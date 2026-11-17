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Fas, salı günü Kenya, Uganda ve Tanzanya'nın ev sahipliği yapacağı 2027 Afrika Uluslar Kupası'na katılmayı garantiledi. Dünya Kupası çeyrek finalisti, Nijer deplasmanında 1-0 kazanarak dört maç sonunda turnuvaya katılma hakkı elde etti. Fas'ın oynayacağı iki eleme maçı daha var.

Ajax'ın hücum oyuncusu Abdellah Ouazane, 20. dakikada Fas formasıyla ilk golünü attı. Kanat oyuncusu, Real Madrid futbolcusu Brahim Díaz'ın akıllıca topuk pasının ardından topu uzak köşeye gönderdi.

Henüz 17 yaşındaki Ouazane, Nijer karşısında üçüncü millî maçına çıktı. Ajaxlı oyuncu daha önce Gabon karşısındaki 3-1'lik galibiyette 15 dakika, Nijer'e karşı evlerinde aldıkları 5-1'lik galibiyette ise altı dakika oynamıştı. Kanat oyuncusu, teknik direktör Mohamed Ouahbi tarafından salı günü ilk kez ilk 11'de görevlendirildi ve bir saatlik oyunun ardından yerini Ayoub Oufkir'e bıraktı.

Ouazane, Ajax'ta da kalıcı olarak kendini göstermeye başladı. Teknik direktör Míchel Sánchez, genç oyuncuya sol kanatta düzenli olarak süre veriyor.

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Kanat oyuncusu, kasım ayı başında Afrika Futbol Konfederasyonu CAF tarafından Yılın Genç Yeteneği kategorisinde aday gösterildi. Rakipleri arasında Yan Diomande (Real Madrid) ve Ayyoub Bouaddi (Manchester City) de bulunuyor.

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Ouazane, 2025 yazında Real Madrid'e transfer olacak gibi görünüyordu. Ancak kalıcı transfer hiçbir zaman gerçekleşmedi. Hücum oyuncusunun Ajax ile 2028 ortasına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Fas ise 2027 Afrika Uluslar Kupası biletini garantilemiş durumda. Takım, Nijer, Gabon ve Lesotho'nun yer aldığı gruptan turnuvaya katılma hakkı kazandı.

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Fas, bu yılın başlarında Senegal karşısında hükmen aldığı 3-0'lık galibiyetin ardından Afrika Uluslar Kupası'nı kazanmıştı. Takım, 1976'da da şampiyon olmuş, 2004'te ise finali kaybetmişti.