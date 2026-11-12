ABD, turnuvanın başlamasına günler kala Katar'daki Dünya Gençler Kupası'ndan çekildi

Amerika Birleşik Devletleri, bölgedeki güvenlik koşulları ve emniyetle ilgili endişeler nedeniyle, Katar'da düzenlenmesi planlanan 17 Yaş Altı Dünya Kupası müsabakalarından çekilme kararı aldı. Bu karar, turnuvanın başlamasına günler kala organizasyona bir darbe niteliği taşıyor.

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Amerikan ESPN kanalının yayınladığı rapora göre, Amerikan Futbol Federasyonu, dün akşam çarşamba günü oyunculara ve teknik heyete kararı bildirdikten sonra, milli takımın hazırlık kampının ve turnuvaya katılımının iptal edildiğini doğruladı. Federasyon, oyuncuların ve heyet üyelerinin güvenliğinin her zaman birinci öncelik olmaya devam edeceğini belirtti.

Federasyon, oyunculara gönderdiği bir mesajda şunları açıkladı: "Dünya Kupası hazırlık kampımızı ve turnuvaya katılımımızı iptal etme yönündeki zor kararı bildirmek için size yazıyoruz. Oyuncularımızın ve antrenörlerimizin Amerika Birleşik Devletleri'ni Dünya Kupası'nda temsil etmek için yaptıkları hazırlıklardan son derece gurur duyuyoruz."

Şöyle devam etti: "Maalesef, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Katar'a seyahat konusundaki üçüncü seviye uyarısı ve büyükelçilik personeli ile ailelerine yönelik talimatlar da dahil olmak üzere mevcut koşullar altında, turnuvaya artık katılamıyoruz. Oyuncularımızın ve personelimizin güvenliği her zaman önceliklerimizin başında yer alacaktır."

ABD Dışişleri Bakanlığı, geçtiğimiz 23 Ekim'de Katar'a seyahat konusunda üçüncü seviye bir uyarı yayınlayarak, Amerikan vatandaşlarını "silahlı çatışma çıkma riski nedeniyle Katar'a seyahati yeniden değerlendirmeye" çağırmıştı.

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Rapora göre uyarı, bölgedeki gelişmelerle bağlantılı güvenlik endişelerine dayanıyordu; bunlar arasında İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'da düzenlediği saldırılar da bulunuyor.

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Amerikan raporlarına göre, federasyonun kararı, bölgedeki durumun sürekli değerlendirilmesi kapsamında güvenlik makamları ve Dışişleri Bakanlığı ile yapılan istişarelerin ardından geldi.

Federasyon, bir önlem olarak milli takımın hazırlık kampını Katar'dan Atlanta yakınlarındaki Ulusal Antrenman Merkezi'ne taşımıştı.

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ABD, Karadağ ile karşılaşmaya hazırlanıyordu

Amerikan milli takımı, 48 takımın katılımıyla 19 Kasım'da başlayıp 13 Aralık'a kadar sürecek olan Katar'daki U17 Dünya Kupası'na katılmak için 21 oyuncudan oluşan kadrosunu geçen hafta açıklamıştı.

Turnuva fikstürüne göre ABD, 21 Kasım'da Karadağ ile ilk maçına çıkmaya, ardından yedinci grupta Şili ve Cezayir ile karşılaşmaya hazırlanıyordu.

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Bu adım, turnuvanın başlamasına birkaç gün kala geldi. ABD, yine Katar'da düzenlenen son edisyona katılmış, ancak müsabakalara son 32 turunda veda etmişti.

Uluslararası Futbol Federasyonu "FIFA", 2024 yılında Katar'ın 2025'ten 2029'a kadar olan dönemde 17 Yaş Altı Dünya Kupası'na her yıl ev sahipliği yapmasına karar vermişti; 2026 edisyonu ise turnuvanın Körfez ülkesindeki ikinci düzenlenişini temsil ediyor.

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"FIFA" şimdiye kadar ABD'nin katılımı veya onun yerine geçebilecek milli takım konusunda bir sonraki adımın detaylarını henüz anında açıklamadı.

Öte yandan, "FIFA" Başkanı Gianni Infantino, bu yılki turnuva edisyonuna ev sahipliği yapmak için yapılan hazırlıkları incelemek üzere bugün perşembe günü Katar'ı ziyaret etmeye hazırlanıyor.

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Yerel organizasyon komitesi resmi bir açıklamada, Infantino'nun, sahaların, tesislerin ve turnuvaya ev sahipliği yapmak için ayrılan yapıların hazır olup olmadığını incelemek ve turnuvanın başlamasından önce son hazırlıklar ile operasyonel düzenlemeleri yerinde görmek amacıyla, çok sayıda üst düzey yetkilinin katılımıyla "Aspire Zone"daki müsabakalar kompleksine teftiş ziyaretinde bulunacağını belirtti.