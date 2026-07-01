NY Knicks’in NBA Finalleri’ndeki muhteşem başarısının ardından Büyük Elma (New York) adeta çalkalanıyordu ve 19 Temmuz’da ABD, yakındaki MetLife Stadyumu’nda FIFA Dünya Kupası kupasını havaya kaldırırsa, “Asla Uyumayan Şehir” de ülkenin geri kalanıyla birlikte bütün gece kutlama yapacak.
Taraftarlar, Dünya Kupası zaferine giden yolun bir sprint değil, bir maraton olduğunu bilse de, ABD Milli Takımı hayranları, futbol yıldızlarının turnuvaya yaptığı başlangıçtan büyük heyecan duyuyor. Takım, açılış maçında Paraguay’ı 4-0 mağlup ederek hızlı bir başlangıç yaptı ve ardından Avustralya’yı 2-0 yenerek D Grubu’nda birinci sırayı garantiledi.
ABD'nin bir sonraki maçı, bu Çarşamba (1 Temmuz) Santa Clara'daki Levi's Stadyumu'nda oynanacak 32'li turda Bosna-Hersek ile olacak.
GOAL, Mauricio Pochettino'nun ekibini bugünden 19 Temmuz'daki Dünya Kupası Finali'ne kadar bekleyen tüm olası yollar ve rakipleri ile bu ekibin dünya şöhretine uzanan yolculuğunda onları izlemek için biletleri nasıl rezerve edebileceğinizi size gösterecek.
ABD'nin 2026 Dünya Kupası sonuçları ve gelecek maçları
Tarih
Maç (yerel başlama saati)
Mekan
Son Skor / Biletler
12 Haziran Cuma
ABD - Paraguay (18:00 PT)
SoFi Stadyumu, Inglewood
ABD 4-1 kazandı
19 Haziran Cuma
ABD - Avustralya (12:00 PT)
Lumen Field, Seattle
ABD 2-0 kazandı
25 Haziran Perşembe
ABD - Türkiye (PT saatiyle 19:00)
SoFi Stadyumu, Inglewood
Türkiye 3-2 kazandı
1 Temmuz Çarşamba
ABD - Bosna-Hersek (17:00 PT)
Levi's Stadyumu, Santa Clara
ABD'nin 2026 Dünya Kupası Finali'ne giden yolu
ABD, D Grubu'nu birinci sırada tamamladığından, 19 Temmuz'da Dünya Kupası Finali'ne yükselmeyi başarırsa oynayacağı maçların tarih, saat ve yerleri aşağıdaki gibidir.
ABD, Çarşamba günü Bosna-Hersek'i yenerse, 16 turunda Seattle'da Belçika veya Senegal ile karşılaşacak. Pochettino'nun takımı Belçika ile karşı karşıya gelirse, Mart ayında Atlanta'da Kırmızı Şeytanlar'a karşı aldıkları 5-2'lik yenilginin intikamını almak isteyeceklerdir.
Bunun ardından çeyrek finalde İspanya veya Portekiz, yarı finalde Fransa ve finalde Brezilya, Arjantin veya İngiltere ile karşılaşabilirler.
Tarih (yerel başlama saati)
Tur
Mekan
Olası Karşılaşma
Biletler
1 Temmuz (17:00 PT)
32'li Tur
Levi's Stadyumu, Santa Clara
ABD - Bosna-Hersek
6 Temmuz (17:00 PT)
Son 16 Turu
Lumen Field, Seattle
94. Maç: Belçika veya Senegal ile
10 Temmuz (12:00 PT)
Çeyrek Finaller
SoFi Stadyumu, Inglewood
98. Maç: 93. Maçın Galibi ile
14 Temmuz (14:00 CDT)
Yarı Finaller
AT&T Stadyumu, Arlington
101. Maç: 97. Maçın Galibi ile
19 Temmuz (15:00 ET)
Final
MetLife Stadyumu (East Rutherford)
Maç 104: Maç 102'nin galibi ile
D Grubu - Son Puan Durumu
Sıra
Takım
Oynanan Maç Sayısı
G
B
M
GF
G
Fark
Puan
Durum
1.
ABD
3
2
0
1
8
4
+4
6
Nitelikli
2.
Avustralya
3
1
1
1
2
2
0
4
Nitelikli
3.
Paraguay
3
1
1
1
2
4
-2
4
Nitelikli
4.
Türkiye
3
1
0
2
3
5
-2
3
Eleme
ABD Dünya Kupası biletleri nasıl satın alınır
Bilet satışlarının mevcut durumu şöyledir:
- Son Dakika Satış Aşaması: Bu aşama şu anda devam etmektedir ve ilk gelen ilk alır esasına göre işler. Çekilişlerden farklı olarak, bu işlemler gerçek zamanlı olarak gerçekleşir. Bu, FIFA'dan doğrudan bilet satın alabileceğiniz son fırsattır.
- Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı: Bu, taraftarların doğrulanmış biletleri nominal değerinden alıp satabilecekleri tek yetkili platformdur. Turnuva sonuna kadar açık kalacaktır.
- İkincil Piyasalar: Taraftarlar, StubHub gibi platformlarda da bilet bulabilirler. Bunlar, yüksek talep gören eleme maçları için genellikle en iyi seçeneklerdir, ancak fiyatlar nominal değerden farklılık gösterebilir. Satın almadan önce daima ikincil sitenin kullanım koşullarını kontrol edin.
ABD Dünya Kupası biletleri: Fiyatları ne kadar?
FIFA, 2026 turnuvası için değişken fiyatlandırma uyguladı. Grup Aşaması biletleri 60 $'dan (belirli Taraftar Kategorileri için) başlarken, Final maçının fiyatları 6.730 $'a kadar çıkabilir.
Aşağıda, turnuvanın mevcut aşamaları için tahmini fiyat aralıkları yer almaktadır:
Kategori
Grup Aşaması
Son 32 - Çeyrek Finaller
Yarı Final ve Final
Kategori 1
250 $ - 400 $
600 $ - 1.200
1.500 $ - 6.730 $
Kategori 2
150 $ - 280 $
400 $ - 800 $
1.000 $ - 4.210 $
Kategori 3
100 $ - 200 $
200 $ - 500 $
600 $ - 2.790 $
Kategori 4
60 $ - 120 $
150 $ - 350 $
400 $ - 2.030 $
2026 FIFA Dünya Kupası ABD Kadrosunda Kimler Var?
İşte 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ABD'yi temsil edecek 26 kişilik resmi kadro:
Pozisyon
Oyuncu
Şu anki kulübü
Kaleciler
Matt Turner
New England Revolution
Matt Freese
New York City FC
Chris Brady
Chicago Fire
Defans oyuncuları
Chris Richards
Crystal Palace
Tim Ream
Charlotte FC
Antonee Robinson
Fulham
Sergiño Dest
PSV Eindhoven
Joe Scally
Borussia Mönchengladbach
Miles Robinson
FC Cincinnati
Mark McKenzie
Toulouse
Auston Trusty
Celtic
Alex Freeman
Villarreal
Max Arfsten
Columbus Crew
Orta saha oyuncuları
Tyler Adams
AFC Bournemouth
Weston McKennie
Juventus
Gio Reyna
Borussia Mönchengladbach
Malik Tillman
Bayer Leverkusen
Cristian Roldan
Seattle Sounders
Sebastian Berhalter
Vancouver Whitecaps
Forvetler
Christian Pulisic
AC Milan
Folarin Balogun
Monaco
Timothy Weah
Olympique Marsilya
Ricardo Pepi
PSV Eindhoven
Haji Wright
Coventry City
Brenden Aaronson
Leeds United
Alejandro Zendejas
Club América
Mağaza: ABD 2026 FIFA Dünya Kupası formaları
Resmi adı "Stripes" olan 2026 iç saha forması, Amerikan bayrağının cesur ve kelimenin tam anlamıyla bir yorumu niteliğindedir. 2012'deki ikonik "Waldo" çizgilerinden ve 1994 Dünya Kupası'nda (ABD'nin son kez ev sahipliği yaptığı turnuva) giyilen formalarından büyük ilham alan bu forma, ön kısmında ve kollarında canlı kırmızı ve beyaz dalgalı çizgiler barındırıyor.
Dalgalı tasarım, rüzgarda dalgalanan bir bayrağın görünümünü taklit etmeyi amaçlamaktadır. Bu çarpıcı deseni dengelemek için formada sade lacivert bir bisiklet yaka ve uyumlu lacivert kol manşetleri yer almaktadır. Nike, yaz sıcağına karşı hafiflik, nefes alabilirlik ve nem emilimine odaklanan yeni Aero-FIT teknolojisini kullanmıştır.
Parlak iç saha formasıyla tezat oluşturan ve “Stars” forması olarak bilinen deplasman forması ise daha “gizli” bir yaklaşım sergiliyor. Ana renk, hem saha içinde hem de saha dışında şık ve yaşam tarzına yönelik bir estetik sunan koyu obsidiyen/karbon siyahıdır.
En dikkat çeken özellik, kumaşa doğrudan entegre edilmiş, stadyum ışıkları altında daha belirgin hale gelen ince, tonlu yıldız desenidir. Yan panellerde ve boyun arkasındaki kırmızı detayların yanı sıra, ev sahibi ülkenin hırsını simgeleyen federasyon arması metalik gümüş kaplamayla işlenmiştir.
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