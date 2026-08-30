Abatantuono: "Cardinale'le birlikte artık Milan'ı tutmuyorum, şimdi Como'luyum. Amorim mi? Hiç duymadım"

Futbol tutkusu ile tanınan ünlü oyuncu Diego Abatantuono, Gazzetta.it'e bir röportaj verdi ve Milan hakkında konuştu:





Milan bölümü. Gerry Cardinale, Silvio Berlusconi gibi Milanello'ya helikopterle geldi...

"Ortak noktaları olan tek şey helikopter. Nokta. Şimdilik başka hiçbir ortak yan görmüyorum ama sonrasında haksız çıkarılmaya ve özür dilemeye de hazırım. Yani, özür de pek sayılmaz, öyle büyük bir şey söylemiyorum ki".





Bu Milan'da içinize sinmeyen şey ne?

"Bir fon, sanatçıların çıkarlarını gözetmez ama takım taraftarlarındır. Eskiden aynı zamanda tutkusu da olan başkanlar vardı: Berlusconi, Moratti… Futbol yapma biçimi başkaydı. Cardinale ile Ibrahimovic'in Milan'ın çıkarlarını gözettiğini hiç görmedim, bunu Pioli ile Maldini'yi gönderdiklerinde anladım. O andan itibaren kurumsal figürler geldi; belki yetkin kişilerdi ama oyunun kurallarına uyan, orada sadece bir yıl ya da biraz daha fazla kalacaklarını bilen insanlardı".





Sizi nasıl yeniden kazanabilirler?

"İyi oynayarak ve taraftarların çıkarlarını gözeterek".





Transfer dönemini beğendiniz mi?

"Bu Amorim'i hayatımda daha önce hiç duymamıştım. Kötü niyetimden değil, sadece gazeteci değilim ve yalnızca en ünlü olanları biliyorum. Ramos, PSG'den geldi ve şimdiden golünü de attı; orada yedek kulübesinde oturuyordu ama iyi biri olmalı. Sezon boyunca nasıl hareket edeceklerini biraz görelim, ondan sonra hesabımı yaparım".





Peki ya şimdilik?

"Şimdilik Como'yu tutuyorum. Birkaç yıldır onların taraftarı oldum. Oyunlarını beğeniyorum, teknik direktörlerini beğeniyorum, başkanları da aşırı zengin, öyle olsun. Bütün zenginler biraz dağıtsa tadından yenmez. 100 milyarları varsa, 50'sini ortaya saçsınlar. Bunu hastane, okul yaparak ya da bir taraftar grubunu mutlu ederek yapabilirsin. Como'da bunu yapıyorlar. 'Ama başkan para içinde yüzüyor, böyle olunca kolay' diyorlar. Ama benim umurumda mı? Ben maça gidip eğlenmek isteyen kişiyim. Futbolcuları tanımıyordum ama belli ki arkada olması gerektiği gibi bir yapı var".