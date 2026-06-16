ABD - Avustralya 2026 FIFA Dünya Kupası Önizlemesi: Bilmeniz gereken her şey

ABD - Avustralya maçı 19 Haziran 2026 tarihinde, saat 15:00 EST ve 19:00 GMT'de başlayacak.

ABD - Avustralya maçı hakkında

Her iki takım da açılış günündeki galibiyetlerin moraliyle maça çıkacak. ABD, Paraguay'ı 4-1 mağlup ederken, Avustralya ise favori gösterilen Türkiye'yi 2-0 yenerek dünyayı şaşırttı. Eski Arsenal forveti Flo Balogun, ilk Dünya Kupası maçında ABD adına iki gol attı ve Gio Reyna, uzatma dakikalarında ev sahibi takım için bu güzel galibiyete çilek koydu.

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ABD'nin kilit oyuncuları ve teknik direktörü

ABD teknik direktörü Mauricio Pochettino, kendi evinde oynanacak bu tarihi turnuva için son derece rekabetçi 26 kişilik bir kadro seçti ve Avrupa'daki altın neslin çekirdek kadrosunun yanı sıra MLS'de oynayan sekiz yıldızı da kadroya alarak kasıtlı bir denge kurdu. Rekabetçi eleme maçlarının güvenli ortamı olmadan turnuvaya hazır bir kimlik oluşturmak için zorlu bir hazırlık dönemi geçirmesine rağmen, kadro Los Angeles'taki açılış maçı öncesinde son derece odaklanmış görünüyor.

Takımın sembolü olan kanat oyuncusu Christian Pulisic, AC Milan'daki deneyimini de beraberinde getirerek turnuvaya katılıyor ve sol kanatta ilk 11'deki yerini garantiledi. Folarin Balogun ve Ricardo Pepi ise ilk 11'de forvet pozisyonu için rekabet ediyor. Orta sahada ise Weston McKennie ve Tyler Adams, takımın belkemiğini oluşturmak üzere geri dönüyor. Savunmada en çok dikkat çeken isim ise 38 yaşındaki tecrübeli Tim Ream; bu stoper Paraguay maçında forma giyerse, erkekler FIFA Dünya Kupası'nda ABD forması giyen en yaşlı oyuncu olacak.

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Avustralya'nın kilit oyuncuları ve teknik direktörü

Avustralya teknik direktörü Tony Popovic, final turnuvası için tarihi tecrübeli liderlik ile yeni yeteneklerden oluşan dev bir dalgayı harmanlayan, cesur ve geçiş dönemine uygun 26 kişilik bir kadro açıkladı. Dikkat çekici bir şekilde, seçilen kadrodaki 17 oyuncu ilk kez bir FIFA Dünya Kupası kadrosuna seçildi. Popovic kadroda yoğun bir rekabet ortamı yaratırken, soyunma odasına rehberlik edecek efsanevi isimler de hazır. Kaptan Mat Ryan ve tecrübeli forvet Mathew Leckie, birçok turnuvada takımın belkemiği olan Aziz Behich ve Jackson Irvine ile birlikte dördüncü Dünya Kupası'na katılarak ulusal rekoru egale etmeye hazırlanıyor.

En dikkat çeken kadro haberi, son hücum seçenekleriyle ilgili. Popovic, daha önce hiç milli forma giymemiş iki forveti kadroya dahil ederek riske girmeyi tercih etti. Cristian Volpato ve Machida Zelvia'dan Tete Yengi, Socceroos'a yedek kulübesinden oyuna sokabilecekleri öngörülemez jokerler kazandırdı. Patlayıcı genç yetenek Nestory Irankunda'nın kanatlarda müthiş bir hız katması beklenirken, Jackson Irvine orta sahanın lokomotifi olacak. Defans tarafında ise uzun boylu stoper Harry Souttar, yükselen yıldız Alessandro Circati ile birlikte fiziksel gücü yüksek bir savunma hattının başını çekecek.

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ABD'nin 26 kişilik kadrosu

Kaleciler: Matt Turner, Matt Freese, Chris Brady

Defans oyuncuları: Sergiño Dest, Chris Richards, Antonee Robinson, Auston Trusty, Miles Robinson, Tim Ream, Alex Freeman, Max Arfsten, Mark McKenzie, Joe Scally

Orta saha oyuncuları: Tyler Adams, Gio Reyna, Weston McKennie, Sebastian Berhalter, Cristian Roldan, Malik Tillman

Forvetler: Ricardo Pepi, Christian Pulisic, Brenden Aaronson, Haji Wright, Folarin Balogun, Tim Weah, Alejandro Zendejas.

Avustralya'nın 26 kişilik kadrosu

Kaleciler: Mathew Ryan, Patrick Beach, Paul Izzo

Defans oyuncuları: Jordan Bos, Cameron Burgess, Alessandro Circati, Milos Degenek, Jason Geria, Lucas Herrington, Jacob Italiano, Harry Souttar, Kai Trewin

Orta saha oyuncuları: Cameron Devlin, Ajdin Hrustic, Jackson Irvine, Connor Metcalfe, Aiden O'Neill, Paul Okon-Engstler

Forvetler: Nestory Irankunda, Mathew Leckie, Awer Mabil, Mohamed Toure, Nishan Velupillay, Cristian Volpato, Tete Yengi.

Takım haberleri ve kadrolar

Mauricio Pochettino, ABD maçı için muhtemel kadrosunu henüz onaylamadı ve resmi bir sakatlık veya ceza bilgisi de verilmedi. Dikkatle izlenmesi gereken bir durum ise, maç öncesinde bireysel antrenmanlara devam eden Christian Pulisic'tir, ancak USMNT kampındaki yetkililer onun forma giyebilecek durumda olacağını tahmin ediyor. Maçın başlama saatine yakın bir zamanda takım haberlerine yeni bilgiler eklenecektir.

Tony Popovic de Avustralya için kartlarını gizli tutuyor. Socceroos'ta herhangi bir sakatlık veya cezalı oyuncu bildirilmedi ve muhtemel kadro açıklanmadı. Maç yaklaştıkça güncellemeler yapılacaktır.

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok

Form

Karşılaşma İstatistikleri

USA Son 2 maçları AUS 2 Galibiyetler 0 Beraberlikler 0 Galibiyetler ABD 2 - 1 Avustralya

Avustralya 1 - 3 ABD 5 Gol sayısı 2 2,5 gol üzeri maçlar 2/2 Her iki takım da gol attı 2/2

Mevcut kafa kafaya verilerine göre iki takım iki kez karşı karşıya geldi. En son karşılaşma 15 Ekim 2025 tarihinde gerçekleşti ve ABD, dostluk maçında Avustralya'yı 2-1 mağlup etti. Kayıtlara geçen diğer tek maç ise Haziran 2010'da oynandı; Avustralya, ABD'yi evinde ağırladı ve 1-3 yenildi. Her iki maçta da galip gelen taraf ABD oldu.

Puan Durumu

D Grubu'nda ABD şu anda birinci sırada yer alırken, Avustralya ikinci sırada bulunuyor.