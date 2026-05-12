ABD - Almanya Dostluk Maçı biletleri nasıl alınır: 2026 Dünya Kupası veda maçı, Chicago Soldier Field Stadyumu ve daha fazlası

2026 Dünya Kupası biletlerinizi henüz almadınız mı? 6 Haziran’da Chicago’da oynanacak ABD-Almanya dostluk maçı, her iki takımın taraftarlarına da favori oyuncularını sahada izleme fırsatı sunuyor.

Stars and Stripes'ın teknik direktörü Mauricio Pochettino, ikonik Soldier Field'da takımının hazırlıklarını son rötuşlarla tamamlamayı hedefliyor.

Christian Pulisic, Weston McKennie ve Chris Richards gibi oyuncular, bir haftadan az bir süre sonra, 12 Haziran'da Inglewood'da Paraguay ile oynanacak maçla Dünya Kupası macerası resmen başlamadan önce son bir kez daha test edilecek.

GOAL, ABD-Almanya "Veda Maçı" için biletlerin nereden alınabileceği ve fiyatları dahil olmak üzere tüm bilet bilgilerini sizlere sunuyor.

ABD-Almanya dostluk maçı ne zaman?

ABD-Almanya dostluk maçı biletleri nasıl satın alınır?

Chicago'daki Soldier Field'da oynanacak ABD-Almanya dostluk maçı için resmi biletler, 5 Aralık 2025 tarihinde ABD Futbol Federasyonu'nun web sitesi veya Soldier Field'ın web sitesi üzerinden satışa sunuldu.

Ön satış penceresi iki gün önce, 3 Aralık'ta açılmıştı. Ön satış, öncelikle U.S. Soccer Insiders üyelerine açıktı ve erişim, üyelik seviyesine göre belirleniyordu.

Bu maç, 2026 Dünya Kupası öncesinde ABD Milli Takımı'nın son hazırlık maçı olduğu için bilet talebi son derece yüksek oldu.

Resmi kanallardan bilet satın alamıyorsanız, StubHub gibi ikincil bilet satıcılarını da kontrol edebilirsiniz; bu platformlarda da bilet bulabilirsiniz.

ABD - Almanya dostluk maçı biletleri ne kadar?

ABD - Almanya maçının resmi bilet fiyatları 64 $ ile 181 $ arasında değişiyordu. Fiyatlar, Soldier Field'daki koltuk seviyenize ve biletleri ne zaman satın aldığınıza göre değişiklik gösteriyordu. Çeşitli koltuk seviyeleri şu şekildedir:

400 Seviyesi (Üst Kat): 64 - 95 dolar

300 Seviyesi (Asma Kat): 95 - 135 dolar

200 Seviyesi (Kulüp): 135 - 181 dolar

100 Katı (Alt Kat): 181 dolar ve üzeri

Ek bilgi için ABD futbol sitesinin bilet portalını ve mevcut bilet durumunu öğrenmek için StubHub gibi ikincil satıcıları takip edin.

2026 Dünya Kupası ABD grup maçları

ABD, dördüncü kez üst üste Dünya Kupası eleme turlarına yükselmeye çalışıyor. Turnuvanın ev sahiplerinden biri olan ABD'nin D Grubu fikstürü şu şekildedir:

Tarih Maç Yer Biletler 12 Haziran Cuma ABD - Paraguay (18:00 PT) SoFi Stadyumu (Inglewood) Bilet 19 Haziran Cuma ABD - Avustralya (12:00 PT) Lumen Field (Seattle) Bilet 25 Haziran Perşembe Türkiye - ABD (19:00 PT) SoFi Stadyumu (Inglewood) Bilet

Almanya'nın 2026 Dünya Kupası grup maçları

2018 ve 2022 Dünya Kupaları'nda ilk turda sürpriz bir şekilde elenen Almanya, Kuzey Amerika'da üçüncü kez şansının yaver gideceğini umuyor. İşte onları bekleyen E Grubu fikstürü:

Tarih Maç Yer Biletler 14 Haziran Pazar Almanya - Curacao (12:00 CT) NRG Stadyumu (Houston) Bilet 20 Haziran Cumartesi Almanya - Fildişi Sahili (16:00 ET) BMO Field (Toronto) Bilet 25 Haziran Perşembe Ekvador - Almanya (16:00 ET) MetLife Stadyumu (East Rutherford) Bilet

Soldier Field hakkında bilmeniz gereken her şey

Soldier Field, Chicago'da bulunan ve I. Dünya Savaşı sırasında savaşta hayatını kaybeden askerlerin anısına adını alan çok amaçlı bir stadyumdur.

1924'teki açılışından bu yana çeşitli spor dallarından sayısız takıma ev sahipliği yapmış olsa da, şu anki ev sahipleri NFL'den Chicago Bears ve MLS'de ün salmış Chicago Fire'dır.

Spor dışında, Soldier Field düzenli olarak diğer büyük kalabalık etkinliklere de ev sahipliği yapmaktadır. Beyonce, The Weeknd, Kendrick Lamar ve Oasis, 2025 yılında stadyumda konserler vermiş olup, Ed Sheeran, Foo Fighters, Usher ve Chris Brown da bu yılın ilerleyen aylarında burada sahne alacaktır.

Soldier Field, 2026 Dünya Kupası'nın bir sahası olmayabilir, ancak 1994'te turnuva Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlendiğinde ve 1999 FIFA Kadınlar Dünya Kupası sırasında maçlara ev sahipliği yapmıştır.