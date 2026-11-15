ABD Futbol Federasyonu, görevinden ayrılacak teknik direktör Mauricio Pochettino'nun yerine İngilter'nin eski teknik direktörü Sir Gareth Southgate'i olası bir aday olarak değerlendirdi. Pochettino'nun Manchester United'ın başına geçmeyi kabul etmesinin ardından ABD'deki yetkililer, bir numaralı aday Pep Guardiola'nın yanı sıra birkaç adayı daha değerlendiriyor.

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ABD'li yetkililer teknik direktör seçeneklerini değerlendiriyor

Haberi yapan TEAMtalk'a göre Southgate, Pochettino'nun Premier League'e dönme kararının ardından yeni bir teknik direktör arayan federasyonun gündemine girdi. ABD'li yetkililer, Arjantinli teknik adamın Manchester United'a katılma isteğini açıkça ortaya koymasının ardından, geçen haftanın sonlarına doğru Old Trafford'daki teknik direktörlük görevi için aday olduğunu öğrendi. Bunun üzerine federasyon yönetimi hızla alternatif isimlerden oluşan bir liste hazırladı.

Guardiola aday listesinin başında

İstek listesinin ilk sırasında eski Manchester City teknik direktörü Guardiola yer alıyor. Habere göre federasyon yöneticileri, Katalan teknik adamı milli takımın başına geçmeye ikna etmeyi en çok arzu ettikleri sonuç olarak görüyor. Ancak gelişmeler hızla ilerlerken güçlü seçenekleri hazır tutmak için başka adayları da değerlendiriyorlar.

Değerlendirilen diğer isimler arasında Belçika ve Portekiz milli takımlarının eski teknik direktörü Roberto Martinez'in ABD milli takımının başına geçme fikrine sıcak baktığı belirtiliyor. Eski Newcastle United teknik direktörü Eddie Howe da yöneticilerin bu görev için en uygun ismi belirlemeye çalıştığı görüşmelerde gündeme geldi.

İngiltere'nin eski teknik direktörü göreve sıcak bakmıyor

Southgate'in bu görüşmelerde yer almasının arkasında, İngiltere'nin başında geçirdiği başarılı sekiz yıl bulunuyor. Bu dönemde ülkesini üst üste iki Avrupa Şampiyonası finaline taşıdı ve 2024'te görevinden ayrıldı. İki yıl önce milli takım teknik direktörlüğünü bıraktığından beri ne bir kulüp ne de bir milli takım çalıştırdı.

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Turnuvalardaki deneyimi ABD'li yetkililerin ilgisini çekse de kaynaklar, İngiliz teknik adamın kariyerinin bu aşamasında ABD'deki görevi kabul etmeye pek istekli olmadığını belirtiyor. Bu nedenle federasyonun kalıcı bir halef arayışında listedeki diğer isimlere yönelmesi muhtemel.

Wembley'de yöneticilik görevi gündemde

Southgate'in yurt dışında yeniden teknik direktörlük yapmak yerine, İngiltere Futbol Federasyonu'na yönetici olarak dönebileceği öne sürülüyor. Wembley'deki yöneticiler, Southgate'i yeniden federasyona kazandırarak hâlihazırda kurumun futboldan sorumlu üst düzey yöneticisi olan arkadaşı Dan Ashworth ile birlikte çalışmasını istiyor. Böyle bir adım, Southgate'e günlük teknik direktörlük görevlerinden uzak kalarak futbola dönme imkânı sunacak.