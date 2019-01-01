Abdülkadir Ömür ve Eljif Elmas 'Altın Çocuk' adayı
İtalyan gazetesi Tuttosport, Avrupa'nın 21 yaş altındaki en iyi oyuncusunu belirlediği 'Altın Çocuk' ödülünün 2019 yılı aday listesini açıkladı.
40 kişilik son listeye Türkiye'de yakından tanınan iki isim de dahil oldu.
Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür ve Fenerbahçe'nin Napoli'ye sattığı Eljif Elmas, çok sayıda yıldız adayı genç oyuncunun yanında ödüle aday gösterildi.
Abdülkadir, Süper Lig'de mücadele eden tek aday olma başarısını da sergilemiş oldu.
Listede Joao Felix, Matthijs de Ligt, Kai Havertz, Matteo Guendouzi, Jadon Sancho ve Nicolo Zaniolo gibi önemli isimler de yer alıyor.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde aynı grupta yer aldığı Club Brugge'de top koşturan Krepin Diatta da kendisine adaylar arasında yer buldu.
Ödüle aday gösterilen isimlerin tamamı ise şöyle oluştu:
|Benoit Badiashile (Monaco)
|Samuel Chukwueze (Villarreal)
|Michael Cuisance (Bayern Münih)
|Alphonso Davies (Bayern Münih)
|Tom Dele-Bashiru (Watford)
|Matthijs de Ligt (Juventus)
|Krepin Diatta (Club Brugge)
|Gianluigi Donnarumma (Milan)
|Denis Dragus (Standard Liege)
|Eljif Elmas (Napoli)
|Florentino Luis (Benfica)
|Phil Foden (Manchester City)
|Matteo Guendouzi (Arsenal)
|Erling Haland (RB Salzburg)
|Kai Havertz (Bayer Leverkusen)
|Alexander Isak (Real Sociedad)
|Joao Felix (Atletico Madrid)
|Dejan Joveljic (Eintracht Frankfurt)
|Boubacar Kamara (Marsilya)
|Moise Kean (Everton)
|Justin Kluivert (Roma)
|Ibrahima Konate (Leipzig)
|Alban Lafont (Nantes)
|Diego Lainez (Real Betis)
|Kang-in Lee (Valencia)
|Andriy Lunin (Real Madrid)
|Donyell Malen (PSV Eindhoven)
|Mason Mount (Chelsea)
|Nehuen Perez (Atletico Madrid)
|Reiss Nelson (Arsenal)
|Abdülkadir Ömür (Trabzonspor)
|Strahinja Pavlovic (Partizan)
|Rafael Leao (Milan)
|Rodrygo (Real Madrid)
|Jadon Sancho (Borussia Dortmund)
|Luis Sinisterra (Feyenoord)
|Ferran Torres (Valencia)
|Jean-Clair Todibo (Barcelona)
|Vinicius Junior (Real Madrid)
|Nicolo Zaniolo (Roma)