ABD - Bosna-Hersek maçı biletlerini nasıl alabilirsiniz: Dünya Kupası 32'li Tur bilet fiyatları, maç programı, son dakika indirimleri ve daha fazlası

Mauricio Pochettino’nun çalıştırdığı ABD erkek milli takımı, dirençli Bosna-Hersek takımıyla oynayacağı maçla eleme turu mücadelesine başlarken, ev sahibi ülkede kutlamalar daha yeni başlıyor.

"Yıldızlar ve Şeritler", Paraguay ve Avustralya'ya karşı elde ettiği etkileyici galibiyetlerin ardından, bir maç kala D Grubu'nu rahatlıkla lider olarak tamamlayarak ev sahibi ülkede büyük bir inanç dalgası yarattı.

Karşılarında, en iyi üçüncü takımlardan biri olarak 32'li turuna yükselen, tehlikeli ve tecrübeli bir Bosna-Hersek kadrosu bulunuyor.

ABD - Bosna-Hersek 32'li Tur Dünya Kupası maçı ne zaman başlayacak?

ABD ile Bosna-Hersek arasındaki eleme maçı, Kaliforniya'nın Santa Clara kentindeki San Francisco Bay Area Stadyumu'nda (Levi's Stadyumu) oynanacak.

Dünya Kupası - World Cup Final Stage San Francisco Bay Area Stadium

ABD - Bosna Hersek Dünya Kupası 32'li Tur maç biletleri nasıl satın alınır?

Bugün itibarıyla, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı, Erken Bilet Çekilişi ve çekiliş sonrası Rastgele Seçim Çekilişi dahil) resmi olarak sona ermiştir.

Bu aşamalarda 500 milyondan fazla talep işlendiği için, birincil bilet stokları şu anda tüm zamanların en düşük seviyesinde.

İşte bilmeniz gerekenler:

Son Dakika Satış Aşaması 1 Nisan'da başladı. Bu bir çekiliş değildir; biletler, anında onaylanarak kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmaktadır. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın almak için son fırsattır.

Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilecekleri birincil yetkili adres haline gelmiştir.

Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil satış platformlarını da değerlendirebilirler. Satın alacağınız biletler için ilgili ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

ABD - Bosna Hersek Dünya Kupası Son 32 Turu biletlerinin fiyatı ne kadar?

FIFA, 2026 turnuvası için değişken fiyatlandırma uyguladı.

Grup Aşaması biletleri 60 $'dan (belirli Taraftar Kategorileri için) başlarken, Final maçının fiyatları 6.730 $'a kadar çıkmıştır; ikincil pazar yerleri ve yeniden satış fiyatlarının ise bunun da ötesine çıktığını belirtmeye gerek bile yok.

2026 FIFA Dünya Kupası Bilet Fiyatları:

Tarihler Aşama / Kategori Resmi Fiyat Aralığı İkincil Piyasa Tahmini Aralığı 28 Haziran - 3 Temmuz 32'li Tur (Yüksek Talep Gören Mekanlar) 225 $ – 540 $ 550 $ – 3.200 $ (1.250 $) 28 Haziran - 3 Temmuz 32'li Tur (Standart Mekanlar) 225 $ – 540 400 $ – 2.800 $ (1.134 $) 4 Temmuz – 7 Temmuz Son 16 Turu 240 $ – 640 650 $ – 4.200 $ (1.518 $) 9 Temmuz – 11 Temmuz Çeyrek finaller 450 $ – 1.775 $ 850 $ – 5.500 $ (2.348 $) 14 Temmuz – 15 Temmuz Yarı finaller 930 $ – 3.295 $ 1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $) 18 Temmuz Üçüncülük Maçı 250 $ – 800 500 $ – 3.500 $ (1.480 $) 19 Temmuz FIFA Dünya Kupası Finali (MetLife Stadyumu) 1.490 $ – 7.875 5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)

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