ABD'de futbolcular, maaş kesintisi yapılmasını onayladı

MLS'te forma giyen oyuncular, salgın nedeniyle 2020 sezonunda maaşlarında kesintiye gidilmesini kabul etti.

Amerikan Futbol Ligi Oyuncular Birliğinin (MLSPA) açıklamasında, yapılan oylama sonucu alınan kararla, oyuncuların 2020 sezonunda maaş ve primlerinde kesintiye gidilmesini kabul ettiği belirtildi.

Açıklamada, zor zamanlardan geçildiği ve oyuncuların turnuvaya sağlıklı dönebilmeleri için tüm önlemlerin el birliğiyle alınmaya devam edileceği aktarıldı.

, 12 Mart'tan bu yana askıda tutuluyor. Organizasyondan geçen hafta yapılan açıklamada, oyuncuların sağlık protokolüne uyarak antrenmanlara küçük gruplar halinde çıkmalarına izin verildiği duyurulmuştu.