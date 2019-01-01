Abdülkadir Ömür, Fenerbahçe maçında oynayacak mı?
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UEFA Avrupa Ligi Play Off turu rövanşında oynadıkları AEK maçında sakatlanan ve oyundan çıkan Abdülkadir Ömür, Fenerbahçe maçında takımını yalnız bırakacak.
A Spor'a konuşan Ahmet Ağaoğlu, Abdülkadir Ömür'ün, Süper Lig'in 3. haftasında pazar günü Fenerbahçe ile oynayacakları maçta forma giymesinin zor olduğunu söyledi.
Ağaoğlu, "Abdülkadir'in oynaması biraz zor gibi. Üst üte maç oynadı. Bir önceki maçta da sakatlanmıştı zaten. O sakatlığı nüksetti. Oynatıp oynatmamak hocanın ve elbette Abdülkadir'in kendi kararı olacaktır" ifadelerini kullandı.
Kadroya alınmadı
Yap
Genç oyuncu bu sezon çıktığı 6 maçta 1 gol atıp 2 de asist yaptı.