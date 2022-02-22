ABD Kadın Milli Takımı oyuncuları artık erkek futbolcular kadar kazanacak

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Futbol Federasyonu ve ülkenin kadın futbol takımı arasındaki ücret anlaşmazlığı, oyuncuların 24 milyon dolar tazminat hakkı elde ettiği ve erkek milli takımı oyuncularının elde edeceği ücreti kazanacakları bir anlaşma ile son buldu.

Atılan imzalar erkek futbolcular kadar ücret kazanmak için federasyona savaş açan ABD'li kadın futbolcular için zafer oldu.

Federasyon ve oyuncular yaptıkları ortak açıklamada futbol dünyasında eşitliği sağlamak adına önemli bir adım attıklarının altını çizerken, yapılan anlaşmanın gurur duyulacak bir iş olduğu belirtildi.

Öte yandan ABD merkezli ESPN'de yer alan habere göre federasyonun ödeyeceği miktarın 2 milyon dolarlık kısmı profesyonel futboldan emekli olan isimlerin girişimlerini desteklemek için kullanılacak.

Ne söylendi?

ABD Kadın Milli Takımı'nın yıldızı Alex Morgan atılan adımın son derece önemli olduğuna dikkat çekti:

"Bu artık daha değerli ve saygın hissetmemizi sağlayan bir karar. Federasyon ile ilişkimizi güçlendirmek için karşılıklı adımlar attık ve bunun sonucunda istediğimiz noktaya geldik"

2016'da milli takımda forma giyen Megan Rapinoe, Alex Morgan, Carli Lloyd, Becky Sauerbrunn ve Hope Solo'nun ücret ayrımcılığından ötürü ABD Eşit İstihdam Fırsatı ve Fırsat Komisyonu'na yaptığı başvuruyla başlayan süreç böylelikle kadın futbolcuların istediklerini almasıyla sona erdi.

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