Abdülkadir Ömür ve Eljif Elmas 'Altın Çocuk' adayı

İtalyan Tuttusport gazetesinin düzenlediği "Altın Çocuk" ödülü için Abdülkadir Ömür ve Eljif Elmas listeye dahil edildi.

İtalyan gazetesi Tuttosport, Avrupa'nın 21 yaş altındaki en iyi oyuncusunu belirlediği 'Altın Çocuk' ödülünün 2019 yılı aday listesini açıkladı.

40 kişilik son listeye 'de yakından tanınan iki isim de dahil oldu.

'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür ve 'nin 'ye sattığı Eljif Elmas, çok sayıda yıldız adayı genç oyuncunun yanında ödüle aday gösterildi.

Abdülkadir, Süper Lig'de mücadele eden tek aday olma başarısını da sergilemiş oldu.

Listede Joao Felix, Matthijs de Ligt, Kai Havertz, Matteo Guendouzi, Jadon Sancho ve Nicolo Zaniolo gibi önemli isimler de yer alıyor.

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'ın Şampiyonlar Ligi'nde aynı grupta yer aldığı 'de top koşturan Krepin Diatta da kendisine adaylar arasında yer buldu.

Ödüle aday gösterilen isimlerin tamamı ise şöyle oluştu: