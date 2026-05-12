ABD - Meksika maçına bilet nasıl alınır: Dünya Kupası bilet fiyatları, stadyum bilgileri ve daha fazlası

Dünya Kupası'nda eleme turlarına kalmayı arzulayanlar sadece ev sahibi ülkeler değil. ABD ile Meksika'nın karşı karşıya gelmesi, tüm turnuvanın en büyük maçlarından biri olacağı için dünya çapındaki futbolseverleri heyecanlandıracaktır.
İki takım daha önce de efsanevi karşılaşmalara imza atmıştı. En sonuncusu geçen yaz, Houston'da düzenlenen CONCACAF Altın Kupa Finali'nde Meksika'nın galip geldiği maçtı. El Tri, maçın başında yaşadığı aksilikten sonra geri dönerek NRG Stadyumu'nda 70.925 seyirci önünde 2-1'lik galibiyeti garantiledi.
2026 Dünya Kupası'nda ABD-Meksika maçı ne zaman oynanacak?
2026 FIFA Dünya Kupası'nda, ABD ile Meksika arasında bir maç şu anda programda yer almıyor.
Komşu ve rakip olan bu iki takım, açılış aşamasında farklı gruplarda yer aldıkları için, eleme turlarına kadar birbirleriyle oynayamazlar.
Bunun gerçekleşmesi için her iki takımın da grup aşamasını geçmesi ve 16 turu, çeyrek finaller, yarı finaller veya finalde birbirleriyle eşleşmesi (veya turnuva tablosunda doğal olarak karşılaşması) gerekir.
ABD'nin 2026 Dünya Kupası Maçları
ABD, Mauricio Pochettino'nun rehberliğinde daha da gelişmeyi umuyor. İşte ortak ev sahibi ülkeyi bekleyen D Grubu fikstürü:
Tarih
Maç
Yer
Biletler
12 Haziran Cuma
ABD - Paraguay
SoFi Stadyumu (Inglewood)
19 Haziran Cuma
Amerika Birleşik Devletleri - Avustralya
Lumen Field (Seattle)
25 Haziran Perşembe
Türkiye - Amerika Birleşik Devletleri
SoFi Stadyumu (Inglewood)
Meksika 2026 Dünya Kupası Maçları
Meksika, 2022 Katar Dünya Kupası'na yavaş bir başlangıç yaptı ve ilk iki grup maçında da gol atamadı. Yaklaşan maçlarda ev sahibi ülkelerden biri olarak canlanmayı umuyorlar:
Tarih
Maç
Yer
Biletler
11 Haziran Perşembe
Meksika - Güney Afrika
Estadio Azteca (Meksiko)
18 Haziran Perşembe
Meksika - Güney Kore
Estadio Akron (Zapopan)
24 Haziran Çarşamba
Çek Cumhuriyeti - Meksika
Estadio Azteca (Meksiko)
2026 Dünya Kupası biletleri nasıl satın alınır?
Bugün itibarıyla, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı ve erken Rastgele Seçim Çekilişleri dahil) sona ermiştir. Rekor düzeyde talep nedeniyle, ilk aşamalarda sunulan biletler artık son derece sınırlıdır.
Bilet satışlarının mevcut durumu şöyledir:
- Son Dakika Satış Aşaması: Bu aşama şu anda devam etmektedir ve ilk gelen ilk alır esasına göre işlemektedir. Çekilişlerin aksine, bu işlemler gerçek zamanlı olarak gerçekleştirilmektedir. Bu, FIFA'dan doğrudan bilet satın alabileceğiniz son fırsattır.
- Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı: Bu, taraftarların doğrulanmış biletleri nominal değerinden alıp satabilecekleri tek yetkili platformdur. Turnuva sonuna kadar açık kalacaktır.
- İkincil Pazar Yerleri: Taraftarlar, StubHub gibi platformlarda da bilet bulabilirler. Bunlar, yüksek talep gören eleme maçları için genellikle en iyi seçeneklerdir, ancak fiyatlar nominal değerden farklı olabilir. Satın almadan önce her zaman ikincil sitenin Şartlar ve Koşullarını kontrol edin.
2026 Dünya Kupası biletleri ne kadar?
FIFA, 2026 turnuvası için değişken fiyatlandırma uyguladı. Grup Aşaması biletleri 60 $'dan (belirli Taraftar Kategorileri için) başlarken, Final maçının fiyatları 6.730 $'a kadar çıkabilir.
Aşağıda, turnuvanın mevcut aşamaları için tahmini fiyat aralıkları yer almaktadır:
Kategori
Grup Aşaması
Son 16 - Çeyrek Finaller
Yarı Final ve Final
Kategori 1
250 $ - 400 $
600 $ - 1.200
1.500 $ - 6.730
Kategori 2
150 $ - 280
400 $ - 800 $
1.000 $ - 4.210 $
Kategori 3
100 $ - 200 $
200 $ - 500 $
600 $ - 2.790 $
Kategori 4
60 - 120
150 $ - 350 $
400 $ - 2.030
ABD - Meksika: Karşılaşma istatistikleri
ABD ve Meksika, 1934'ten bu yana toplam 81 kez karşılaştı. İşte iki takım arasındaki son on maçın sonuçları:
Tarih
Maç
Skor
Yer
Temmuz 2025
CONCACAF Altın Kupa Finali: ABD - Meksika
1-2
NRG Stadyumu (Houston)
Ekim 2024
Hazırlık Maçı: Meksika - ABD
2-0
Estadio Akron (Zapopan)
Mart 2024
CONCACAF Uluslar Ligi Finali: ABD - Meksika
2-0
AT&T Stadyumu (Arlington)
Haziran 2023
CONCACAF Uluslar Ligi Yarı Finali: ABD - Meksika
3-0
Allegiant Stadyumu (Las Vegas)
Nisan 2023
Hazırlık Maçı: ABD - Meksika
1-1
State Farm Stadyumu (Glendale)
Mart 2022
FIFA Dünya Kupası Elemeleri: Meksika - ABD
0-0
Estadio Azteca (Meksiko)
Kasım 2021
FIFA Dünya Kupası Elemeleri: ABD - Meksika
2-0
TQL Stadyumu (Cincinnati)
Ağustos 2021
CONCACAF Altın Kupa Finali: ABD - Meksika
1-0
Allegiant Stadyumu (Las Vegas)
Haziran 2021
CONCACAF Uluslar Ligi Finali: ABD - Meksika
3-2 (uzatmalar)
Empower Field at Mile High (Denver)
Eylül 2019
Hazırlık Maçı: ABD - Meksika
0-3
MetLife Stadyumu (East Rutherford)
2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahipliği yapacak şehirler hangileridir?
2022 yılının Haziran ayında, 2026 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak on altı şehir açıklandı (ikisi Kanada'da, üçü Meksika'da ve on biri Amerika Birleşik Devletleri'nde). Aşağıda, turnuvanın düzenleneceği şehirleri ve stadyumları inceleyebilirsiniz:
Ülke
Stadyum (Şehir)
Kapasite
Kanada
BC Place (Vancouver)
54.000
BMO Field (Toronto)
45.000
Meksika
Estadio Banorte (Meksiko)
83.000
Estadio Akron (Guadalajara)
48.000
Estadio BBVA (Monterrey)
53.500
Amerika Birleşik Devletleri
Mercedes-Benz Stadyumu (Atlanta)
75.000
Gillette Stadyumu (Foxborough)
65.000
AT&T Stadyumu (Dallas)
94.000
NRG Stadyumu (Houston)
72.000
Arrowhead Stadyumu (Kansas City)
73.000
SoFi Stadyumu (Inglewood)
70.000
Hard Rock Stadyumu (Miami)
65.000
MetLife Stadyumu (East Rutherford)
82.500
Lincoln Financial Field (Philadelphia)
69.000
Levi's Stadyumu (San Francisco)
71.000
Lumen Field (Seattle)
69.000