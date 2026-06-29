ABD’nin Dünya Kupası Finali’ne giden yolu: Onaylanan 32’li tur maçı, turnuva tablosu senaryoları, maç programı ve daha fazla bilgi

NY Knicks’in NBA Finalleri’ndeki muhteşem başarısının ardından Büyük Elma adeta çılgına dönmüştü ve 19 Temmuz’da ABD, yakındaki MetLife Stadyumu’nda FIFA Dünya Kupası kupasını havaya kaldırırsa, “Asla Uyumayan Şehir” de ülkenin geri kalanıyla birlikte bütün gece boyunca kutlama yapacak.

Taraftarlar, Dünya Kupası zaferine giden yolun bir sprint değil, bir maraton olduğunu bilse de, ABD Milli Takımı hayranları, futbol yıldızlarının turnuvaya yaptığı başlangıçtan büyük heyecan duyuyor. Açılış maçında Paraguay’ı 4-0 mağlup ederek müthiş bir başlangıç yapan ABD, ardından Avustralya’yı 2-0 yenerek D Grubu’nu lider tamamladı.

ABD'nin bir sonraki maçı, bu Çarşamba (1 Temmuz) Santa Clara'daki Levi's Stadyumu'nda oynanacak 32'li turda Bosna-Hersek ile olacak.

GOAL, Mauricio Pochettino'nun ekibini bugünden 19 Temmuz'daki Dünya Kupası Finali'ne kadar bekleyen tüm olası yollar ve rakipleri ile bu ekibin dünya şöhretine uzanan yolculuğunda onları izlemek için biletleri nasıl rezerve edebileceğinizi size gösterecek.

ABD'nin 2026 Dünya Kupası sonuçları ve gelecek maçları

Tarih Maç (yerel başlama saati) Mekan Son Skor / Biletler 12 Haziran Cuma ABD - Paraguay (18:00 PT) SoFi Stadyumu, Inglewood ABD 4-1 kazandı 19 Haziran Cuma ABD - Avustralya (12:00 PT) Lumen Field, Seattle ABD 2-0 kazandı 25 Haziran Perşembe ABD - Türkiye (PT saatiyle 19:00) SoFi Stadyumu, Inglewood Türkiye 3-2 kazandı 1 Temmuz Çarşamba ABD - Bosna-Hersek (17:00 PT) Levi's Stadyumu, Santa Clara Biletler

ABD'nin 2026 Dünya Kupası Finali'ne giden yolu

ABD, D Grubu'nu birinci sırada tamamladı. 19 Temmuz'da Dünya Kupası Finali'ne yükselmeyi başarırsa, oynayacağı maçların tarih, saat ve yerleri aşağıdaki gibidir.

ABD, Çarşamba günü Bosna-Hersek'i yenerse, 16 turunda Seattle'da Belçika veya Senegal ile karşılaşacak. Pochettino'nun takımı Belçika ile karşı karşıya gelirse, Mart ayında Atlanta'da Kırmızı Şeytanlar'a karşı aldıkları 5-2'lik yenilginin intikamını almak isteyeceklerdir.

Bunun ardından çeyrek finalde İspanya veya Portekiz, yarı finalde Fransa veya Almanya ve finalde Brezilya, Arjantin veya İngiltere ile karşılaşabilirler.

Tarih (yerel başlama saati) Tur Mekan Olası Karşılaşma Biletler 1 Temmuz (17:00 PT) 32'li Tur Levi's Stadyumu, Santa Clara ABD - Bosna-Hersek Biletler 6 Temmuz (17:00 PT) Son 16 Turu Lumen Field, Seattle 94. Maç: Belçika veya Senegal ile Biletler 10 Temmuz (12:00 PT) Çeyrek Finaller SoFi Stadyumu, Inglewood 98. Maç: 93. Maçın Galibi ile Bilet 14 Temmuz (14:00 CDT) Yarı Finaller AT&T Stadyumu, Arlington 101. Maç: 97. Maçın Galibi ile Biletler 19 Temmuz (15:00 ET) Final MetLife Stadyumu (East Rutherford) Maç 104: Maç 102'nin galibi ile Biletler

D Grubu - Son Puan Durumu

Sıra Takım Oynanan Maç Sayısı G B M GF G Fark Puan Durum 1. ABD 3 2 0 1 8 4 +4 6 Nitelikli 2. Avustralya 3 1 1 1 2 2 0 4 Nitelikli 3. Paraguay 3 1 1 1 2 4 -2 4 Nitelikli 4. Türkiye 3 1 0 2 3 5 -2 3 Eleme

ABD Dünya Kupası biletleri nasıl satın alınır

Bilet satışlarının mevcut durumu şöyledir:

Son Dakika Satış Aşaması: Bu aşama şu anda devam etmektedir ve ilk gelen ilk alır esasına göre işler. Çekilişlerden farklı olarak, bu işlemler gerçek zamanlı olarak gerçekleşir. Bu, FIFA'dan doğrudan bilet satın alabileceğiniz son fırsattır.

Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı: Bu, taraftarların doğrulanmış biletleri nominal değerinden alıp satabilecekleri tek yetkili platformdur. Turnuva sonuna kadar açık kalacaktır.

İkincil Piyasalar: Taraftarlar, StubHub gibi platformlarda da bilet bulabilirler. Bunlar, yüksek talep gören eleme maçları için genellikle en iyi seçeneklerdir, ancak fiyatlar nominal değerden farklılık gösterebilir. Satın almadan önce daima ikincil sitenin kullanım koşullarını kontrol edin.

ABD Dünya Kupası biletleri: Fiyatları ne kadar?

FIFA, 2026 turnuvası için değişken fiyatlandırma uyguladı. Grup Aşaması biletleri 60 $'dan (belirli Taraftar Kategorileri için) başlarken, Final maçının fiyatları 6.730 $'a kadar çıkabilir.

Aşağıda, turnuvanın mevcut aşamaları için tahmini fiyat aralıkları yer almaktadır:

Kategori Grup Aşaması Son 32 - Çeyrek Finaller Yarı Final ve Final Kategori 1 250 $ - 400 $ 600 $ - 1.200 1.500 $ - 6.730 $ Kategori 2 150 $ - 280 $ 400 $ - 800 $ 1.000 $ - 4.210 $ Kategori 3 100 $ - 200 $ 200 $ - 500 $ 600 $ - 2.790 $ Kategori 4 60 $ - 120 $ 150 $ - 350 $ 400 $ - 2.030 $

2026 FIFA Dünya Kupası ABD Kadrosunda Kimler Var?

İşte 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ABD'yi temsil edecek 26 kişilik resmi kadro:

Pozisyon Oyuncu Şu anki kulübü Kaleciler Matt Turner New England Revolution

Matt Freese New York City FC

Chris Brady Chicago Fire Defans oyuncuları Chris Richards Crystal Palace

Tim Ream Charlotte FC

Antonee Robinson Fulham

Sergiño Dest PSV Eindhoven

Joe Scally Borussia Mönchengladbach

Miles Robinson FC Cincinnati

Mark McKenzie Toulouse

Auston Trusty Celtic

Alex Freeman Villarreal

Max Arfsten Columbus Crew Orta saha oyuncuları Tyler Adams AFC Bournemouth

Weston McKennie Juventus

Gio Reyna Borussia Mönchengladbach

Malik Tillman Bayer Leverkusen

Cristian Roldan Seattle Sounders

Sebastian Berhalter Vancouver Whitecaps Forvetler Christian Pulisic AC Milan

Folarin Balogun Monaco

Timothy Weah Olympique Marsilya

Ricardo Pepi PSV Eindhoven

Haji Wright Coventry City

Brenden Aaronson Leeds United

Alejandro Zendejas Club América

Mağaza: ABD 2026 FIFA Dünya Kupası formaları

Resmi adı "Stripes" olan 2026 iç saha forması, Amerikan bayrağının cesur ve kelimenin tam anlamıyla bir yorumu niteliğindedir. 2012'deki ikonik "Waldo" çizgilerinden ve 1994 Dünya Kupası'nda (ABD'nin son kez ev sahipliği yaptığı turnuva) giyilen formalarından büyük ilham alan bu forma, ön kısmında ve kollarında canlı kırmızı ve beyaz dalgalı çizgiler barındırıyor.

Dalgalı tasarım, rüzgarda dalgalanan bir bayrağın görünümünü taklit etmeyi amaçlamaktadır. Bu çarpıcı deseni dengelemek için forma, sade lacivert bir bisiklet yaka ve uyumlu lacivert kol manşetlerine sahiptir. Nike, yaz sıcağına yönelik hafiflik, nefes alabilirlik ve nem emme özelliklerine odaklanan yeni Aero-FIT teknolojisini kullanmıştır.

Parlak iç saha formasıyla tezat oluşturan ve “Stars” forması olarak bilinen deplasman forması ise daha “gizli” bir yaklaşım sergiliyor. Ana renk, hem saha içinde hem de saha dışında şık ve yaşam tarzı odaklı bir estetik sunan koyu obsidiyen/karbon siyahıdır.

En dikkat çeken özellik, kumaşa doğrudan entegre edilmiş, stadyum ışıkları altında daha belirgin hale gelen ince, tonlu yıldız desenidir. Yan panellerde ve ensenin arkasında kırmızı detaylar yer alırken, ev sahibi ülkenin hırsını simgelemek üzere federasyon arması metalik gümüş kaplamayla işlenmiştir.

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