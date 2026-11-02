AS Monaco forveti Folarin Balogun, yaklaşan kış transfer dönemi öncesinde Manchester United ve Newcastle United’ın da aralarında bulunduğu birkaç Premier League kulübüne önerildi. 25 yaşındaki ABD millî futbolcusu, yaz sonunda Everton’a transfer olma girişiminin sonuçsuz kalmasının ardından Monako Prensliği’nden ayrılmak istiyor.

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Amerikalı forvet kışın ayrılmak istiyor

Haberi yayımlayan TEAMtalk'a göre, Arsenal altyapısından yetişen oyuncunun temsilcileri, ocak ayında yapılabilecek bir transfere ilgilerini ölçmek için İngiltere'nin en üst ligindeki birden fazla kulüple temasa geçti. Balogun, önceki transfer döneminde Everton'a katılmaya çok yaklaşmıştı ancak sağlık kontrolü sırasında gündeme getirilen sorulardan rahatsız olmasının ardından transferden kendisi vazgeçti. Stade Louis II'de kalması ise forvetin bu sezon düzenli olarak ilk takımda süre almakta zorlanmasına yol açtı.

Genç Brunner, Balogun'un forma şansını kısıtlıyor

Merseyside'a transferi gerçekleşmediğinden beri forvetin Fransa'daki konumu belirgin biçimde kötüleşti. Monaco'nun bu sezonki Avrupa kupaları kadrosuna hiç alınmayan Amerikalı oyuncu, Ligue 1'de yalnızca dört kez sonradan oyuna girdi. Bunun yerine 20 yaşındaki forvet Paris Brunner, kulübün ileri uçtaki ilk tercihi hâline geldi ve golcülüğüyle etkileyici bir performans sergileyerek Balogun'u kadronun geri planında bıraktı.

Ligue 1 ekibi, yeni yılda ayrılmasına izin vermeye hazırken ünlü menajer Jorge Mendes ve ajansı, Avrupa'daki ve Avrupa dışındaki olası seçenekler üzerinde çalışıyor. Haberde, Old Trafford yönetimi sezon ortasında santrfor seçeneklerini artırmak isterken temas kurulan kulüpler arasında Manchester United'ın da bulunduğu belirtiliyor. Crystal Palace forveti Jean-Philippe Mateta, Manchester United'ın hedefleri arasında yer almaya devam etse de TEAMtalk, kulüp hücum hattı için seçeneklerini değerlendirirken Balogun'un da gündeme geldiğini aktarıyor.

Avrupa kulüplerine transfer ihtimali bildirildi

Old Trafford ve Newcastle ile kurulan temasların yanı sıra Balogun'un ekibi, yaz transfer döneminin sonlarına doğru forvet için yaptığı girişim sonuçsuz kalan Everton ile görüşmeleri yeniden başlattı. Premier League ekipleri Leeds United ve Nottingham Forest'a da oyuncunun kış transfer döneminde transfer edilebileceği bildirildi.

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TEAMtalk ayrıca oyuncunun temsilcilerinin Serie A'nın güçlü ekiplerinden Juventus ile de temasa geçtiğini belirtiyor. Mendes ve ekibi, Monako Prensliği'nde geçen birkaç zorlu ayın ardından bir çözüm bulmak umuduyla çok sayıda olası kulübün ilgisini değerlendiriyor.

Önümüzdeki haftalar sonraki adımını belirleyecek

Monaco, ocak ayında transfer dönemi açılır açılmaz forvetin ayrılmasına izin vermeye hazır. Bu nedenle Balogun'un ekibiyle ilgilenen kulüpler arasındaki görüşmelerin önümüzdeki haftalarda hızlanması bekleniyor. Kariyerini yeniden yoluna koymak isteyen 25 yaşındaki oyuncunun öncelikli hedefi, düzenli olarak ilk 11'de forma giymek olacak. Devam eden görüşmelerin, geleceğine ilişkin kısa süre içinde daha net bir tablo ortaya koyması bekleniyor.