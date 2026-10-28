ABD Milli Takımı'nın kilit oyuncusu Christian Pulisic, uzun vadeli geleceğini AC Milan'a bağlayarak kulübe büyük bir müjde vermeye hazırlanıyor. 28 yaşındaki forvetin, San Siro'daki kalış süresini dört yıl daha uzatacak önemli bir sözleşme için şartlarda anlaştığı bildiriliyor.

Reklam

Pulisic, San Siro'daki kariyerini uzatıyor

ABD millî takım oyuncusu, ESPN'e göre kendisini 2031'e kadar İtalya'da tutacak yeni bir sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Mevcut sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecekti ancak Pulisic, kulüpteki süresini dört yıl daha uzatmayı seçti. Serie A devinin önümüzdeki günlerde resmî açıklama yapması bekleniyor.

Milan'ın öne çıkan oyuncusu

Pulisic, 2023'te San Siro'ya geldiğinden beri başarılı bir performans sergiliyor. Milan, Juventus, Lyon ve Galatasaray'ın ilgisine rağmen oyuncuyu kadrosuna katmak için Chelsea'ye yaklaşık 22 milyon avro ödedi. Bu transfer, daha önce 2021'de Şampiyonlar Ligi'ni kazandığı Stamford Bridge'de sakatlıklar nedeniyle gelişimi sekteye uğrayan Pulisic'e kariyerinde ihtiyaç duyduğu yeni başlangıcı sağladı.

28 yaşındaki oyuncu, İtalya'da hücumun belirleyici isimlerinden biri hâline geldi. Tüm kulvarlarda çıktığı 141 maçta 44 gol ve 28 asist kaydetti. Borussia Dortmund'un eski genç yeteneği, bu etkileyici performansıyla 2024-25 sezonunu Milan'ın en golcü oyuncusu olarak tamamladı.

Amorim'in taktik planı

Forvet, 2026 Dünya Kupası'nda yaşadığı sakatlık nedeniyle Milan'ın sezon öncesi hazırlıklarının büyük bölümünü kaçırarak mevcut lig sezonuna zorlu bir başlangıç yaptı. Ancak yeni teknik direktör Ruben Amorim yönetiminde takıma sorunsuz biçimde yeniden uyum sağladı. Pulisic, Amorim'in sisteminde artık kilit bir rol üstleniyor; hem kanatta hem de merkezde 10 numara olarak rahatlıkla oynuyor.

Reklam Reklam

Kulüp düzeyindeki başarısı, millî takımdaki süregelen önemini de yansıtıyor. ABD millî takımıyla çıktığı 90 maçta 33 gol atan Pulisic, hem 2022 hem de 2026 Dünya Kupası'nda forma giydi. Dört kez ABD Futbol Federasyonu tarafından Yılın Erkek Futbolcusu seçilen oyuncu, millî takımının tartışmasız en önemli ismi olmaya devam ediyor.

İtalya'da kalıcı bir iz bırakmak

Kulüpteki uzun vadeli geleceği artık netleşen Pulisic, tamamen Milan'ın büyük kupalar kazanma hedefine odaklanabilir. Amorim'in yönetiminde Amerikalı oyuncudan, ülke içindeki ve Avrupa'daki kulvarlarda yüksek gol ve asist üretimini sürdürmesi beklenecek. Kariyerinin en verimli yıllarına yaklaşırken bu yeni anlaşma, Milan'ın projesindeki temel oyunculardan biri olarak konumunu sağlamlaştırıyor.