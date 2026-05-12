ABD - Meksika maçına bilet nasıl alınır: Dünya Kupası bilet fiyatları, stadyum bilgileri ve daha fazlası

Dünya Kupası'nda eleme turlarına kalmayı arzulayanlar sadece ev sahibi ülkeler değil. ABD ile Meksika'nın karşı karşıya gelmesi, tüm turnuvanın en büyük maçlarından biri olacağı için dünya çapındaki futbolseverleri heyecanlandıracaktır.

İki takım daha önce de efsanevi karşılaşmalara imza atmıştı. En sonuncusu geçen yaz, Houston'da düzenlenen CONCACAF Altın Kupa Finali'nde Meksika'nın galip geldiği maçtı. El Tri, maçın başında yaşadığı aksilikten sonra geri dönerek NRG Stadyumu'nda 70.925 seyirci önünde 2-1'lik galibiyeti garantiledi.

GOAL, nereden satın alabileceğiniz ve bilet fiyatları da dahil olmak üzere, 2026 Dünya Kupası biletlerini temin etmek için bilmeniz gereken her şeyi size gösterecek.

2026 Dünya Kupası'nda ABD-Meksika maçı ne zaman oynanacak?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda, ABD ile Meksika arasında bir maç şu anda programda yer almıyor.

Komşu ve rakip olan bu iki takım, açılış aşamasında farklı gruplarda yer aldıkları için, eleme turlarına kadar birbirleriyle oynayamazlar.

Bunun gerçekleşmesi için her iki takımın da grup aşamasını geçmesi ve 16 turu, çeyrek finaller, yarı finaller veya finalde birbirleriyle eşleşmesi (veya turnuva tablosunda doğal olarak karşılaşması) gerekir.

ABD'nin 2026 Dünya Kupası Maçları

ABD, Mauricio Pochettino'nun rehberliğinde daha da gelişmeyi umuyor. İşte ortak ev sahibi ülkeyi bekleyen D Grubu fikstürü:

Tarih Maç Yer Biletler 12 Haziran Cuma ABD - Paraguay SoFi Stadyumu (Inglewood) Bilet 19 Haziran Cuma Amerika Birleşik Devletleri - Avustralya Lumen Field (Seattle) Bilet 25 Haziran Perşembe Türkiye - Amerika Birleşik Devletleri SoFi Stadyumu (Inglewood) Bilet

Meksika 2026 Dünya Kupası Maçları

Meksika, 2022 Katar Dünya Kupası'na yavaş bir başlangıç yaptı ve ilk iki grup maçında da gol atamadı. Yaklaşan maçlarda ev sahibi ülkelerden biri olarak canlanmayı umuyorlar:

Tarih Maç Yer Biletler 11 Haziran Perşembe Meksika - Güney Afrika Estadio Azteca (Meksiko) Bilet 18 Haziran Perşembe Meksika - Güney Kore Estadio Akron (Zapopan) Biletler 24 Haziran Çarşamba Çek Cumhuriyeti - Meksika Estadio Azteca (Meksiko) Bilet

2026 Dünya Kupası biletleri nasıl satın alınır?

Bugün itibarıyla, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı ve erken Rastgele Seçim Çekilişleri dahil) sona ermiştir. Rekor düzeyde talep nedeniyle, ilk aşamalarda sunulan biletler artık son derece sınırlıdır.

Bilet satışlarının mevcut durumu şöyledir:

Son Dakika Satış Aşaması: Bu aşama şu anda devam etmektedir ve ilk gelen ilk alır esasına göre işlemektedir. Çekilişlerin aksine, bu işlemler gerçek zamanlı olarak gerçekleştirilmektedir. Bu, FIFA'dan doğrudan bilet satın alabileceğiniz son fırsattır.

Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı: Bu, taraftarların doğrulanmış biletleri nominal değerinden alıp satabilecekleri tek yetkili platformdur. Turnuva sonuna kadar açık kalacaktır.

İkincil Pazar Yerleri: Taraftarlar, StubHub gibi platformlarda da bilet bulabilirler. Bunlar, yüksek talep gören eleme maçları için genellikle en iyi seçeneklerdir, ancak fiyatlar nominal değerden farklı olabilir. Satın almadan önce her zaman ikincil sitenin Şartlar ve Koşullarını kontrol edin.

2026 Dünya Kupası biletleri ne kadar?

FIFA, 2026 turnuvası için değişken fiyatlandırma uyguladı. Grup Aşaması biletleri 60 $'dan (belirli Taraftar Kategorileri için) başlarken, Final maçının fiyatları 6.730 $'a kadar çıkabilir.

Aşağıda, turnuvanın mevcut aşamaları için tahmini fiyat aralıkları yer almaktadır:

Kategori Grup Aşaması Son 16 - Çeyrek Finaller Yarı Final ve Final Kategori 1 250 $ - 400 $ 600 $ - 1.200 1.500 $ - 6.730 Kategori 2 150 $ - 280 400 $ - 800 $ 1.000 $ - 4.210 $ Kategori 3 100 $ - 200 $ 200 $ - 500 $ 600 $ - 2.790 $ Kategori 4 60 - 120 150 $ - 350 $ 400 $ - 2.030

ABD - Meksika: Karşılaşma istatistikleri

ABD ve Meksika, 1934'ten bu yana toplam 81 kez karşılaştı. İşte iki takım arasındaki son on maçın sonuçları:

Tarih Maç Skor Yer Temmuz 2025 CONCACAF Altın Kupa Finali: ABD - Meksika 1-2 NRG Stadyumu (Houston) Ekim 2024 Hazırlık Maçı: Meksika - ABD 2-0 Estadio Akron (Zapopan) Mart 2024 CONCACAF Uluslar Ligi Finali: ABD - Meksika 2-0 AT&T Stadyumu (Arlington) Haziran 2023 CONCACAF Uluslar Ligi Yarı Finali: ABD - Meksika 3-0 Allegiant Stadyumu (Las Vegas) Nisan 2023 Hazırlık Maçı: ABD - Meksika 1-1 State Farm Stadyumu (Glendale) Mart 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri: Meksika - ABD 0-0 Estadio Azteca (Meksiko) Kasım 2021 FIFA Dünya Kupası Elemeleri: ABD - Meksika 2-0 TQL Stadyumu (Cincinnati) Ağustos 2021 CONCACAF Altın Kupa Finali: ABD - Meksika 1-0 Allegiant Stadyumu (Las Vegas) Haziran 2021 CONCACAF Uluslar Ligi Finali: ABD - Meksika 3-2 (uzatmalar) Empower Field at Mile High (Denver) Eylül 2019 Hazırlık Maçı: ABD - Meksika 0-3 MetLife Stadyumu (East Rutherford)

2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahipliği yapacak şehirler hangileridir?

2022 yılının Haziran ayında, 2026 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak on altı şehir açıklandı (ikisi Kanada'da, üçü Meksika'da ve on biri Amerika Birleşik Devletleri'nde). Aşağıda, turnuvanın düzenleneceği şehirleri ve stadyumları inceleyebilirsiniz:

Ülke Stadyum (Şehir) Kapasite Kanada BC Place (Vancouver) 54.000

BMO Field (Toronto) 45.000 Meksika Estadio Banorte (Meksiko) 83.000

Estadio Akron (Guadalajara) 48.000

Estadio BBVA (Monterrey) 53.500 Amerika Birleşik Devletleri Mercedes-Benz Stadyumu (Atlanta) 75.000

Gillette Stadyumu (Foxborough) 65.000

AT&T Stadyumu (Dallas) 94.000

NRG Stadyumu (Houston) 72.000

Arrowhead Stadyumu (Kansas City) 73.000

SoFi Stadyumu (Inglewood) 70.000

Hard Rock Stadyumu (Miami) 65.000

MetLife Stadyumu (East Rutherford) 82.500

Lincoln Financial Field (Philadelphia) 69.000

Levi's Stadyumu (San Francisco) 71.000

Lumen Field (Seattle) 69.000



