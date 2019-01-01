Abdülkadir Ömür, Fenerbahçe maçında oynayacak mı?

Trabzonspor'un AEK ile oynadığı maçta sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Abdülkadir Ömür, Fenerbahçe maçında oynayamayacak.

UEFA Play Off turu rövanşında oynadıkları AEK maçında sakatlanan ve oyundan çıkan Abdülkadir Ömür, maçında takımını yalnız bırakacak.

A Spor'a konuşan Ahmet Ağaoğlu, Abdülkadir Ömür'ün, Süper Lig'in 3. haftasında pazar günü Fenerbahçe ile oynayacakları maçta forma giymesinin zor olduğunu söyledi.

Ağaoğlu, "Abdülkadir'in oynaması biraz zor gibi. Üst üte maç oynadı. Bir önceki maçta da sakatlanmıştı zaten. O sakatlığı nüksetti. Oynatıp oynatmamak hocanın ve elbette Abdülkadir'in kendi kararı olacaktır" ifadelerini kullandı.

Kadroya alınmadı

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Genç oyuncu bu sezon çıktığı 6 maçta 1 gol atıp 2 de asist yaptı.