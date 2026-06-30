ABD - Bosna-Hersek 2026 FIFA Dünya Kupası Maç Öncesi: Bilmeniz gereken her şey

ABD - Bosna-Hersek: Maç detayları

Dünya Kupası - World Cup Final Stage San Francisco Bay Area Stadium

ABD - Bosna-Hersek maçı, 2 Temmuz 2026 tarihinde saat 01:00 GMT ve 21:00 EST'de (1 Temmuz) başlayacak.

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Eve sahip olan takım, tarihi bir ilk kez turnuvaya katılan rakibine karşı ev sahibi avantajını kullanmayı hedefliyor

Yıldızlar ve Şeritler, San Francisco Bay Area Stadyumu'nda eleme turu mücadelesine başlayacak ve ev sahibi avantajını kullanarak turnuvada ilerlemeyi hedefliyor. Mauricio Pochettino, D Grubu'nu birinci sırada tamamlayan enerjik ABD takımını yönetiyor. Takım, grup son maçında küçük bir aksilik yaşasa da önemli bir hücum gücü sergiledi.

Karşılarında, en iyi üçüncü sıradaki takımlardan biri olarak 32'li turlara yükselerek tarih yazan, Sergej Barbarez yönetimindeki Bosna-Hersek takımı yer alıyor. ABD, ortak ev sahibi olarak büyük beklentilerle sahaya çıkarken, eleme turlarının tek maçlık yapısı nedeniyle "Ejderhalar", senaryoyu bozup masalsı ilk turnuva serüvenlerini uzatmayı hedefleyecek.

“Yıldızlar ve Şeritler” ile “Ejderhalar” buraya nasıl geldi?

ABD, D Grubu’nda müthiş bir başlangıç yaptı; Paraguay’ı 4-0’lık ezici bir skorla mağlup ederek hızlı bir çıkış yakaladıktan sonra Avustralya’ya karşı hayati öneme sahip 2-0’lık bir galibiyet elde etti. Son maç gününde Türkiye’ye karşı 3-2’lik dar bir mağlubiyetle kusursuz galibiyet serisi sona ermiş olsa da, Pochettino’nun oyuncuları altı puanla grubu birinci sırada tamamlamak için gerekeni çoktan yapmıştı ve herhangi bir savunma hattını zorlayacak gerekli hücum gücüne sahip olduklarını kanıtlamıştı.

Bosna-Hersek’in eleme turlarına uzanan yolu adeta bir rollercoaster gibiydi. B Grubu’ndaki ilk maçında Kanada’ya karşı dirençli bir performans sergileyerek 1-1 berabere kalan takım, ardından İsviçre’ye karşı aldığı 4-1’lik ağır yenilgiyle sert bir gerçeklik dersiyle karşı karşıya kaldı. Son maç gününde bir sonuç alması gereken Barbarez’in takımı, geriye düşmesine rağmen muazzam bir karakter göstererek Katar’ı 3-1 mağlup etti ve 4 puanla tarihi bir eleme başarısını garantiledi.

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Savunmayı sağlamlaştıracak takviyeler ve takımı bir arada tutacak tecrübeli liderler

Defans kadrosundaki seçimler ve forvet hattındaki liderlik, bu eşleşmenin gidişatını belirleyecek. Bosna-Hersek, 23 yaşındaki stoper Tarik Muharemovic’in cezasının sona ermesiyle büyük bir güç kazandı; bu, grup aşamasında zayıf görünen savunma hattını önemli ölçüde sağlamlaştıracak. Takım, forvet hattını yönetmesi ve ABD’nin stoper ikilisini zorlaması için 40 yaşındaki efsanevi forvet Edin Dzeko’ya güvenecek.

ABD ise Türkiye’ye karşı yediği üç golün ardından savunma sağlamlığını yeniden kazanmaya çalışacak. Pochettino’nun, dörtlü savunmayı korumak için Tyler Adams ve Weston McKennie’nin köklü liderliğine güvenmesi ve doğrudan gelen hava tehditleriyle başa çıkarken takımın kompakt kalmasını sağlaması bekleniyor.

Maçın gidişatını belirleyecek unsur: Orta saha hakimiyeti mi, yoksa hızlı geçişler mi?

Taktik mücadele, orta saha hakimiyeti ve geçiş hızı etrafında şekillenecek. ABD, tempoyu kontrol etmeyi tercih ediyor; Christian Pulisic’in yaratıcılığını kullanarak yarı alanları doldurup, turnuvada şimdiden iki gol atan Folarin Balogun için izolasyon fırsatları yaratmayı hedefliyor.

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Bosna-Hersek ise bu baskıyı absorbe etmeye ve kontra ataklarda hızlı vuruşlar yapmaya çalışacaktır. “Ejderhalar”, ilerleyen ABD’li beklerin geride bıraktığı boşlukları değerlendirerek, kanallara dikey paslar gönderip ev sahibi takımı savunmada zor durumda bırakmayı hedefleyecektir.

Oturmuş sistemler en zorlu sınava çıkacak

ABD, top kaybı takibindeki hataların eleme maçlarında ölümcül sonuçlar doğurabileceğini bilerek, savunma geçişlerini sıkılaştırmayı hedefleyecek.

Bosna-Hersek ise, geri dönen bir savunma oyuncusunu sistemine yeniden entegre ederken, akıcı bir Amerikan forvet hattını durdurmak gibi zorlu bir görevle karşı karşıya. Başarı, Pulisic’in oyunu dikte etmesini önlemek için orta saha bloğunun disiplinli bir şekilde takip etmesine bağlı olacak.

ABD'nin Bosna-Hersek Karşısında Muhtemel İlk 11'i

Freese; Freeman, Ream, Richards, Robinson; Adams, Tillman; Dest, McKennie, Pulisic; Balogun

Bosna-Hersek'in ABD Karşısında Muhtemel İlk 11'i

Vasilj; Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac; Bajraktarevic, Sunjic, Basic, Alajbegovic; Dzeko, Demirovic

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ABD'nin 26 kişilik kadrosu

Kaleciler: Chris Brady, Matt Freese, Matt Turner

Defans: Max Arfsten, Sergino Dest, Alex Freeman, Mark McKenzie, Tim Ream, Chris Richards, Antonee Robinson, Miles Robinson, Joe Scally, Auston Trusty

Orta saha oyuncuları: Tyler Adams, Sebastian Berhalter, Weston McKennie, Cristian Roldan, Brenden Aaronson, Christian Pulisic, Gio Reyna, Malik Tillman, Timothy Weah, Alejandro Zendejas

Forvetler: Folarin Balogun, Ricardo Pepi, Haji Wright

Bosna-Hersek 26 kişilik kadro

Kaleciler: Osman Hadzikic, Nikola Vasilj, Martin Zlomislic

Defans oyuncuları: Amar Dedic, Dennis Hadzikadunic, Nikola Katic, Sead Kolasinac, Arjan Malic, Tarik Muharemovic, Nihad Mujakic, Stjepan Radeljic

Orta saha oyuncuları: Kerim Alajbegovic, Esmir Bajraktarevic, Ivan Basic, Dzenis Burnic, Armina Gigovic, Amir Hadziahmetovic, Ermin Mahmic, Amar Memic, Ivan Sunjic, Benjamin Tahirovic

Forvetler: Samed Bazdar, Ermedin Demirovic, Edin Dzeko, Jovo Lukic, Haris Tabakovic

Takım haberleri ve kadrolar

Mauricio Pochettino, bu eleme maçı öncesinde ABD karşısında sahaya süreceği tahmini ilk 11'i henüz açıklamadı ve ev sahibi takımda resmi olarak herhangi bir sakatlık veya ceza sorunu bildirilmedi. Maçın başlama saatine yaklaştıkça yeni gelişmelerin açıklanması bekleniyor.

Sergej Barbarez'in Bosna-Hersek kadrosu da henüz kesinleşmemiş kadro haberleriyle geliyor. Şu aşamada herhangi bir sakatlık veya cezalı oyuncu bildirilmedi ve muhtemel kadro da açıklanmadı. Daha fazla ayrıntı, elde edilir edilmez eklenecektir.

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok

Form Durumu

ABD, son beş maçında üç galibiyet ve iki mağlubiyetle bu maça geliyor. En son maçlarında Dünya Kupası grup aşamasında Türkiye'ye 3-2 yenildiler ve bu sonuç, turnuvadaki yenilmezlik serilerini sona erdirdi. Bundan önce, grup aşamasının ilk iki maçında Avustralya'yı 2-0, Paraguay'ı ise 4-1 mağlup etmişti. Turnuva öncesi formuna bakıldığında, Almanya'ya 1-2 yenildikleri bir hazırlık maçı ve Senegal'i 3-2 yendikleri bir maç yer alıyor. Bu beş maçta ABD Milli Takımı 12 gol atıp 9 gol yedi; bu da hücumdaki verimliliğin savunmadaki zayıflıkla eşlik ettiğini gösteriyor.

Bosna-Hersek'in son beş maçında bir galibiyet, üç beraberlik ve bir mağlubiyet elde etti. 24 Haziran'da Katar'ı 3-1 mağlup ettikleri maç en dikkat çekici performansları olurken, grup aşamasının başlarında İsviçre'ye karşı aldıkları 4-1'lik mağlubiyet ise son dönemdeki en ağır yenilgileri olarak kayıtlara geçti. Kanada ve Panama ile 1-1 berabere kaldılar ve Kuzey Makedonya ile golsüz bir beraberlik yaşadılar. Beş maçta altı gol attılar ve yedi gol yediler.

Karşılaşma Geçmişi

Bu iki takım arasındaki en son karşılaşma 19 Aralık 2021'de gerçekleşti ve ABD, Bosna-Hersek'i bir hazırlık maçında 1-0 mağlup etti. Bundan önce, takımlar Ocak 2018'de oynadıkları bir hazırlık maçında 0-0 berabere kalmıştı. Bu veri setinde kayıtlı olan diğer tek karşılaşma ise 14 Ağustos 2013'te gerçekleşti; o maçta Bosna-Hersek, ABD'yi evinde ağırladı ve 3-4 mağlup oldu. Üç maçın tamamında ABD iki kez galip geldi, bir kez berabere kaldı; ABD beş gol atarken, Bosna-Hersek üç gol attı.

Puan Durumu

ABD, D Grubu'nu birinci sırada tamamlarken, Bosna-Hersek ise B Grubu'ndan üçüncü sırada tur atladı.