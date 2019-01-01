Abdürrahim Albayrak'tan Falcao açıklaması: "Taraftarımız yüzde 99 rahat olsun..."

Denizlispor maçı sonrasında Abdürrahim Albayrak'tan Falcao müjdesi geldi...

Kulübü İkinci Başkanı Abdürrahim Albayrak, 'a 2-0'lık skorla mağlup oldukları maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Radamel Falcao transferiyle ilgili konuşan Albayrak, " İkinci Başkanı Petrov ile inanılmaz iyi şeyler konuştuk. Kendisiyle güzel resimlerimiz var, Monaco ile kardeş kulüp olduk." dedi.

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Monaco Kulübü başkanı ile bir dostluk yemeği yiyeceklerini açıklayan Albayrak, şöyle devam etti: "Yemekten sonra Monaco ile transfer görüşmesinde bulunacağız. Kulüple ilişkilerimiz çok iyi, herkes rahat olsun. Taraftarın için yüzde 99 rahat olsun." dedi.

Albayrak, Mbaye Diagne'nin satılıp satılmamasının Falcao transferine bir engel oluşturmadığını da sözlerine ekledi.