Abdoulay Diaby: Abdullah Avcı oyunun gücüne çok inanıyor

Transferin son günlerinde Sporting'den Beşiktaş'a gelen Abdoulay Diaby, siyah beyazlı takımın oynamaya çalıştığı sistemi anlattı.

Beşiktaş'ın yeni transfer Abdoulay Diaby, siyah beyazlı takıma transferini ve Abdullah Avcı'nın oyun sistemini anlattı.

Fanatik Gazetesinden Süleyman Hatısaru'ya konuşan Malili oyuncu, Beşiktaş'a gelirken arkadaşlarının fikirleriyle hareket ettiğini söyledi:

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" Ligi’ni zaman zaman takip ediyordum. Türkiye’de çok açık, direkt oynanan bir futbol var. Daha önce Türkiye’de oynamış olan Afrikalı arkadaşlarıma sordum. Onlarla konuştuğumda, 'Böyle bir teklif aldıysan hiç düşünme, hemen teklifi değerlendir ve git' şeklinde konuştular. Ben de zaten biraz onların yönlendirmesi ile karar verdim."

'Sistemin içinde hepimiz başarılı olacağız'

Daiby, teknik direktör Abdullah Avcı'nın oyun sistemini de anlatırken, "Abdullah hocanın çok modern bir oyun felsefesi var. Bizden istediği birkaç tane çok önemli başlık bulunuyor. Bunlardan birincisi topa sahip olmak, oyuna hükmetmek. İkincisi top kaybından sonra hemen baskı yapıp topu geri kazanmak. Zaten bizimle yaptığı toplantılarda hoca, oyunun gücünü vurguluyor. Oyunun gücüne çok inanıyor. Bize söylediği tek bir şey var: Siz, ana plana sadık kalırsanız bu ana plan zaten bütün oyuncuların seviyesini yukarıya çekecek ve bu sistemin içinde hepimiz başarılı olacağız." ifadelerini kullandı.