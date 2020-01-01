Abdülkadir Ömür'den sevindirici haber
Trabzonspor'un Çaykur Rizespor'u 4-3 mağlup ettiği hazırlık maçında sakatlanarak oyundan çıkan Abdülkadir Ömür'den iyi haber geldi.
Bugünkü antrenmana çıkarak yürüyüş yapan genç futbolcunun MR'ının çekilmesine gerek olmadığı öğrenilirken durumunun iyi olduğu bildirildi.
Bordo mavili ekip, teknik direktör Eddie Newton yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sabah çalışma yaptı.
Antrenmanda oyuncuların iki grup halinde çalıştıkları, birinci gruptakilerin toparlanma, ikinci gruptakilerin ise telafi antrenmanı gerçekleştirdiği belirtildi.
Milli oyuncuların yer almadığı antrenmanda sakatlıkları bulunan Yusuf Sarı ve Stiven Plaza'nın takımdan ayrı koştukları aktarıldı.
Trabzonspor'da futbolculara 2 gün izin verildi. Bordo-mavili futbolcular, 13 Eylül Pazar günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına 8 Eylül Salı günü başlayacak.