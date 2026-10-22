Dünya spor yayıncılığının haritasını yeniden çizecek bir adımda, Uluslararası Futbol Federasyonu "FIFA", tarihinin en büyük ihalesinin kapısını araladı ve 2030 ile 2034 Dünya Kupası yayın haklarını, hiç kuşkusuz en önemli pazarda sundu: Amerika Birleşik Devletleri.

Uluslararası Futbol Federasyonu "FIFA", bugün perşembe günü, 2030 ve 2034 Dünya Kupası turnuvalarının Amerika Birleşik Devletleri ve Porto Riko'daki medya yayın haklarının elde edilmesine yönelik resmi bir teklif çağrısı başlattığını duyurdu.

FIFA, yaptığı açıklamada, rekabetin şu anda 2030 Dünya Kupası hakları için açık olduğunu, kazanana 2034 edisyonunun yayın hakkını elde etme hakkı tanıyan ek bir seçeneğin de bulunduğunu ve bu ikili anlaşmanın değerinin milyarlarca dolara ulaşabileceğini açıkladı.

Açıklamada, FIFA'nın geniş kitlelere ulaşmak için "yenilikçi yöntemlere" açık olduğu belirtildi; bu, dijital yayın ve platform devlerinin devreye girmesine yönelik net bir işaretti. Teklifler için son tarih olarak önümüzdeki 19 Kasım günü belirlendi.

Fox ve Telemundo tekelinin sonu

Fox kanalı, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliği yaptığı 2026 Dünya Kupası'nda Amerika Birleşik Devletleri'nde İngilizce dilinde münhasır yayın haklarına sahipti; Telemundo kanalı ise İspanyolca dilinde yayın haklarına sahipti.

Ancak son Dünya Kupası'nın ulaştığı astronomik rakamlar tüm hesapları değiştirdi. FIFA'ya göre, 2026 Dünya Kupası maçlarının Amerika Birleşik Devletleri'ndeki televizyon ve internet yayın platformlarındaki ortalama izlenme sayısı 13,5 milyon izleyiciye ulaştı ve bu, Katar'daki 2022 Dünya Kupası'na kıyasla yüzde 166'lık muazzam bir artış demekti; bu da gelecek hakları gerçek bir hazineye dönüştürüyor.

2030 edisyonu tarihi bir olaya sahne olacak; zira 2026 Dünya Kupası şampiyonu İspanya, turnuvanın ev sahipliğini Portekiz ve Fas ile birlikte üstlenecek. Arjantin, Paraguay ve Uruguay ise turnuvanın yüzüncü yıl kutlaması kapsamında açılış maçlarına ev sahipliği yapacak. Suudi Arabistan ise 2034 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmak üzere seçildi.

Netflix mücadeleye erken girdi

Rekabetin kızıştığının bir göstergesi olarak, "Netflix" platformu bu hafta içinde daha önce, 2030 Dünya Kupası'nın İspanya ve Andorra'daki yayın haklarını elde ettiğini duyurdu. Bu, Dünya Kupası tarihinde yayın platformlarının gerçekleştirdiği ilk büyük atılım oldu ve Amerika Birleşik Devletleri'nde de benzer bir senaryonun kapısını açıyor.



