Abdullah Avcı: Beşiktaş arması, insanı ayağa kaldırıyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Nevzat Demir Tesisleri'nde bir basın toplantısı düzenledi.

Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, düzenlediği basın toplantısında takımın durumunu değerlendirirken transfer çalışmalarına ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ın hedefinin her zaman şampiyonluk olduğunun altını çizen Avcı, "İmza töreninin üstünden 2 aylık bir süreç geçti. O günkü basın toplantısında söylediğim bir şey vardı. Şerefiyle oynamayı ve hakkıyla kazanmayı ilke edinmiş Beşiktaş ile şampiyonluklar kazanmak. 2 aylık süreçte Ümraniye ile ilgili birtakım tespitler yaptık. Transferlerle ilgili çalışmalarımız devam etti. Riva ve 'da bir kamp dönemi yaşandı. Beni mutlu eden şey, oyuncu grubunun yapmak istediklerimize çok istekli yaklaşmaları" ifadelerini kullandı.

Abdullah Avcı'nın basın toplantısında kullandığı şu sözler, taraftarların beğenisini topladı: "Geçen çok yorgundum, tesiste kaldım. Uyandığımda kafamın üstünde Beşiktaş arması vardı. Bu insanı ayağa kaldırıyor."

Takımdaki sakat oyuncu sayısının artmasına ilişkin ise Avcı, şunları dile getirdi: "Gökhan Gönül'ün maçta eli çatladı, Burak Yılmaz'ın ayağı çatladı. Atiba uzun süredir burada olan bir oyuncu, kasık sakatlığını biliyorsunuz. Atiba ve Medel turnuva oynadı. Medel'in maç trafiği oldukça yoğundu. Ljajic, pazartesi takımla beraber olacak. Karius, iki hafta bizlerle olmayacak. Dorukhan, son milli maç öncesi sakatlanmıştı. O da pazartesi takımla beraber antrenmanda yer alacak. Roco, maçta sakatlandı, iki hafta sonra bizimle olacak."

Yeni transfer Victor Ruiz'i çok istediği belirten deneyimli teknik adam, "Geldiğim günden beri ilk söylediğim şey sol ayaklı stoperdi. Yönetimimiz de bu konuyla ilgili sağlıklı çalışmalar gerçekleştirdi. Victor Ruiz'i kadromuza kattık, daha ilk antrenmanda etkisini gösterdi" şeklinde konuştu.

Sıkça eleştirilen Quaresma için Avcı, "Quaresma'ya her oyuncumuza olduğu gibi şans tanımaya devam edeceğiz. Şu ana dek son derece profesyonel çalışıyor ve istediklerimize cevap veriyor. Adımlar atıyor, sistemdeki değişikliklere olumlu yanıt veriyor" ifadelerine yer verdi.

56 yaşındaki çalıştırıcı, sözlerine şöyle devam etti: "Biz Beşiktaş taraftarından zaman istemiyoruz, sadece destek istiyoruz. Beşiktaş her zaman şampiyonluğa oynar. Kafamızdaki oyun planını yerleştirmek için çalışmalar yapıyoruz. Oyuncular yapmak istediklerimize çok istekli ama her şey çok çabuk gerçekleşmiyor. Dünya futbolu artık tutan kadar, oynayan kaleci istiyor. Karius bu konuda çok iyi ancak Beşiktaş'ın önümüzdeki yıllar için yerli bir kaleciye de yatırım yapması gerekiyor."

"Birkaç ilave daha yapacağız"

Kendisine Orhan Ak ile ilgili yöneltilen soruya Avcı'nın verdiği cevap şöyle oldu: "Ben Beşiktaş'ın profesyonel bir çalışanıyım. Etrafımda profesyoneller var. Orhan Ak da bunlardan birisi. Elimden geldiğince ondan faydalanmaya çalışıyorum. 3 antrenörüm var, ikisi kulübede olacak. 4-3-3 mü, nasıl organizasyonlar yapacaksınız tarzı soru beklerdim. Sahada kalmaya devam edeceğim. Oyunun güzelliği burada. Beşiktaş taraftarları sağduyulu taraftarlardır. Biz Beşiktaş taraftarından zaman istemiyoruz, destek istiyoruz."

Son olarak transfer çalışmalarına ilişkin bilgi veren Avcı, "Buraya kafamda bir sistemle gelmedim, oyuncularımın performansına göre sistem belirleyeceğim. Transfer konusu organizasyon işidir. Ortaklaşa şekilde ilerliyoruz. Akıllı para konusunda doğru gidiyoruz. Birkaç ilave daha yapacağız. Yeni yüzlerle heyecan getiren, doğru taktikli bir oyun ortaya koyacağız. Burak Yılmaz büyük ihtimalle milli aradan sonra bizlerle olacak. Burak, bugün sağlıklı olsa da o bölgeye transfer yapacaktık. Bu konuyla ilgili transfer çalışmalarımız devam ediyor. Oğuzhan genç milli takımda 6 numara oynuyordu. A Milli Takıma ilk alan benim. Buraya geldikten sonra tüm oyuncularımla görüşme yaptım. Oğuzhan da onlardan biri." sözlerini kullandı.