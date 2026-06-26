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Dünya Kupası
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San Francisco Bay Area Stadium
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Book USA vs Bosnia and Herzegovina Tickets

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ABD - Bosna-Hersek maçı biletlerini nasıl alabilirsiniz: Dünya Kupası 32'li Tur bilet fiyatları, maç programı, son dakika indirimleri ve daha fazlası

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Dünya Kupası

ABD, Dünya Kupası’nda bir sonraki maçında Bosna-Hersek ile karşılaşacak. Biletlerinizi nasıl temin edebileceğinizi aşağıda bulabilirsiniz

Mauricio Pochettino’nun çalıştırdığı ABD erkek milli takımı, dirençli Bosna-Hersek takımıyla oynayacağı maçla eleme turu mücadelesine başlarken, ev sahibi ülkede kutlamalar daha yeni başlıyor.

"Yıldızlar ve Şeritler", Paraguay ve Avustralya'ya karşı elde ettiği etkileyici galibiyetlerin ardından, bir maç kala D Grubu'nu rahatlıkla lider olarak tamamlayarak ev sahibi ülkede büyük bir inanç dalgası yarattı.

Karşılarında, en iyi üçüncü takımlardan biri olarak 32'li turuna yükselen, tehlikeli ve tecrübeli bir Bosna-Hersek kadrosu bulunuyor.

ABD - Bosna-Hersek 32'li Tur Dünya Kupası maçı ne zaman başlayacak?

ABD ile Bosna-Hersek arasındaki eleme maçı, Kaliforniya'nın Santa Clara kentindeki San Francisco Bay Area Stadyumu'nda (Levi's Stadyumu) oynanacak.

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Dünya Kupası - World Cup Final Stage
San Francisco Bay Area Stadium

ABD - Bosna Hersek Dünya Kupası 32'li Tur maç biletleri nasıl satın alınır?

Bugün itibarıyla, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı, Erken Bilet Çekilişi ve çekiliş sonrası Rastgele Seçim Çekilişi dahil) resmi olarak sona ermiştir.

Bu aşamalarda 500 milyondan fazla talep işlendiği için, birincil bilet stokları şu anda tüm zamanların en düşük seviyesinde.

İşte bilmeniz gerekenler:

  • Son Dakika Satış Aşaması 1 Nisan'da başladı. Bu bir çekiliş değildir; biletler, anında onaylanarak kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmaktadır. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın almak için son fırsattır.
  • Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilecekleri birincil yetkili adres haline gelmiştir.
  • Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil satış platformlarını da değerlendirebilirler. Satın alacağınız biletler için ilgili ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

ABD - Bosna Hersek Dünya Kupası Son 32 Turu biletlerinin fiyatı ne kadar?

FIFA, 2026 turnuvası için değişken fiyatlandırma uyguladı.

Grup Aşaması biletleri 60 $'dan (belirli Taraftar Kategorileri için) başlarken, Final maçının fiyatları 6.730 $'a kadar çıkmıştır; ikincil pazar yerleri ve yeniden satış fiyatlarının ise bunun da ötesine çıktığını belirtmeye gerek bile yok.

2026 FIFA Dünya Kupası Bilet Fiyatları:

Tarihler

Aşama / Kategori

Resmi Fiyat Aralığı

İkincil Piyasa Tahmini Aralığı

28 Haziran - 3 Temmuz

32'li Tur (Yüksek Talep Gören Mekanlar)

225 $ – 540 $

550 $ – 3.200 $ (1.250 $)

28 Haziran - 3 Temmuz

32'li Tur (Standart Mekanlar)

225 $ – 540

400 $ – 2.800 $ (1.134 $)

4 Temmuz – 7 Temmuz

Son 16 Turu

240 $ – 640

650 $ – 4.200 $ (1.518 $)

9 Temmuz – 11 Temmuz

Çeyrek finaller

450 $ – 1.775 $

850 $ – 5.500 $ (2.348 $)

14 Temmuz – 15 Temmuz

Yarı finaller

930 $ – 3.295 $

1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $)

18 Temmuz

Üçüncülük Maçı

250 $ – 800

500 $ – 3.500 $ (1.480 $)

19 Temmuz

FIFA Dünya Kupası Finali (MetLife Stadyumu)

1.490 $ – 7.875

5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)

ABD - Bosna Hersek Dünya Kupası: Bilmeniz gereken her şey

ABD - Bosna Hersek Form Durumu

USA
-Form

Gol atıldı (Verildi)
12/8
2,5 gol üzeri maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5

BIH
-Form

Gol atıldı (Verildi)
6/7
2,5 gol üzeri maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
4/5

ABD - Bosna Hersek: Son Karşılaşma Sonuçları

USA

Son 3 maçları

BIH

2

Galibiyetler

1

Beraberlik

0

Galibiyetler

5

Gol sayısı

3
2,5 gol üzeri maçlar
1/3
Her iki takım da gol attı
1/3

ABD - Bosna Hersek Puan Durumu

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