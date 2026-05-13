ABD - Avustralya maçı biletleri nasıl alınır: Dünya Kupası bilet fiyatları, Lumen Field hakkında bilgiler ve daha fazlası

ABD, 19 Haziran'da Seattle'daki Lumen Field'a giderek Dünya Kupası D Grubu'ndaki ikinci maçında Avustralya ile karşı karşıya gelecek. Turnuvanın ev sahibi ülkeleri, bu yaz sahaya çıktıkları her an heyecan dolu bir atmosfer bekleyebilir; siz de bugün maç biletlerinizi ayırtarak Dünya Kupası coşkusuna katılabilirsiniz.

Stars and Stripes, geçen Ekim ayında Denver'da oynanan hazırlık maçında Avustralya'yı 2-1 mağlup ettiği için Seattle'daki karşılaşmaya psikolojik üstünlükle giriyor. O gün Haji Wright, attığı iki golle kahraman olmuştu.

GOAL, nereden satın alabileceğiniz ve bilet fiyatları da dahil olmak üzere, ABD - Avustralya Dünya Kupası biletlerini temin etmek için bilmeniz gereken her şeyi sunuyor.

2026 Dünya Kupası'nda ABD - Avustralya maçı ne zaman oynanacak?

ABD'nin 2026 Dünya Kupası Maçları

Yıldızlar ve Şeritler, son beş turnuva katılımında sadece bir kez Dünya Kupası'nda eleme turlarına yükselmeyi başaramadı. Bu yaz kendi evlerinde onları bekleyen grup fikstürü şöyle:

Tarih Maç Yer Biletler 12 Haziran Cuma ABD - Paraguay SoFi Stadyumu (Inglewood) Bilet 19 Haziran Cuma Amerika Birleşik Devletleri - Avustralya Lumen Field (Seattle) Bilet 25 Haziran Perşembe Türkiye - Amerika Birleşik Devletleri SoFi Stadyumu (Inglewood) Bilet

Avustralya 2026 Dünya Kupası Maçları

Avustralya, son yirmi yılda Dünya Kupası'nın gediklisi haline geldi ve Katar 2022'de son 16 turuna yükselerek büyük bir azim gösterdi. Önümüzdeki maçlarda nasıl bir performans sergileyecekler?

Tarih Maç Yer Biletler 13 Haziran Cumartesi Avustralya - Türkiye BC Place (Vancouver) Bilet 19 Haziran Cuma ABD - Avustralya Lumen Field (Seattle) Bilet 25 Haziran Perşembe Paraguay - Avustralya Levi's Stadyumu (Santa Clara) Bilet

ABD - Avustralya maç biletleri nasıl satın alınır?

Bugün itibarıyla, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı ve erken Rastgele Seçim Çekilişleri dahil) sona ermiştir. Rekor düzeyde talep nedeniyle, ilk aşamalarda sunulan biletler artık son derece sınırlıdır.

Bilet satışlarının mevcut durumu şöyledir:

Son Dakika Satış Aşaması: Bu aşama şu anda devam etmektedir ve ilk gelen ilk alır esasına göre işlemektedir. Çekilişlerin aksine, bu işlemler gerçek zamanlı olarak gerçekleştirilmektedir. Bu, FIFA'dan doğrudan bilet satın alabileceğiniz son fırsattır.

Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı: Bu, taraftarların doğrulanmış biletleri nominal değerinden alıp satabilecekleri tek yetkili platformdur. Turnuva sonuna kadar açık kalacaktır.

İkincil Pazar Yerleri: Taraftarlar, StubHub gibi platformlarda da bilet bulabilirler. Bunlar, yüksek talep gören eleme maçları için genellikle en iyi seçeneklerdir, ancak fiyatlar nominal değerden farklı olabilir. Satın almadan önce daima ikincil sitenin Şartlar ve Koşullarını kontrol edin.

ABD - Avustralya maçının biletleri ne kadar?

FIFA, 2026 turnuvası için değişken fiyatlandırma uyguladı. Grup Aşaması biletleri 60 $'dan (belirli Taraftar Kategorileri için) başlarken, Final maçının fiyatları 6.730 $'a kadar çıkabilir.

Aşağıda, turnuvanın mevcut aşamaları için tahmini fiyat aralıkları yer almaktadır:

Kategori Grup Aşaması Son 16 - Çeyrek Final Yarı Final ve Final Kategori 1 250 $ - 400 $ 600 $ - 1.200 1.500 $ - 6.730 Kategori 2 150 $ - 280 400 $ - 800 $ 1.000 $ - 4.210 $ Kategori 3 100 $ - 200 $ 200 $ - 500 $ 600 $ - 2.790 $ Kategori 4 60 - 120 150 $ - 350 $ 400 $ - 2.030

Lumen Field hakkında bilmeniz gereken her şey

Lumen Field, Seattle'da bulunan ve 2002'deki açılışından bu yana NFL'nin Seattle Seahawks takımına ev sahipliği yapan çok amaçlı bir stadyumdur. Son zamanlarda, MLS'nin Seattle Sounders ve NWSL'nin Seattle Reign takımları da bu stadyumun düzenli kullanıcıları haline gelmiştir.

Çoğu MLS maçı için kapasitesi 37.722 kişi ile sınırlı olsa da, burada düzenlenecek altı adet 2026 Dünya Kupası maçı için bu sayı NFL seviyesine (yaklaşık 69.000) çıkacaktır.

Lumen Field'daki Seahawks taraftarları, 2013 ve 2014 yıllarında açık hava stadyumunda en gürültülü seyirci tezahüratı dalında iki kez Guinness Dünya Rekoru kırdı. Mekanın tasarımı, koltuk alanının %70'ini kaplayan kısmi bir çatı içeriyor ve bu çatı, taraftarların sesini etkili bir şekilde hapsedip güçlendirerek "12. Adam" avantajı olarak bilinen etkiyi yaratıyor.

Lumen Field, geçen yıl 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası kapsamında altı maça ev sahipliği yaparak 2026 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapma görevine hazırlık yaptı. Bu maçlara toplamda 210.000'den fazla seyirci katıldı; Seattle Sounders'ın iki maçında (Atletico Madrid ve Paris Saint-Germain'e karşı) seyirci sayısı 50.000'i aştı.

ABD - Avustralya karşılaştırmalı maç sonuçları

USA Son 2 maçları AUS 2 Galibiyetler 0 Beraberlikler 0 Galibiyetler ABD 2 - 1 Avustralya

Avustralya 1 - 3 ABD 5 Gol sayısı 2 2,5 gol üzeri maçlar 2/2 Her iki takım da gol attı 2/2







