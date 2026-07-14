ABD, öfkeli Dünya Kupası taraftarlarıyla karşı karşıya: FIFA’nın başka öncelikleri var

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), 2026 Dünya Kupası yarı final maçlarının ABD yerel saatiyle öğleden sonra saat 3’te oynanması kararını savundu. Bu karar, bu saatin uygun olmadığını ve Amerika’nın aleyhine Avrupa’nın yararına olduğunu düşünen taraftarların yoğun eleştirilerinin ardından geldi.

Turnuvanın son dört maçı ABD'de oynanacak. Fransa ile İspanya, Dallas'ta karşı karşıya gelecek; ardından Çarşamba günü Atlanta'da İngiltere, 1966'dan bu yana ilk kez finale yükselme hedefiyle Arjantin milli takımıyla karşılaşacak. "Üç Aslanlar" takımı, oyuncularından birinin tam olarak forma girmesiyle moral kazandı.

Daha önceki eleme turu maçlarının akşam saatlerinde oynanması nedeniyle Avrupalı taraftarların gece uyanık kalmak zorunda kalmasının aksine, yarı final ve final maçları Kuzey ve Güney Amerika’daki taraftarlar için erken bir saatte oynanacak.

ABD’deki Dünya Kupası’ndan sorumlu üst düzey yetkili Manolo Zuberia, tarih belirlemenin birçok faktörün incelenmesinin ardından yapıldığını söyledi: “Ev sahibi şehirlerdeki hava koşulları, katılımcı ülkelerle saat farkı, oyuncuların dinlenme süreleri ve seyahat programları; en uygun dengeyi sağlamaya çalıştık.”

Ayrıca, “FIFA”nın bu maçların küresel televizyon erişiminin yerel izleme kolaylığından daha önemli olduğunu düşündüğünü, özellikle de bu maçların televizyon yayın tarihindeki en çok izlenenler arasında yer almasının beklendiğini ekledi.

ABD’deki Dünya Kupası’ndan sorumlu üst düzey yetkili sözlerine şöyle devam etti: “Dünya çapında taraftar sayısı ne kadar artarsa, bu oyun için o kadar iyi olur.”

Bu gerekçeler, maç saatlerini hafta ortasında çalışma saatleriyle çakıştığı için “saçma” olarak nitelendiren ABD’li taraftarlar tarafından kabul görmedi. Ayrıca final maçı da Pazar günü aynı saatte, öğleden sonra saat 3’te başlayacak.

Yarı finalde, son şampiyon Arjantin’in yanı sıra İspanya, Fransa ve İngiltere olmak üzere üç Avrupa milli takımı mücadele edecek. Taraftarlar, maçların saatleri ne olursa olsun izleyiciler tarafından izleneceğini vurgulayarak, maç saatlerinin neden biraz ertelenmediğini sorguladılar.

Dünya Kupası’nın bu hafta sona ermesi planlanıyor; ABD Başkanı Donald Trump, New Jersey eyaletindeki MetLife Stadyumu’nda oynanacak final maçına katılacak. FIFA Başkanı Gianni Infantino, Trump’ın kupayı kaldırıp kazanan takıma takdim edeceğini açıkladı.