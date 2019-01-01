Abdülkadir Ömür, tedavi için Almanya'ya gidiyor

Trabzonspor sakat sağlık oyuncuların durumuna ilişkin resmi bir açıklama yayınladı.

Kulübü, Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz, Filip Novak, Daniel Sturridge, Caleb Ekuban ve Ogenyi Onazi’nin tedavi süreçlerine ilişkin açıklama yaptı.

Bordo mavili ekibin resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamaya göre menisküs operasyonu geçiren Abdülkadir Ömü rönümüzdeki günlerde ’ya giderek tedavisine orada devam edecek.

Geçtiğimiz hafta antrenmanda sakatlanan Ahmet Canbaz'ın ise MR tetkiklerine devam edilecek ve ön çapraz bağındaki yırtık derecesi tekrar değerlendirilerek ameliyat gerekip gerekmediğine karar verilecek.

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Alt baldırında ikinci derecede yırtık olan Filip Novak'ın takımdan ayrı çalışmalara başladığı ancak tedavisinin hala devam ettiği belirtildi. Bu tür sakatlıklarda ortalama sahaya dönüş süresinin 4-6 hafta olduğundan bir süre daha tedavi ve bireysel antrenmanının doktor gözetiminde devam edeceği ifade edildi.

Daniel Sturridge'in ise birtakım sıkıntılarının devam ettiği ve henüz kendini hazır hissetmediği için bireysel çalışmalarını sürdürdüğü açıklandı.

Caleb Ekuban'ın sol ayak kemiğindeki kırığın tamamen iyileştiği fakat antrenman eksikliğine bağlı olarak ekstra özel antrenmanlar yaptığı dile getirildi. Aynı durumun Ogenyi Onazi için de geçerli olduğu belirtildi.