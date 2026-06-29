Goal.com
Canlı
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Book USA TicketsBuy USA Kit

Çeviri:

ABD’nin Dünya Kupası Finali’ne giden yolu: Onaylanan 32’li tur maçı, turnuva tablosu senaryoları, maç programı ve daha fazla bilgi

SHOPPING
Tickets
Dünya Kupası
ABD
C. Pulisic
F. Balogun

Dünya Kupası’nın ev sahibi ülkeleri nerede oynayacak ve finale kadar ilerlerlerse kimlerle karşılaşabilirler?

NY Knicks’in NBA Finalleri’ndeki muhteşem başarısının ardından Büyük Elma adeta çılgına dönmüştü ve 19 Temmuz’da ABD, yakındaki MetLife Stadyumu’nda FIFA Dünya Kupası kupasını havaya kaldırırsa, “Asla Uyumayan Şehir” de ülkenin geri kalanıyla birlikte bütün gece boyunca kutlama yapacak.

Taraftarlar, Dünya Kupası zaferine giden yolun bir sprint değil, bir maraton olduğunu bilse de, ABD Milli Takımı hayranları, futbol yıldızlarının turnuvaya yaptığı başlangıçtan büyük heyecan duyuyor. Açılış maçında Paraguay’ı 4-0 mağlup ederek müthiş bir başlangıç yapan ABD, ardından Avustralya’yı 2-0 yenerek D Grubu’nu lider tamamladı.

ABD'nin bir sonraki maçı, bu Çarşamba (1 Temmuz) Santa Clara'daki Levi's Stadyumu'nda oynanacak 32'li turda Bosna-Hersek ile olacak.

GOAL, Mauricio Pochettino'nun ekibini bugünden 19 Temmuz'daki Dünya Kupası Finali'ne kadar bekleyen tüm olası yollar ve rakipleri ile bu ekibin dünya şöhretine uzanan yolculuğunda onları izlemek için biletleri nasıl rezerve edebileceğinizi size gösterecek.

ABD'nin 2026 Dünya Kupası sonuçları ve gelecek maçları

Tarih

Maç (yerel başlama saati)

Mekan

Son Skor / Biletler

12 Haziran Cuma

ABD - Paraguay (18:00 PT)

SoFi Stadyumu, Inglewood

ABD 4-1 kazandı

19 Haziran Cuma

ABD - Avustralya (12:00 PT)

Lumen Field, Seattle

ABD 2-0 kazandı

25 Haziran Perşembe

ABD - Türkiye (PT saatiyle 19:00)

SoFi Stadyumu, Inglewood

Türkiye 3-2 kazandı

1 Temmuz Çarşamba

ABD - Bosna-Hersek (17:00 PT)

Levi's Stadyumu, Santa Clara

Biletler

ABD'nin 2026 Dünya Kupası Finali'ne giden yolu

ABD, D Grubu'nu birinci sırada tamamladı. 19 Temmuz'da Dünya Kupası Finali'ne yükselmeyi başarırsa, oynayacağı maçların tarih, saat ve yerleri aşağıdaki gibidir.

ABD, Çarşamba günü Bosna-Hersek'i yenerse, 16 turunda Seattle'da Belçika veya Senegal ile karşılaşacak. Pochettino'nun takımı Belçika ile karşı karşıya gelirse, Mart ayında Atlanta'da Kırmızı Şeytanlar'a karşı aldıkları 5-2'lik yenilginin intikamını almak isteyeceklerdir.

Bunun ardından çeyrek finalde İspanya veya Portekiz, yarı finalde Fransa veya Almanya ve finalde Brezilya, Arjantin veya İngiltere ile karşılaşabilirler.

Tarih (yerel başlama saati)

Tur

Mekan

Olası Karşılaşma

Biletler

1 Temmuz (17:00 PT)

32'li Tur

Levi's Stadyumu, Santa Clara

ABD - Bosna-Hersek

Biletler

6 Temmuz (17:00 PT)

Son 16 Turu

Lumen Field, Seattle

94. Maç: Belçika veya Senegal ile

Biletler

10 Temmuz (12:00 PT)

Çeyrek Finaller

SoFi Stadyumu, Inglewood

98. Maç: 93. Maçın Galibi ile

Bilet

14 Temmuz (14:00 CDT)

Yarı Finaller

AT&T Stadyumu, Arlington

101. Maç: 97. Maçın Galibi ile

Biletler

19 Temmuz (15:00 ET)

Final

MetLife Stadyumu (East Rutherford)

Maç 104: Maç 102'nin galibi ile

Biletler

D Grubu - Son Puan Durumu

Sıra

Takım

Oynanan Maç Sayısı

G

B

M

GF

G

Fark

Puan

Durum

1.

ABD

3

2

0

1

8

4

+4

6

Nitelikli

2.

Avustralya

3

1

1

1

2

2

0

4

Nitelikli

3.

Paraguay

3

1

1

1

2

4

-2

4

Nitelikli

4.

Türkiye

3

1

0

2

3

5

-2

3

Eleme

ABD Dünya Kupası biletleri nasıl satın alınır

Bilet satışlarının mevcut durumu şöyledir:

  • Son Dakika Satış Aşaması: Bu aşama şu anda devam etmektedir ve ilk gelen ilk alır esasına göre işler. Çekilişlerden farklı olarak, bu işlemler gerçek zamanlı olarak gerçekleşir. Bu, FIFA'dan doğrudan bilet satın alabileceğiniz son fırsattır.
  • Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı: Bu, taraftarların doğrulanmış biletleri nominal değerinden alıp satabilecekleri tek yetkili platformdur. Turnuva sonuna kadar açık kalacaktır.
  • İkincil Piyasalar: Taraftarlar, StubHub gibi platformlarda da bilet bulabilirler. Bunlar, yüksek talep gören eleme maçları için genellikle en iyi seçeneklerdir, ancak fiyatlar nominal değerden farklılık gösterebilir. Satın almadan önce daima ikincil sitenin kullanım koşullarını kontrol edin.

ABD Dünya Kupası biletleri: Fiyatları ne kadar?

FIFA, 2026 turnuvası için değişken fiyatlandırma uyguladı. Grup Aşaması biletleri 60 $'dan (belirli Taraftar Kategorileri için) başlarken, Final maçının fiyatları 6.730 $'a kadar çıkabilir.

Aşağıda, turnuvanın mevcut aşamaları için tahmini fiyat aralıkları yer almaktadır:

Kategori

Grup Aşaması

Son 32 - Çeyrek Finaller

Yarı Final ve Final

Kategori 1

250 $ - 400 $

600 $ - 1.200

1.500 $ - 6.730 $

Kategori 2

150 $ - 280 $

400 $ - 800 $

1.000 $ - 4.210 $

Kategori 3

100 $ - 200 $

200 $ - 500 $

600 $ - 2.790 $

Kategori 4

60 $ - 120 $

150 $ - 350 $

400 $ - 2.030 $

2026 FIFA Dünya Kupası ABD Kadrosunda Kimler Var?

İşte 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ABD'yi temsil edecek 26 kişilik resmi kadro:

Pozisyon

Oyuncu

Şu anki kulübü

Kaleciler

Matt Turner

New England Revolution


Matt Freese

New York City FC


Chris Brady

Chicago Fire

Defans oyuncuları

Chris Richards

Crystal Palace


Tim Ream

Charlotte FC


Antonee Robinson

Fulham


Sergiño Dest

PSV Eindhoven


Joe Scally

Borussia Mönchengladbach


Miles Robinson

FC Cincinnati


Mark McKenzie

Toulouse


Auston Trusty

Celtic


Alex Freeman

Villarreal


Max Arfsten

Columbus Crew

Orta saha oyuncuları

Tyler Adams

AFC Bournemouth


Weston McKennie

Juventus


Gio Reyna

Borussia Mönchengladbach


Malik Tillman

Bayer Leverkusen


Cristian Roldan

Seattle Sounders


Sebastian Berhalter

Vancouver Whitecaps

Forvetler

Christian Pulisic

AC Milan


Folarin Balogun

Monaco


Timothy Weah

Olympique Marsilya


Ricardo Pepi

PSV Eindhoven


Haji Wright

Coventry City


Brenden Aaronson

Leeds United


Alejandro Zendejas

Club América

Mağaza: ABD 2026 FIFA Dünya Kupası formaları

Resmi adı "Stripes" olan 2026 iç saha forması, Amerikan bayrağının cesur ve kelimenin tam anlamıyla bir yorumu niteliğindedir. 2012'deki ikonik "Waldo" çizgilerinden ve 1994 Dünya Kupası'nda (ABD'nin son kez ev sahipliği yaptığı turnuva) giyilen formalarından büyük ilham alan bu forma, ön kısmında ve kollarında canlı kırmızı ve beyaz dalgalı çizgiler barındırıyor.

Dalgalı tasarım, rüzgarda dalgalanan bir bayrağın görünümünü taklit etmeyi amaçlamaktadır. Bu çarpıcı deseni dengelemek için forma, sade lacivert bir bisiklet yaka ve uyumlu lacivert kol manşetlerine sahiptir. Nike, yaz sıcağına yönelik hafiflik, nefes alabilirlik ve nem emme özelliklerine odaklanan yeni Aero-FIT teknolojisini kullanmıştır.

Parlak iç saha formasıyla tezat oluşturan ve “Stars” forması olarak bilinen deplasman forması ise daha “gizli” bir yaklaşım sergiliyor. Ana renk, hem saha içinde hem de saha dışında şık ve yaşam tarzı odaklı bir estetik sunan koyu obsidiyen/karbon siyahıdır.

En dikkat çeken özellik, kumaşa doğrudan entegre edilmiş, stadyum ışıkları altında daha belirgin hale gelen ince, tonlu yıldız desenidir. Yan panellerde ve ensenin arkasında kırmızı detaylar yer alırken, ev sahibi ülkenin hırsını simgelemek üzere federasyon arması metalik gümüş kaplamayla işlenmiştir.

VPN ile ABD maçlarını nasıl izleyebilirsiniz?

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli ve şifreli bir bağlantı kurmanıza olanak tanır.

Konumunuzu sanal olarak maçın yayınlandığı bir ülkeye değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Ayrıca, spor yayınları için en iyi VPN'ler hakkındaki rehberimize de göz atabilirsiniz.