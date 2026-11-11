ABD, Orta Doğu'daki güvenlik endişeleri nedeniyle Katar'daki U17 Dünya Kupası'ndan turnuvanın başlamasına sadece sekiz gün kala çekildi

ABD, turnuvanın başlamasına yalnızca sekiz gün kala Katar'daki 17 Yaş Altı Dünya Kupası'ndan çekildi. ABD Futbol Federasyonu, oyuncular ve personelin güvenliğine ilişkin endişeleri gerekçe gösterdi. Federasyon, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın silahlı çatışma riskine dikkat çeken seyahat uyarısını işaret etti. Bu geç çekilme nedeniyle federasyon, FIFA'dan para cezası alma riskiyle karşı karşıya kalabilir.

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ABD, güvenlik endişeleri nedeniyle 17 Yaş Altı Dünya Kupası'ndan çekildi

ABD Futbol Federasyonu'nun oyunculara turnuva öncesi kampı ve 19 Kasım'da başlayacak Dünya Kupası'na katılımı iptal ettiğini bildirmesinin ardından ABD 17 yaş altı erkek millî takımı Doha'ya gitmeyecek.

AFP'nin gördüğü mektupta federasyon, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Katar için yayımladığı 3. seviye seyahat uyarısına işaret etti. Uyarıda, Amerikan vatandaşlarına “silahlı çatışma riski nedeniyle” ülkeye seyahat etmeyi yeniden değerlendirmeleri tavsiye ediliyor ve devlet çalışanlarından Katar'a gitmek için özel izin almaları isteniyor.

ABD Futbol Federasyonu mektubunda zor kararın nedenini açıkladı

Mektupta, “Dünya Kupası öncesi kampımızı ve Dünya Kupası'na planlanan katılımımızı iptal etme yönündeki zor kararı size bildirmek için yazıyoruz” denildi. “Oyuncularımızın ve antrenörlerimizin Dünya Kupası'nda ABD'yi temsil etmek için yaptığı hazırlıktan son derece gurur duyuyoruz.

“Ne yazık ki ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Katar için yayımladığı 3. seviye seyahat uyarısı ile büyükelçilik çalışanları ve ailelerine yönelik ilgili talimatlar da dâhil olmak üzere mevcut koşullar nedeniyle artık turnuvaya katılamıyoruz. Oyuncularımızın ve çalışanlarımızın esenliği her zaman en büyük önceliğimiz olacak.” Mektupta ayrıca, “ABD Futbol Federasyonu'na bağlılığınız için en derin teşekkürlerimizi ve bu koşullar karşısında duyduğumuz ortak hayal kırıklığını kabul etmenizi rica ederiz” ifadeleri yer aldı.

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ABD, geç çekilmesi nedeniyle FIFA'dan para cezası alabilir

ABD Futbol Federasyonu sözcüsü, federasyonun bu karara nasıl vardığına ilişkin ayrıntı vermeyeceğini söyledi. Guardian'ın edindiği bilgiye göre FIFA'ya çarşamba günü haber verildi. FIFA'nın talimatlarına göre turnuvaya katılmaya hak kazanan ülkelerin mücadele etmesi gerekiyor; aksi hâlde para cezası uygulanıyor. Turnuvanın başlamasına 30 günden az kala çekilmenin cezası 20.000 CHF (yaklaşık 24.000 dolar). FIFA'dan konuyla ilgili açıklama istendi.

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Şubat ayında ABD ve İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılarla başlayan Orta Doğu'daki çatışma, birçok organizasyonu şimdiden aksattı. 2027 Asya Kupası yaklaşık bir yıl ertelenirken Formula 1'in Cidde yarışı iptal edildi.

17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda sırada ne var?

48 takımın katılacağı turnuvanın hâlâ 19 Kasım'da Doha'da başlaması planlanıyor. ABD, Karadağ, Cezayir ve Şili ile birlikte J Grubu'nda yer alıyordu. Kadrosunda MLS kulüplerinde ve yurt dışında oynayan gelecek vadeden birçok genç futbolcu bulunuyordu.

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Katar, geçen yıl yıllık bir organizasyon hâline gelen turnuvaya art arda beş yıl ev sahipliği yapıyor.