Nassr, Elit AFC Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında iki takımı karşı karşıya getiren maçta Emirates ekibi Al Ain karşısında 4-0'lık ağır bir mağlubiyet aldı. Suudi ekibinin çeşitli açılardan felaket bir görüntü sergilediği bu karşılaşma, Avustralyalı teknik direktör Ange Postecoglou'ya ve takım oyuncularına yönelik sert eleştirileri de beraberinde getirdi.

Nassr'ın eski yıldızı Hüseyin Abdulgani, takımın Al Ain karşısındaki performansını felaket olarak nitelendirdi ve özellikle Nassr'ın, Al Ain gibi büyük bir rakip karşısında güçlü bir görüntü çizmek ve rekabet edebilmek için herhangi bir takımın ihtiyaç duyduğu birçok unsurdan yoksun olduğunu belirterek, Postecoglou'nun maçın başından itibaren bu düzene neden güvendiğini sorguladı.

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Abdulgani, "Nadina" programındaki katılımında Portekizli Samu Costa transferinden söz ederek, oyuncu ile Nassr'ın eski futbolcusu Marcelo Brozovic arasında bir kıyaslama yapılabileceğini görmediğini vurguladı ve transferi "felaket" olarak nitelendirdi. Bu, oyuncunun takımla ortaya koyduğu verime yönelik açık bir eleştiriydi.

Nassr'ın eski yıldızı, Samu Costa tercihini takım kaptanı Cristiano Ronaldo ile ilişkilendirdiğinde bir sürprize imza attı ve şunları söyledi: "Bence bu oyuncuyu seçen, sportif yönetimle istişare içinde Ronaldo'dur." Ardından şunu ekledi: "Sadece Portekiz uyruğuna sahip olanların tercih edilmesinin sırrını da anlamıyorum." Bu sözler, Nassr'ın son dönemdeki tercihlerinde Portekizli unsurların çokluğuna bir göndermeydi.

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Abdulgani'nin eleştirileri Samu Costa transferiyle sınırlı kalmadı, Nassr'ın Al Ain karşısında sergilediği görüntüye kadar uzandı. Takımın futbolun neredeyse her unsurundan yoksun olduğunu belirtirken, Postecoglou'nun maçın başındaki yöntemi de büyük soru işaretleri yarattı; özellikle savunma hattında ortaya çıkan boşluklar ve Al Ain'in bunları mükemmel bir şekilde değerlendirmesi bu soru işaretlerini artırdı.

Abdulgani, Nassr'ın zorlu bir döneme girdiğini düşünüyor ve özellikle Al Ain karşısında ortaya çıkan hatalarla ilgilenilip, işleri yeniden düzenlemek ve rotayı düzeltmek için bir fırsat olan mevcut milli ara döneminde bu hataların giderilmesi yönünde çalışılmazsa, takımın "önümüzdeki dönemde büyük ölçüde zorlanacağı" uyarısında bulunuyor.

Nassr'ın eski yıldızı, Al Ain karşısında alınan 4-0'lık skorun, ister teknik düzeyde ister kulübün gerçekleştirdiği bazı transfer ve tercihlerin değerlendirilmesinde olsun, Nassr içinde gözden geçirilmesi gereken birçok dosyanın varlığını ortaya koymasının ardından, takımın önümüzdeki aşamada mümkün olan en iyi görüntüye ulaşması için milli ara döneminde "büyük bir duruşa" ihtiyaç duyduğunu vurguladı.