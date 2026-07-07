ABD’nin şok edici kararının tek kurbanı… Trump’ın kararıyla ilgili ters tepki

ABD milli takımının taraftarları, Salı günü 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Belçika’ya 4-1’lik ağır bir yenilgiye uğramasının sorumluluğunun büyük bir kısmını takımın önde gelen bir oyuncusuna yükledi ve bu oyuncunun sönük performansının, ev sahibi takımın turnuvadaki serüveninin sona ermesinin en önemli nedenlerinden biri olduğunu düşündü.

ABD'nin turnuvadan elenmesi, yerel federasyonun forvet Folarin Balogun'un cezasının kaldırılmasının ardından onu kadroya geri kazandırmayı başarmasına rağmen gerçekleşti. Bu, ABD Başkanı Donald Trump'ın müdahalesiyle gerçekleşen istisnai bir adımdı; ancak milli takım, Belçika milli takımına ayak uyduramadı.

ABD milli takımı, ilk turda sergilediği seviyeden uzak bir performans gösterdi ve taraftarların eleştirileri savunma kaptanı Tim Ream’e yöneldi.

Taraftarlar, 38 yaşındaki savunma oyuncusunun Belçika’nın ataklarıyla başa çıkamadığını düşündü; ilk golde De Ketelaere’yi kontrol edemedi, ikinci golde ise hava topu mücadelesini kaybetti ve bu da Malik Tillman’ın attığı beraberlik golünün etkisini ortadan kaldırdı.

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Sport Bible sitesine göre, Barstool Sports'ta program sunan gazeteci Jeff De Lo, sosyal medyada şunları söyledi: "Tim Ream, kariyerinin en kötü maçlarından birini oynadı. Rakipler onu tamamen alt etti."

Bir taraftar ise şöyle yazdı: “Futbolu çok takip etmiyorum ama Tim Ream, 300 milyon nüfuslu bir ülkede bulabileceğiniz en iyi savunma oyuncusu mu gerçekten?”

Başka bir taraftar ise Trump’ın daha önce Balojun olayına müdahalesiyle alay ederek, “Bu sefer Tim Ream’e kırmızı kart gösterilmesi için müdahale edebilir misiniz?” dedi.

Ryam, ABD milli takımında 85 uluslararası maça çıktı, ancak yaşının ilerlemesi, özellikle daha sağlam savunma çözümleri arandığı bu dönemde, milli takımda oynamaya devam etme şansını sınırlıyor.

Eleştirilerin hedefi sadece Riam değildi; Chris Richards da vasat bir savunma performansı sergilediği için eleştirildi. Bu durum, Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından ABD milli takımının savunma hattının geleceğine dair taraftarların endişelerini daha da artırdı.

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