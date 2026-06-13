ABD, 96 yıldır elde ettiği en büyük zaferi kazandı... Irak ise Paraguay için tek beyaz nokta

ABD milli takımı, bugün Cumartesi sabahı (GMT) Paraguay'ı 4-1 mağlup ederek 2026 Dünya Kupası'na güçlü bir başlangıç yaptı; bu, grup aşamasının ilk turundaki en dikkat çekici sonuçlardan biri oldu.

Bu galibiyetle ABD, Dünya Kupası tarihindeki en büyük galibiyetini tekrarladı, zira daha önce 3 gol farktan fazla galip gelmemişti.

ABD, Dünya Kupası tarihindeki katılımlarında sadece iki kez bu farkla galip gelmişti ve bu, turnuvanın ilk edisyonunda gerçekleşmişti: 13 Temmuz 1930'da Belçika'yı (3-0) ve ardından 17 Temmuz 1930'da yine Paraguay'ı (3-0) mağlup etmişti.

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Maç, Paraguay milli takımı için bir başka olumsuz rekoru da beraberinde getirdi. Fransız "stats foot" ağının verilerine göre, Paraguay, 8 Haziran 1958'de Fransa'ya 7-3 yenildiğinden bu yana ilk kez bir Dünya Kupası maçında 4 gol yedi.

Paraguay'ın çilesi bununla da bitmedi, çünkü milli takım Dünya Kupası'ndaki açılış maçlarındaki mütevazı sonuçlarını sürdürdü.

ABD'ye yenildikten sonra, turnuvadaki 9 açılış maçında sadece 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyetle kaldı.

Paraguay'ın Dünya Kupası'ndaki açılış maçlarındaki tek galibiyeti, 4 Haziran 1986'da Irak'ı 1-0 yenerek elde ettiği zaferdir.