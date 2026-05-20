Tüm ülke, 12 Haziran'da Inglewood'daki SoFi Stadyumu'nda oynanacak ABD'nin Paraguay ile yapacağı Dünya Kupası açılış maçını heyecanla bekliyor.

Turnuva, 1994'ten bu yana ilk kez ABD topraklarına geri dönüyor ve o turnuva, ortalama maç ve toplam seyirci rekorlarını kırarak tarihin en başarılı turnuvalarından biri olmuştu.

GOAL, nereden satın alınabileceği ve bilet fiyatları da dahil olmak üzere, ABD-Paraguay Dünya Kupası maçının biletlerini temin etmek için bilmeniz gereken her şeyi sunuyor.

2026 Dünya Kupası'nda ABD-Paraguay maçı ne zaman oynanacak?

ABD'nin 2026 Dünya Kupası Maç Programı

ABD, Mauricio Pochettino'nun rehberliğinde daha da gelişmeyi umuyor. İşte ortak ev sahibi ülkeyi bekleyen D Grubu fikstürü:

Tarih Maç Yer Biletler 12 Haziran Cuma ABD - Paraguay SoFi Stadyumu (Inglewood) Bilet 19 Haziran Cuma Amerika Birleşik Devletleri - Avustralya Lumen Field (Seattle) Bilet 25 Haziran Perşembe Türkiye - Amerika Birleşik Devletleri SoFi Stadyumu (Inglewood) Bilet

Paraguay 2026 Dünya Kupası Maçları

Bu yaz Dünya Kupası için Kuzey Amerika'ya gidecek Paraguay taraftarları için en iyi seçenek Batı Kıyısı olacak, çünkü takımın üç grup maçı da aşağıdaki gibi Kaliforniya'da oynanacak:

Tarih Maç Yer Biletler 12 Haziran Cuma ABD - Paraguay SoFi Stadyumu (Inglewood) Bilet 19 Haziran Cuma Türkiye - Paraguay Levi's Stadyumu (Santa Clara) Bilet 25 Haziran Perşembe Paraguay - Avustralya Levi's Stadyumu (Santa Clara) Bilet

ABD - Paraguay maç biletleri nasıl alınır?

Bugün itibariyle, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı ve erken Rastgele Seçim Çekilişleri dahil) sona ermiştir. Rekor düzeyde talep nedeniyle, ilk aşamalarda sunulan biletlerin sayısı artık son derece sınırlıdır.

Bilet satışlarının güncel durumu şu şekildedir:

Son Dakika Satış Aşaması: Bu aşama şu anda devam etmektedir ve ilk gelen ilk alır esasına göre işlemektedir. Çekilişlerden farklı olarak, bu işlemler gerçek zamanlıdır. Bu, FIFA'dan doğrudan bilet satın alabileceğiniz son fırsattır.

Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı: Bu, taraftarların doğrulanmış biletleri nominal değerinden alıp satabilecekleri tek yetkili platformdur. Turnuva sonuna kadar açık kalacaktır.

İkincil Pazar Yerleri: Taraftarlar, StubHub gibi platformlarda da bilet bulabilirler. Bunlar, yüksek talep gören eleme maçları için genellikle en iyi seçeneklerdir, ancak fiyatlar nominal değerden farklı olabilir. Satın almadan önce daima ikincil sitenin Şartlar ve Koşullarını kontrol edin.

ABD - Paraguay maçının biletleri ne kadar?

FIFA, 2026 turnuvası için değişken fiyatlandırma uyguladı. Grup Aşaması biletleri 60 $'dan (belirli Taraftar Kategorileri için) başlarken, Final maçının fiyatları 6.730 $'a kadar çıkabilir.

Aşağıda, turnuvanın mevcut aşamaları için tahmini fiyat aralıkları yer almaktadır:

Kategori Grup Aşaması Son 16 - Çeyrek Finaller Yarı Final ve Final Kategori 1 250 $ - 400 $ 600 $ - 1.200 1.500 $ - 6.730 Kategori 2 150 $ - 280 $ 400 $ - 800 $ 1.000 $ - 4.210 $ Kategori 3 100 $ - 200 $ 200 $ - 500 $ 600 $ - 2.790 $ Kategori 4 60 - 120 150 $ - 350 $ 400 $ - 2.030

SoFi Stadyumu hakkında bilmeniz gereken her şey

SoFi Stadyumu, Los Angeles'ın Inglewood banliyösünde bulunan, 2020 yılında açılan ve Hollywood Park Yarış Pisti'nin eski yerinde yer alan kapalı çok amaçlı bir stadyumdur.

NFL'nin Los Angeles Rams ve Los Angeles Chargers takımları SoFi'nin düzenli kiracılarıdır ve Amerikan futbolu düzeninde stadyumun kapasitesi 70.240'tır, ancak büyük etkinlikler için bu sayı artırılabilir. Stadyumun 2028 Yaz Olimpiyatları açılış törenine ev sahipliği yapması planlanmaktadır.

Son beş yılda çok sayıda müzik konserine ev sahipliği yapan stadyumda, 2022'deki Super Bowl LVI ve 2023'teki Wrestlemania 39 da düzenlendi.

SoFi Stadyumu'nun 2026 Dünya Kupası sırasında sekiz maça ev sahipliği yapması hiç de şaşırtıcı değil, zira burası artık tanınmış bir futbol merkezi haline gelmiştir. 2023 CONCACAF Altın Kupa finali (Meksika 1-0 Panama) burada oynanmış, ayrıca 2024 Copa América sırasında da birkaç maç bu stadyumda gerçekleştirilmiştir.

SoFi Stadyumu'nun Dünya Kupası kapasitesi 69.650 olacaktır, çünkü futbol düzeninde FIFA standartlarına uygun daha geniş bir saha için köşe bölümlerindeki koltukların kaldırılması gerekmektedir.