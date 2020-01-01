Abdülkadir Ömür ne zaman sahalara dönecek? Doktorundan açıklama...

Trabzonspor, sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan genç yıldızına kavuşuyor...

Dizindeki sakatlık nedeniyle 'da bir süredir tedavi gören 'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür'ün tedavisi tamamlandı.

Abdülkadir, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Yaşadığım saatlık sonrasında Eylül 2019 tarihinden bugüne ameliyatım ve tüm tedavi süreçlerimde bana sonsuz destek veren Ufuk Şentürk ve tüm ekibine Saim abime, Emre abime, Adnan abime, Neco abime, Cihan kardeşime ve ayrıca kulübüm Trabzonspor'a sonsuz teşekkürler." ifadelerini kullandı.

Abdülkadir Ömür ne zaman sahalara dönecek?

Öte yandan Abdülkadir'in tedavisini gerçekleştiren Doktor Ufuk Şentürk de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 20 yaşındaki oyuncunun rehabilitasyon sürecinde ileri derecede fiziki gelişim gösterdiğini ve Mart ayının başında sahalara dönmesini beklediklerini duyurdu.

Daha fazla takım

Doktor Ufuk Şentürk'ün yaptığı açıklama ise şöyle: "Milli futbolcumuz Abdülkadir Ömür kardeşimin ameliyat sonrası rehabilitasyon sürecinin büyük bir kısmını başarılı bir şekilde bitirmiş bulunmaktayız. Yaklaşık iki ay boyunca uyguladığımız ve beslenmesini de içeren kişiye özel rehabilitasyon programının her kısmını üstün istek ve azimle tamamlayan sporcumuz ileri derecede fiziki gelişim göstermiş genel kas yapısı sakatlık öncesi seviyesini dahi aşmıştır. Rehabilitasyon sürecinin 3-4 haftalık son kısmını kendi kulüp sağlık ekibiyle sahada geçirmek üzere bugün yanımızdan ayrılan sporcumuzun Mart başı itibarı ile müsabakalara dönmesini beklemekteyiz. Şahsıma ve ekibime gösterdiği güven sebebiyle Abdülkadir kardeşime teşekkür eder üstün başarılar dilerim."



