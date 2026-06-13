ABD, Dünya Kupası'ndaki açılış maçında mükemmel bir izlenim bıraktı. Kaliforniya'nın Inglewood kentindeki SoFi Stadyumu'nda, ev sahibi ülkelerden biri olan ABD, hiçbir şansı olmayan Paraguay'ı 4-1 mağlup etti. Bir kendi kalesine atılan gol ve Folarin Balogun'un iki golüyle ilk yarı 3-0 sona erdi. ABD, Avustralya ve Türkiye'nin henüz ilk maçlarını oynamadığı D Grubu'nda liderliğe yükseldi.

ABD'de teknik direktör Mauricio Pochettino, sağ kanatta hücum rolü verilen Sergiño Dest'e ilk 11'de yer verdi. Eski PSV'li Malik Tillman 6 numarada maça başlarken, bir başka "Eindhovenlu" isim olan Ricardo Pepi ise yedek kulübesinde başladı ve ikinci yarıda oyuna girdi.

Paraguay tarafında ise Julio Enciso'nun ilk 11'de yer alabilecek kadar formda olduğu ortaya çıktı. RC Strasbourg'un forveti geçen hafta Nikaragua maçında sakatlanmıştı, ancak bu sakatlık o kadar da ciddi değildi. Katy Perry'nin de aralarında bulunduğu sanatçıların performansının ardından Danny Makkelie maçı başlattı.

ABD rüya gibi bir başlangıç yaptı. Weston McKennie bir kontra atağı başlattı ve topu Christian Pulisic'e verdi. Captain America, iki Paraguaylı oyuncuyu güzel bir şekilde geçerek ilerleyen McKennie'ye pas attı ve McKennie'nin pası Damián Bobadilla tarafından kendi kalesine gönderildi: 1-0.

ABD hemen daha fazlasını aramaya başladı ve kısa sürede birkaç güzel atak geliştirdi, ancak sonuç alamadı. Paraguay köşeye sıkışmıştı, ancak Ensico ile bir an için sesini duyurdu. Yaratıcı forvet, güzel bir hareketin ardından kaleci Matt Freese'nin kalesinin yanından şutunu attı.

İlk yarıdaki su molası oyunun gidişatını değiştirmedi. ABD üstünlüğünü sürdürdü ve Balogun bir kez daha keskin bir atak sonrasında skoru 2-0'a getireceğini sandı, ancak forvetin ofsayt olduğu ortaya çıktı.

Bir buçuk dakika sonra Balogun yine golü buldu. AS Monaco'nun forveti, sol kanattan kendisine sunulan topu aldı ve ceza sahası çevresindeki boşluğu değerlendirerek topu kaleci Orlando Gill'in uzak köşesine güzelce yerleştirdi: 2-0.

Amerikalıların açlığı dinmemişti ve Chris Richards (kafa vuruşu dışarı) ve McKennie (Gill'in kurtarışı) ile ev sahibi takım neredeyse skoru 3-0'a getirecekti, ancak Balogun ilk yarının uzatma dakikalarında üçüncü golü attı. Forvet, Omar Alderete'yi çalımladı ve topu çapraz köşeye gönderdi.

İkinci yarıda ABD, Gill'in kalesini bulmak için daha az acele etti. Paraguay buna rağmen oldukça kaybedilmiş bir maç oynadı ve hasarı daha da büyütmemeye çalıştı. Güney Amerikalılar bunda başarılı oldu.

ABD daha az keskin oynadı ve maçın bitimine yirmi dakika kala bir gol yiyerek bunun bedelini ödedi. ABD ceza sahası önünde kazanılan bir hava topu mücadelesinin ardından Enciso, Mauricio'ya geniş bir pas attı ve Mauricio uzak köşeye ters vuruşla skoru 3-1'e getirdi.

Yedek Ricardo Pepi, hemen ardından bir asist yapacaktı, ancak Tillman, Paraguay ceza sahasındaki zayıf şutuyla ciddi bir hayal kırıklığı yaşattı. Ancak bu, bir daha ciddi bir sorunla karşılaşmayan ABD'yi rahatsız etmedi.

Uzatma dakikalarının sonlarında Giovanni Reyna skoru belirledi. Borussia Mönchengladbach'ın forveti, sağ ayağının dışıyla Gill'in arkasına muhteşem bir vuruş yaptı: 4-1. ABD için çok ikna edici bir başlangıç oldu.