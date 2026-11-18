Mauricio Pochettino, takımın başındaki son maçının ardından ABD erkek millî takımının gelecekte "büyük başarılara" imza atacağını söyledi. Arjantinli teknik direktör, Manchester United'ın başına geçmek üzere İngiltere'ye uçmadan önce taraftarlara ve oyunculara teşekkür etti.

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Pochettino galibiyetle veda etti

Pochettino, ABD erkek millî takımının başındaki son maçında salı gecesi Haiti karşısında rahat bir 2-0'lık galibiyet aldı. Christian Pulisic ve Julian Hall'un jeneriklik golleri, CONCACAF Uluslar Ligi çeyrek finalinde toplamda 8-0'lık galibiyeti getirdi.

ABD, cumartesi günkü 6-0'lık ilk maç galibiyetindeki kadar etkili bitirememiş olsa da topa sahip olma konusunda rakibine tamamen üstünlük kurdu ve topu kaybettikten sonra etkili baskı yaptı. Bu taktik yaklaşım, Arjantinli teknik direktörün Eylül 2024'te göreve gelmesinden bu yana uygulamaya çalıştığı oyunun tam karşılığıydı. Pochettino, maçın hemen ardından özel jetle İngiltere'ye hareket etti. Çarşamba günü United teknik direktörü olarak ilk antrenmanını yönetmesi planlanıyor.

ABD millî takımını 'büyük başarılar' bekliyor

Hızla ayrılmasına rağmen Pochettino, ABD erkek millî takımının gelecekte başarıya ulaşmak için çok iyi bir konumda olduğuna inanıyor. Maç sonrası duygusal basın toplantısında kadrodaki gençlik ve tecrübe karışımını övdü.

Pochettino, ESPN'in aktardığına göre, "Bu oyuncu grubunun gelecekte büyük başarılara imza atacağından eminim. Hiç şüphem yok," dedi. "[Tecrübeli] oyuncular, gençler ve yetişmekte olan yeteneklerle bir araya geliyor. Bence bu mükemmel bir karışım.

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"Şu anda her şeye liderlik etme biçimlerine baktığımda tüm oyuncularla, kadronun tamamıyla, oyuncu havuzunun bütünüyle gurur duyulması gerektiğini düşünüyorum."

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Cincinnati'de duygusal veda

Arjantinli teknik direktör, kısa görev süresinde Amerikalı taraftarlarla güçlü bir bağ kurdu. TQL Stadyumu'ndaki taraftarlar son düdüğün ardından adını tezahüratlarla söyleyerek ona duygusal bir veda yaşattı.

Pochettino, "Sonunda taraftarlarla kurduğum bağ beni gerçekten duygulandırdı," dedi. "Çok minnettarım. Bu ülkede herkesin bize davranış biçimi için her zaman çok minnettar olacağım.

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"Elbette zor, çünkü duygusal bir durum. Bu insanları gerçekten seviyorum; oyuncuları, ekibi, sizi, taraftarları ve her şeyi seviyorum."

ABD millî takımını neler bekliyor?

Pochettino, halefinin seçilme sürecinde yer almayacağını doğruladı. Ancak ABD Futbol Federasyonu'nun doğru adayı bulabileceğine tam olarak güvendiğini belirtti.

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Eski ABD millî oyuncusu Steve Cherundolo, takımın 13 Aralık'ta Jamaika'ya karşı oynayacağı yılın son maçında teknik direktörlük görevini üstlenecek. ABD erkek millî takımı daha sonra mart ayında SoFi Stadyumu'nda oynanacak Uluslar Ligi yarı finalinde Meksika ile karşılaşacak.