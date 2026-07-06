2026 Dünya Kupası’nın ev sahibi ülkelerinden biri olan ABD, Çarşamba günü Levi’s Stadyumu’nda oynanan son 16 turu maçında Bosna-Hersek’i eleyerek, tarihindeki ikinci FIFA Dünya Kupası çeyrek finaline ulaşmayı hedefliyor.
Ancak 2002 Dünya Kupası'ndan bu yana ilk kez çeyrek finale yükselebilmek için Mauricio Pochettino'nun takımının Belçika'yı geçmesi gerekecek.
Sekiz yıl önce Dünya Kupası yarı finallerine ulaşan Rudi Garcia'nın "Kırmızı Şeytanlar"ı, Çarşamba günü Lumen Field'da uzatmaların son dakikasında Youri Tielemans'ın dramatik penaltısıyla Senegal'i mağlup ettikten sonra Pazartesi günü (6 Temmuz) Seattle'a geri dönecek.
ABD - Belçika maçı ne zaman başlayacak?
Bu önemli son 16 turu eleme maçı, Seattle Stadyumu’nda (Lumen Field) oynanacak.
ABD - Belçika Dünya Kupası biletleri nasıl satın alınır?
Bugün itibarıyla, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı, Erken Bilet Çekilişi ve çekiliş sonrası Rastgele Seçim Çekilişi dahil) resmi olarak sona ermiştir.
Bu aşamalarda 500 milyondan fazla talep işlendiği için, birincil bilet stokları şu anda tüm zamanların en düşük seviyesinde.
İşte bilmeniz gerekenler:
- Son Dakika Satış Aşaması 1 Nisan'da başladı. Bu bir çekiliş değildir; biletler, anında onaylanarak kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmaktadır. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın almak için son fırsattır.
- Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilecekleri birincil yetkili adres haline gelmiştir.
- Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil satış platformlarını da değerlendirebilirler. Satın alacağınız biletler için ilgili ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.
ABD - Belçika Dünya Kupası biletlerinin fiyatı ne kadar?
FIFA, 2026 turnuvası için değişken fiyatlandırma uyguladı.
Grup Aşaması biletleri 60 $'dan (belirli Taraftar Kategorileri için) başlarken, Final maçının fiyatları 6.730 $'a kadar çıkmıştır; ikincil pazar yerleri ve yeniden satış fiyatlarının ise bunun da ötesine çıktığını belirtmeye gerek bile yok.
2026 FIFA Dünya Kupası Bilet Fiyatları:
Tarihler
Aşama / Kategori
Resmi Fiyat Aralığı
İkincil Piyasa Tahmini Aralığı
4 Temmuz – 7 Temmuz
Son 16 Turu
240 $ – 640 $
650 $ – 4.200 $ (1.518 $)
9 Temmuz – 11 Temmuz
Çeyrek finaller
450 $ – 1.775 $
850 $ – 5.500 $ (2.348 $)
14 Temmuz – 15 Temmuz
Yarı finaller
930 $ – 3.295 $
1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $)
18 Temmuz
Üçüncülük Maçı
250 $ – 800
500 $ – 3.500 $ (1.480 $)
19 Temmuz
FIFA Dünya Kupası Finali (MetLife Stadyumu)
1.490 $ – 7.875
5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)
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