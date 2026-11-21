Organizatörler, 2028 Copa America'nın ABD'de düzenlenmesine yönelik planlara son şeklini veriyor. Resmî açıklamanın yakında yapılması bekleniyor. Böylece Güney Amerika'nın en önemli millî takım turnuvası üst üste ikinci kez ABD'de düzenlenecek.

Reklam

Konfederasyonlar ortak ev sahipliği görüşmelerini sonuçlandırıyor

The Athletic'e göre, Aralık 2025'te başlayan kapsamlı CONMEBOL ve CONCACAF görüşmelerinin ardından tüm taraflar 2028 turnuvasının ABD'ye dönmesini bekliyor. Kimliği açıklanmayan kaynaklar, ev sahibi ülkenin henüz kesinleşmediğini doğrularken Brezilya yayını Globo da cuma gecesi yaptığı haberde açıklamanın çok yakında yapılacağını bildirdi. Ev sahipliği kesinleşirse ABD, 2016 ile 2028 arasındaki son beş turnuvanın üçüne ev sahipliği yapmış olacak.

Ticari başarı önceki tartışmaların önüne geçiyor

İki konfederasyonun ortaklaşa düzenlediği 2024 turnuvasında 10 Güney Amerika ülkesine altı CONCACAF konuğu eşlik etti: ABD, Meksika, Kanada, Panama, Kosta Rika ve Jamaika. 16 takımlı organizasyonu 1,5 milyondan fazla taraftar yerinde izledi. Turnuva, CONMEBOL'un o yıl millî takım turnuvalarından elde ettiği 319 milyon dolarlık gelirin büyük bölümünü sağladı.

Ancak 2024 turnuvası eleştirilere de konu oldu. Oyuncular ve teknik direktörler statların zeminlerini eleştirirken Arjantin'in Miami'deki Hard Rock Stadyumu'nda Kolombiya'yı 1-0 yendiği final, tehlikeli kalabalık sorunları nedeniyle yaklaşık 80 dakika gecikti. Ev sahibi ABD de grup aşamasında elendi. Bunun ardından Gregg Berhalter'ın yerini, Dünya Kupası'nda takımı çalıştırdıktan sonra Manchester United'a katılan Mauricio Pochettino aldı.

Yoğun takvim, yaz aylarındaki planlamayı şekillendiriyor

Habere göre CONCACAF ülkeleri 2028'de de turnuvaya katılma hakkı elde edebilecek, ancak kaç kontenjan ayrılacağı ve eleme süreci henüz belirtilmedi. Takvimin dikkatle koordine edilmesi gerekecek. Los Angeles'taki Yaz Olimpiyatları, 2024 finaliyle aynı takvim günü olan 14 Temmuz'da, 2028 yılında başlayacak. ABD futbol takımı da teknik direktör Steve Cherundolo yönetiminde Olimpiyatlar'da mücadele edecek.

Reklam Reklam

Major League Soccer'ın 2027-28 sezonundan itibaren Avrupa tarzı bir takvime geçmesi ve sezonların mayıs sonunda bitmesi sayesinde yerel liglerle takvim çakışmalarının önüne geçilmesi bekleniyor. Turnuva, 2025 Kulüpler Dünya Kupası, 2026 Dünya Kupası ve Meksika, Jamaika ile Kosta Rika'yla birlikte yapılan 2031 Kadınlar Dünya Kupası ev sahipliği başvurusunun ardından ABD'deki büyük organizasyonlar dizisini sürdürecek.

Resmî açıklama için konfederasyon kararı bekleniyor

2028 turnuvasının ev sahibine ilişkin resmî açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor. Ancak bir CONMEBOL basın yetkilisi henüz resmî bir açıklama almadıklarını belirtirken CONCACAF yorum yapmayı reddetti. Bu arada CONMEBOL konseyi, yaklaşan seçimler öncesinde FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya desteğini yinelemek için cuma günü toplandı. 2031 Kadınlar Dünya Kupası için ortak ev sahipliği başvurusu da gelecek hafta resmen doğrulanacak.