Ajax'ın 17 yaşındaki oyuncusu Abdellah Ouazane, salı günü Rabat'ta Fas Milli Takımı'na Nijer karşısında 1-0'lık galibiyeti getiren golü atarak adından söz ettirdi.

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Ouazane, bu golü Fas formasıyla ilk kez ilk 11'de sahaya çıktığı maçta attı. Genç oyuncu 17 yıl 306 günlükken milli takım tarihinin en genç golcüsü olurken ülkesinin 2027 Afrika Uluslar Kupası'na katılım hakkı elde etmesine de katkı sağladı.

Brahim Díaz ile yaptığı etkileyici paslaşmanın ardından golü atan Ouazane, Fas'ta kendisine yönelik büyük beklentileri doğruladı. Genç yetenek geçen yıl 17 Yaş Altı Afrika Uluslar Kupası'nda turnuvanın en iyi oyuncusu seçilmiş, ardından geçen eylül ayında A Milli Takım'a katılarak bu onura ulaşan en genç ikinci Faslı oyuncu olmuştu.

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Ouazane geçen yaz Real Madrid'e transfer olmaya çok yaklaşmıştı ancak sağlık kontrolü sırasında ortaya çıkan bir sorun nedeniyle anlaşma suya düştü. İspanyol kulübü sorunun niteliğini açıklamadı.

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Buna karşılık Ajax, herhangi bir sorun tespit edilmeyen ek testler yaptırdı ve yedi yaşında akademisine katılan oyuncuyu kadrosunda tutma kararı aldı.

Başlangıçta Ajax akademisinin en dikkat çekici yetenekleri arasında gösterilmeyen Ouazane, bazı sakatlıklardan da faydalanarak kısa sürede A takıma yükselmeyi başardı ve ilk 11'de yerini sağlamlaştıramamış olsa da dikkat çekici performanslar sergiledi.

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Ouazane, geçen ağustos ayında 2-2 sona eren Heerenveen maçında attığı golle dikkatleri üzerine çekmişti.

1,84 metre boyundaki oyuncu, ofansif orta saha ya da sol kanat gibi birden fazla pozisyonda görev yapabiliyor. Mika Godts'un Paris Saint-Germain'e transfer olmasının ardından sol kanatta daha fazla forma şansı buldu.

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Ouazane bu sezon başından bu yana Ajax formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 20 maçta 3 gol atıp 5 asist yaptı.

İkili mücadelelerde ve iki ayağını da kullanmada başarılı olan genç oyuncu, iyi bir hızlanma ve topu ayağında tutma becerisine de sahip.

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Bununla birlikte, Fransız "RMC" kanalının aktardığına göre Hollanda futbolu uzmanlarının değerlendirmeleri, Ouazane'nin hâlâ gol yeteneğini geliştirmesi ve bazı gereksiz hareketlerini azaltması gerektiği yönünde.

Milli takım düzeyinde ise Ouazane, teknik direktör Mohamed Ouahbi'nin elindeki seçeneklerin çokluğu ve çok sayıda tecrübeli oyuncunun bulunduğu bir kadroda ilk 11'de yer bulmanın zorluğu göz önüne alındığında, ileride sol kanat pozisyonu için Abdessamad Ezzalzouli ile rekabet edebilir.

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Ouazane'nin Ajax ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor ancak özellikle İngiltere'den büyük bir teklif alması ve Fas formasıyla uluslararası arenada parlaması halinde önümüzdeki yaz ayrılma ihtimali gündemde kalmaya devam ediyor.

Yine de Fransız kanalına göre bazı gözlemciler, gelişimini sürdürmesi ve tecrübe kazanması açısından Ajax'ta bir sezon daha kalmasının daha doğru olacağını düşünüyor.