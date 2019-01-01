Abdoulay Diaby: Pascal Nouma kadar sevilmek muhteşem bir şey

Beşiktaş'ın bu yaz kadrosuna kattığı Abdoulay Diaby, transfer kararına, taraftarlara ve takımdaki hedeflerine dair açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ın Ligi ekibi 'dan kiraladığı 28 yaşındaki Malili santrfor Abdoulay Diaby, transfer sürecinden başlayarak taraftarlarla olan ilişkisi ve siyah beyazlı takımla başarmak istediklerine kadar birçok konuyla ilgili açıklama yaptı.

Fanatik gazetesinden Süleyman Hatısaru'ya konuşan Diaby, Beşiktaş'a gelerek doğru bir tercih yaptığını ifade etti ve şöyle söyledi: "Buraya gelmeden önce kulüp hakkında bazı bilgilerim vardı. Teklif gelince çok dikkatli bir şekilde inceledim. Tesisler muhteşem, kulüp çalışanlarının yaklaşımları çok iyi, oyuncuların kalitesi zaten çok üst seviyede. Bütün bunları üst üste koyunca gerçekten yaptığım tercihten dolayı mutluyum ve doğru bir tercih yaptığımı düşünüyorum.”

Siyah beyazlı taraftarların kendisine karşı yaklaşımına değinen Diaby, Beşiktaş'ta iz bırakmak istediğini şu şekilde aktardı: “Taraftarlar tarafından Pascal Nouma kadar sevilmek muhteşem bir şey. Ben de burada kendi hikayemi yazmak istiyorum.Günün birinde ayrıldığım zaman Beşiktaş taraftarı desin ki, ‘Abdoulay Diaby buradaydı, bizim için elinden gelen her şeyi yaptı ve biz onu hiçbir zaman unutmayacağız.' Önemli olan bu cümleyi söyletebilmek, bu da yeter bana. Umarım ben de burada benden önceki oyuncular gibi iz bırakabilirim. Kulüp için en önemli şey taraftardır. Taraftarla özel bir ilişki kurmak istiyorsanız saha içinde her şeyinizi vermeniz gerekir. Ben de umarım özel bir ilişki kurabilirim.”

"Avrupa'nın en iyi atmosferlerinden biri"

Beşiktaş taraftarını Avrupa ile kıyaslayan Diaby, siyah beyazlıların farkını şu şekilde anlattı: “Taraftarlarla ilgili çok şey anlatıldı bana. En iyi bildiğim Avrupa’nın en iyi atmosferlerinden biri olduğu. Burayı farklı kılan nokta şu: Avrupa’da birçok stadyumda fanatik taraftarların olduğu bir ya da en fazla iki bölüm vardır; ama burada videoları izleyince stadın her bölümünün çok fanatik olduğunu ve takıma maç boyunca destek verdiklerini gördüm."

Ligdeki rekabete vurgu yapan Diaby, şampiyonluk şanslarını yüksek gördüğünü dile getirdi: "Gerçekten takımda çok kaliteli isimler var. Bu kaliteli isimlerin arasında ciddi bir rekabet var. Bir taraftan ligde de ciddi bir rekabet var. Ama bizdeki bu kaliteyi ortaya koyarsak ve bunu yukarı çekersek şampiyonluk için çok büyük şansımız olduğunu düşünüyorum.”

Santrfor mevkinin yanı sıra her iki kanatta da oynayabilen deneyimli futbolcu, favori bölgesinin merkez forvet olduğunu söyledi ve şöyle devam etti: "Sahada nerede olursam olayım katkı yapmaya çalışırım. Ama bana tek bir pozisyon sorarsanız bunun merkez forvet olduğunu söylerim. Abdullah Avcı ile yeni çalışmaya başladık ama bana inandığını ve bana güvendiğini gerçekten her fırsatta hissetiriyor.”

Haberin devamı aşağıda

Burak Yılmaz ve Güven Yalçın ile forvet hattında sağlıklı bir forma rekabeti yaşamak istediğini belirten Diaby, “Burak da Güven de çok kaliteli oyuncular. Katkı konusunda gol ya da asist olarak yapılabilecek maksimum ne varsa ben bunları yapmak için buradayım. Sağlıklı bir rekabet olursa bundan herkes kazançlı çıkacak" sözlerine yer verdi.