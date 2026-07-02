2026 Dünya Kupası’nın ev sahiplerinden biri olan ABD, Çarşamba günü Levi’s Stadyumu’nda oynanan son 16 turu maçında Bosna-Hersek’i eledikten sonra, tarihindeki ikinci FIFA Dünya Kupası çeyrek finaline ulaşmayı hedefliyor.

Ancak 2002 Dünya Kupası'ndan bu yana ilk kez çeyrek finale yükselebilmek için Mauricio Pochettino'nun takımının Belçika'yı geçmesi gerekecek.

Sekiz yıl önce Dünya Kupası yarı finallerine ulaşan Rudi Garcia'nın "Kırmızı Şeytanlar"ı, Çarşamba günü Lumen Field'da uzatmaların son dakikasında Youri Tielemans'ın dramatik penaltısıyla Senegal'i mağlup ettikten sonra Pazartesi günü (6 Temmuz) Seattle'a geri dönecek.

GOAL, ABD-Belçika maçında yerinizi nasıl ayırtabileceğiniz ve biletlerin fiyatlarının ne kadar olacağı da dahil olmak üzere, 2026 Dünya Kupası biletleriyle ilgili en son bilgileri sizlere aktarsın.

ABD - Belçika Dünya Kupası maçı ne zaman başlayacak?

Bu büyük Son 16 turu eleme maçı, Seattle Stadyumu’nda (Lumen Field) oynanacak.

Dünya Kupası - World Cup Final Stage Seattle Stadium

ABD - Belçika Dünya Kupası biletleri nasıl satın alınır?

Bugün itibarıyla, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı, Erken Bilet Çekilişi ve çekiliş sonrası Rastgele Seçim Çekilişi dahil) resmi olarak sona ermiştir.

Bu aşamalarda 500 milyondan fazla talep işlendiği için, birincil bilet stokları şu anda tüm zamanların en düşük seviyesinde.

İşte bilmeniz gerekenler:

Son Dakika Satış Aşaması 1 Nisan'da başladı. Bu bir çekiliş değildir; biletler, anında onaylanarak kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmaktadır. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın alabilmek için son fırsattır.

Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilecekleri birincil yetkili adres haline gelmiştir.

Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil satış platformlarını da değerlendirebilirler. Satın alacağınız biletler için ilgili ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

ABD - Belçika Dünya Kupası biletlerinin fiyatı ne kadar?

FIFA, 2026 turnuvası için değişken fiyatlandırma uyguladı.

Grup Aşaması biletleri 60 $'dan (belirli Taraftar Kategorileri için) başlarken, Final maçının fiyatları 6.730 $'a kadar çıkmıştır; ikincil pazar yerleri ve yeniden satış fiyatlarının ise bunun da ötesine çıktığını belirtmeye gerek bile yok.

2026 FIFA Dünya Kupası Bilet Fiyatları:

Tarihler Aşama / Kategori Resmi Fiyat Aralığı İkincil Piyasa Tahmini Aralığı 28 Haziran - 3 Temmuz 32'li Tur (Yüksek Talep Gören Mekanlar) 225 $ – 540 $ 550 $ – 3.200 $ (1.250 $) 28 Haziran - 3 Temmuz 32'li Tur (Standart Mekanlar) 225 $ – 540 400 $ – 2.800 $ (1.134 $) 4 Temmuz – 7 Temmuz Son 16 Turu 240 $ – 640 650 $ – 4.200 $ (1.518 $) 9 Temmuz – 11 Temmuz Çeyrek finaller 450 $ – 1.775 $ 850 $ – 5.500 $ (2.348 $) 14 Temmuz – 15 Temmuz Yarı finaller 930 $ – 3.295 $ 1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $) 18 Temmuz Üçüncülük Maçı 250 $ – 800 500 $ – 3.500 $ (1.480 $) 19 Temmuz FIFA Dünya Kupası Finali (MetLife Stadyumu) 1.490 $ – 7.875 5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)

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