Abdullah Avcı: En rahat hissettiğin an, en tehlikeli andır

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 4-1 kazanılan Gençlerbirliği maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Siyah beyazlıların üçüncü golünü atan Oğuzhan Özyakup hakkında konuşan Avcı "Oğuzhan adına sevindim. Onunla ilgili düşüncelerimi biliyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Abdullah Avcı sözlerine "Futbolda kendini en rahat hissettiğin an, en tehlikeli andır. Rakip 9 kişi de kalsa oyunu doğru oynamıyorsanız, rakip de karşınızda sekizli bir blok halinde hızlı kayıyorsa, topu çabuk çevirmen lazım. Sabırlı olmak gerekiyordu. İkinci yarıda golün erken gelmesi, rakibin de sayısal olarak eksik kalması, maçı tamamen bize döndürdü" şeklinde devam etti.

"Kazanarak kapatmak önemliydi"

Süper Lig'in tamamlanan ilk yarısına değinen Avcı "Biz oyuncuları tanıdık, oyuncular da bizi tanıdı. 30 puan şu an için doğru duruyor. Daha fazlası olabilir miydi? Evet, olabiirdi. Devre arasında bunun değerlendirmesini yapacağız. Kazanarak kapatmak önemliydi" dedi.