Abdülkadir Ömür: "Hayalim Barcelona"

Abdülkadir Ömür, bir gün Barcelona forması giymek istediğini söylerken, Lionel Messi'ye benzetilmekten mutlu olduğunu söyledi.

'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür, geleceğine dair hedeflerini anlattı.

Kulübün YouTube hesabı üzerinden paylaşılan röportajında futbola başlama sebebinin Fatih Tekke olduğunu anlatırken, "Çocukluğumdan itibaren Fatih Tekke videlarını izleyerek büyüdüm." dedi.

Abdülkadir, kariyer hedeflerinden ise şöyle bahsetti: "İlk hedefim Trabzonspor'da as takıma yükselip başarılı olmak vardı. İkinci hedefim burada şampiyonluk yaşamak. Şampiyonluktan sonraki hayallerimi büyük takımlarda gerçekleştirmek istiyorum."

Daha fazla takım

" ve Messi hayranıyım"

20 yaşındaki oyuncu Barcelona ve hayranı olduğuna da değinirken, "Bir futbolcunun yaşayabileceği en büyük zirve Barcelona diyebilirim. Messi bence dünyanın en iyi futbolcusu. Ona benzetildiğim için mutlu oluyorum. Gerçekleşmesi zor bir hayal gibi görünse de ben Barcelona'da forma giymeyi her zaman hayal ediyorum. Umarım bir gün gerçekleşir." diye konuştu.