ABD - Belçika 2026 FIFA Dünya Kupası Önizlemesi: Bilmeniz gereken her şey

ABD - Belçika: Maç detayları

Dünya Kupası - World Cup Final Stage Seattle Stadium

ABD - Belçika maçı 7 Temmuz 2026 tarihinde saat 02:00 GMT ve 22:00 EST'de (6 Temmuz) başlayacak.

Daha fazlasını okuyun: 'Bizim için adil bir durum' - Folarin Balogun geri döndü, Christian Pulisic'in dönüşü bekleniyor ve Mauricio Pochettino'nun ABD Milli Takımı'nın kanıtlaması gereken bir şey var: Belçika maçı için beş anahtar nokta

Getty Images

Turnuvanın ev sahiplerinden biri, yıldızlarla dolu Kırmızı Şeytanlar karşısında taktiksel bir değişiklik yapacak

Turnuvanın ortak ev sahibi ABD, Seattle Stadyumu'nda Belçika ile karşı karşıya gelerek 16 turunda muhteşem bir devler çatışmasına sahne olacak. Mauricio Pochettino, büyük bir ev sahibi desteğinin rüzgârını arkasına alan ve çeyrek finallere ulaşmak için yüksek tempolu taktik planını kullanmaya kararlı, kendine güvenen bir ABD takımını yönetiyor.

Yollarında ise Rudi Garcia'nın yönettiği, son derece deneyimli bir Belçika takımı duruyor. Kırmızı Şeytanlar, muazzam bir teknik birikimle Pasifik Kuzeybatı'ya geliyor ve seçkin oyun kurucuları aracılığıyla maça damgasını vurmaya hevesli. ABD için bu devasa eleme maçını atlatmak, kadro derinliğinin nihai sınavı anlamına geliyor ve yüksek riskli bir yaz gecesinin parlak ışıkları altında kusursuz bir savunma konsantrasyonu gerektiriyor.

Yıldızlar ve Şeritler ile Kırmızı Şeytanlar buraya nasıl geldi?

ABD, D Grubu’nda 6 puanla birinci sırayı garantileyerek grup aşamasını geçti; Paraguay’ı 4-1, Avustralya’yı 2-0 mağlup ettikten sonra Türkiye’ye karşı 3-2’lik küçük bir mağlubiyet yaşadı. Pochettino’nun öğrencileri, bu ivmeyi 32’li turda Bosna-Hersek’e karşı zorlu bir 2-0 galibiyete dönüştürerek tur atlamayı garantiledi. Ancak bu galibiyet, disiplin cezaları nedeniyle önemli bir forvet oyuncusunu kaybetmeleriyle büyük ölçüde gölgelendi.

Getty Images

Belçika, son derece rekabetçi bir grupta muazzam bir direnç göstererek Washington'a biletini aldı. Kırmızı Şeytanlar, bir önceki turda hücum gücünü sergiledi ve coşkun bir Senegal takımını 3-2'lik heyecan verici bir galibiyetle mağlup ederek tur atlamayı garantiledi. Son üçte bir sahada inanılmaz bir verimlilik sergileyen Garcia'nın adamları, inatçı savunma düzenlerini aşmak için birçok seçeneğe sahip.

FIFA’dan son dakika desteği ve forvet seçimi kadroya yön verdi

Bu maç için yapılan taktik hazırlıklar, ABD Futbol Federasyonu’nun başarılı itirazının ardından son anda dramatik bir değişiklik geçirdi. Yıldız forvet Folarin Balogun, Bosna-Hersek maçının 64. dakikasında gördüğü doğrudan kırmızı kart nedeniyle başlangıçta bir maçlık cezaya çarptırılmıştı; ancak FIFA bu cezayı resmi olarak kaldırdı. FIFA Disiplin Kurulu, bu kararı bozdu. Sonuç olarak, Balogun kendi sahasında forvet hattını yönetmek için tamamen serbest kaldı ve bu da Mauricio Pochettino için büyük bir taktiksel baş ağrısı gibi görünen sorunu ortadan kaldırdı.

Belçika, maça fiziksel olarak iyi bir durumda giriyor, ancak kadro seçimi konusunda tüm zamanların en golcü oyuncusu etrafında tereddütler devam ediyor. Bu yaz dört maçta iki gol atan Romelu Lukaku’nun, yükünün kontrol altında tutulması nedeniyle maça yedek kulübesinde başlaması bekleniyor. Charles De Ketelaere’nin, enerjik Leandro Trossard ve Jérémy Doku’nun desteğiyle maçın başından itibaren forvet hattını yöneteceği tahmin ediliyor.

Daha fazlasını okuyun: ABD - Belçika maç biletlerini nasıl alabilirsiniz: Dünya Kupası fiyatları, Son 16 turu fikstür bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

Kanatlardan gelecek hücumlar ile tecrübeli orta saha organizasyonu maçı belirleyecek

Stratejik mücadele, büyük ölçüde orta saha alan kontrolü ve geçiş hızına odaklanacak. Belçika’nın oyun planı, yaşlanmayan bir deha olan Kevin De Bruyne’ye dayanıyor. De Bruyne, ileri kanallardan oyunu yönetecek ve Doku ile Trossard’ın yararlanabileceği yarı boşluklara savunmayı parçalayan paslar atmaya çalışacak.

ABD’nin karşı stratejisi ise yüksek pres koordinasyonuna ve top kaybı anlarında öncelikle güvenliği sağlamaya odaklanmalıdır. Tyler Adams, Weston McKennie ve Malik Tillman, Belçika’nın pas dağıtım ritmini bozmaya çalışırken, ev sahibi takım orta sahada topu kazanmayı ve Christian Pulisic’in müthiş yatay hızını kullanarak kontra ataklarda Kırmızı Şeytanlar’a darbe vurmayı hedefleyecektir.

Oturmuş yapılar en zorlu sınava tabi tutulacak

ABD, herhangi bir pasifliğin acımasızca cezalandırılacağını bilerek, De Bruyne’ye yapılan pasları sınırlamak için savunma hattında kusursuz iletişimi sürdürmek gibi zorlu bir görevle karşı karşıya.

Belçika ise savunma aşamalarında mutlak konsantrasyon sergilemeli ve dörtlü savunmasının sıkı bir şekilde kilitlenmesini sağlayarak Pulisic ile ilerleyen orta saha oyuncularının orta bölgeleri kullanmasını engellemelidir.

ABD'nin Belçika Karşısında Muhtemel İlk 11'i

Freese; Freeman, Richards, Ream, Robinson; Tillman, Adams, McKennie; Dest, Pepi, Pulisic

Belçika'nın ABD Karşısında Muhtemel İlk 11'i

Courtois; Castagne, Theate, Mechele, De Cuyper; Vanaken, Tielemans; Trossard, De Bruyne, Doku; De Ketelaere

ABD - Belçika Maçı Önemli İstatistikler

ABD ve Belçika, FIFA Dünya Kupası'nda iki kez karşı karşıya geldi: ABD, 1930'daki ilk turnuvanın grup aşamasında 3-0 galip geldi - bu maç, Dünya Kupası tarihindeki ilk maçlardan biriydi - ardından Belçika, 2014 finallerinde oynanan son 16 turu maçında uzatmalarda 2-1 galip geldi. 1930'daki o yenilgiden bu yana Belçika, en son Mart 2026'da Atlanta'da oynanan ve 5-2'lik bir skorla kazandıkları dostluk maçı da dahil olmak üzere, ABD karşısında altı maçlık galibiyet serisi yakaladı.

Bosna-Hersek’e karşı 32’li turda elde edilen galibiyet, ABD’nin eleme turlarında kazandığı ikinci zaferdi. Bundan önceki tek galibiyet, 2002 yılında son 16 turunda Meksika’yı 2-0 mağlup ettikleri maçtı.

Malik Tillman’ın Bosna-Hersek karşısında ABD’yi 2-0 öne geçiren golü, ABD’nin FIFA Dünya Kupası tarihindeki 50. golü oldu.

Belçika, CONCACAF takımlarıyla oynadığı son üç FIFA Dünya Kupası maçını kazandı; bu seriye, 2014'te son 16 turunda ABD'yi uzatmalarda 2-1 mağlup ettikleri maç da dahildir — bu, bir CONCACAF takımıyla oynadıkları tek eleme turu karşılaşmasıdır.

Thibaut Courtois, Dünya Kupası’nda 20 maça çıkan ilk Belçikalı oyuncu olabilir. Ayrıca, Manuel Neuer (23) ve Hugo Lloris’in (20) ardından, turnuva tarihinde bu rakama ulaşan üçüncü kaleci olacak.

ABD'nin 26 kişilik kadrosu

Kaleciler: Matt Turner, Matt Freese, Chris Brady

Defans oyuncuları: Sergiño Dest, Chris Richards, Antonee Robinson, Auston Trusty, Miles Robinson, Tim Ream, Alex Freeman, Max Arfsten, Mark McKenzie, Joe Scally

Orta saha oyuncuları: Tyler Adams, Gio Reyna, Weston McKennie, Sebastian Berhalter, Cristian Roldan, Malik Tillman

Forvetler: Ricardo Pepi, Christian Pulisic, Brenden Aaronson, Haji Wright, Folarin Balogun, Tim Weah, Alejandro Zendejas.

Belçika'nın 26 kişilik kadrosu

Kaleciler: Thibaut Courtois, Senne Lammens, Mike Penders

Defans oyuncuları: Timothy Castagne, Zeno Debast, Maxim De Cuyper, Koni De Winter, Brandon Mechele, Thomas Meunier, Nathan Ngoy, Joaquin Seys, Arthur Theate

Orta saha oyuncuları: Kevin De Bruyne, Amadou Onana, Nicolas Raskin, Youri Tielemans, Hans Vanaken, Axel Witsel

Forvetler: Charles De Ketelaere, Jérémy Doku, Matias Fernandez-Pardo, Romelu Lukaku, Dodi Lukebakio, Diego Moreira, Alexis Saelemaekers, Leandro Trossard

Takım haberleri ve kadrolar

Mauricio Pochettino'nun kadrosu bu maça önemli bir eksiklikle çıkacak. Turnuvada ABD Milli Takımı'nın en golcü oyuncusu olan Folarin Balogun, Bosna-Hersek maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı durumda ve itiraz yoluyla yerine başka bir oyuncu alınamaz. Şu anda ABD için başka bir sakatlık veya ceza bilgisi bulunmuyor ve tahmini ilk 11, maçın başlama saatine yakın bir zamanda güncellenecektir.

Belçika tarafında ise Rudi Garcia’nın şu aşamada teyit edilmiş herhangi bir sakatlık veya ceza sorunu bulunmuyor. Uzatmalarda Senegal’i mağlup eden kadro, son dakika sağlık sorunları yaşanmadığı sürece tam kadro sahaya çıkacak. Maç öncesinde yeni gelişmeler oldukça güncellemeler eklenecektir.

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok

Form Durumu

ABD Milli Takımı son beş maçında üç galibiyet, iki mağlubiyet aldı. En son 2 Temmuz’da Bosna-Hersek’i 2-0 mağlup ettiler; bu sonuç, 30 dakikadan fazla süreyi 10 kişiyle oynamalarına rağmen elde edildi. Beş maçta ABD, 11 gol atıp 6 gol yedi; diğer galibiyetlerini ise Paraguay’a karşı (4-1) ve Avustralya’ya karşı (2-0) aldı. Her iki mağlubiyet de Avrupa takımlarına karşı oldu; Türkiye’ye 3-2 ve Almanya’ya bir hazırlık maçında 2-1 yenildi.

Belçika ise son beş maçında üç galibiyet, iki beraberlik aldı ve hiç yenilmedi. En son 1 Temmuz’da Senegal’i uzatmalarda 3-2 yenerek dramatik bir galibiyet elde etti. Kırmızı Şeytanlar ayrıca Yeni Zelanda'yı 5-1, Tunus'u 5-0 yenerken, İran ile 0-0, Mısır ile 1-1 berabere kaldı. Beş maçta 14 gol atıp 4 gol yiyen Belçika, son beş maçında henüz mağlup olmadı.

Karşılaşma Geçmişi

Bu iki takım arasındaki en son karşılaşma Mart 2026'da oynanan bir hazırlık maçıydı ve Belçika, Atlanta'da 5-2 galip gelmişti. Bu sonuç, Kırmızı Şeytanlar'ın güçlü kafa kafaya rekorunu daha da pekiştirdi. Belçika, 2014 Dünya Kupası'nda son 16 turunda uzatmalarda ABD'yi 2-1 mağlup etmiş, daha önceki hazırlık maçlarında ise 2-4 ve 1-0 galip gelmişti. Verilerde yer alan dört karşılaşmanın tamamını Belçika kazanmış ve 12 gol atarken, ABD ise 5 gol kaydetmiştir.

Puan Durumu

ABD, D Grubu'nu birinci sırada tamamlarken, Belçika ise bu Son 16 maçı öncesinde G Grubu'nu birinci sırada bitirdi.