor. Çok güzel bir duygu." dedi.

"Benim çocukluğum İnönü Stadı'nda Taksim'den yürüyüp merdivenlerden aşağı inerek, beleştepeden maç seyrederek geçmiştir." diyen Avcı, şöyle devam etti: "Lisanslı sporcu olduğumda serbest giriş kartını yukarıdan atıp arkadaşlarımızı içeri alıyorduk. Harika bir duygu. Beşiktaş'ın duygusu ve ruhu başka. Bunu geldiğim günden beri hissediyorum. Umarım güzel şeyler yapacağız. Bugünden itibaren de çalışmaya başladık."

Taraftara mesaj

Beşiktaş taraftarını da değerlendiren Avcı, şöyle konuştu: "İki sene önce Vodafone Park'ta oynadığımız bir maç var. 89. dakikada golü attık. Ben tabelaya baktım, dedim herhalde bitti. Ama seyirci dedi ki 'Bu maç bitmez'. İnanılmaz bir coşku ve tepkiyle oyuncuları ittiler ve maç 1-1 bitti. Bunu ben küçükken de yaşadım. Takımın üzerinde inanılmaz katkısı olacak taraftarın. Bu müthiş desteklerini vererek devam etsinler, onlar olmadan olmuyor."