Abdullah Avcı: Açıklaması yok, kendimizi sorgulayacağız

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Slovan Bratislava yenilgisinin ardından oynanan oyunu eleştirdi.

UEFA 'nde Slovan Bratislava'ya 4-2 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Avcı'nın açıklamalarından öne çıkan detaylar şu şekilde:

"Çok fazla değerlendirilecek bir şey yok. Sistem, organizasyon, bireysel performans, takım savunmasında hata... Bunun çok açıklaması yok. Çözüm bulmaya çalışacağız ama bu seviyede bu şekilde hata yapamazsın. Kendimizi ve oyuncuları sorgulayacağız."

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"Sahanın içerisinde doğru durmuyorsan bunu bireysel performanslarla, sistemle açıklayamazsın."

"Sistemin, topu ayağından basit kaybetmekle, rakipten 7-8 metre uzak kalmayla alakası yok. Eski sisteme geçsen de üç metreyi kapatamıyorsan açıklaması yok."

"Enzo Roco'nun son durumuna, Victor Ruiz'in raporlarına döndüğümüzde bakacağız."