Abdülkadir Ömür'ün sağlık durumu açıklandı

Trabzonspor Kulübü, futbolcu Abdülkadir Ömür'ün sol dizinde kemik ve yumuşak doku ödemi tespit edildiğini bildirdi.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında kulüp doktoru Hakan Çelik, maçında sakatlanan Abdulkadir Ömür'ün sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Açıklamada, "Alanyaspor karşılaşmasında sakatlanan Abdülkadir Ömür'ün pazar günü ve bugün çekilen MR değerlendirmesinde sol dizde kemik ve yumuşak doku ödemi tespit edilmiştir. Sporcumuzun tedavisine devam edilmektedir." ifadeleri yer aldı.

Sakatlığı nedeniyle milli takım kadrosundan çıkartılan Abdülkadir Ömür, bu sezon 8 lig maçının tamamında forma giydi, bir gol attı, bir de asist yaptı.