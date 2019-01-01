Aatıf Chahechouhe Antalyaspor'da

Çaykur Rizespor ile yollarını ayıran Aatıf Chahechouhe, Antalyaspor'la resmi sözleşmeye imza attı.

Ocak ayı transfer döneminde kadro dışı kaldığı 'den Rizespor'a transfer olan Aatıf Chahechouhe'nun yeni adresi oldu.

Akdeniz ekibinin resmi twitter adresinden yaptığı açıklamada, Faslı oyuncunun resmen kırmızı beyazlı ekibin kadrosuna dahil olduğu ifade edildi.

Aatıf kendi instagram hesabından yaptığı açıklamayla Çaykur Rizespor'a şu sözlerle veda etti:

"Geçen sezonun ikinci yarısında formasını giydiğim Rizespor’a, taraftarlarına, başkanımıza, yöneticilerine, sportif direktörümüze, hocamıza ve tüm teknik ekibimize, tüm kulüp çalışanlarımıza ve takım arkadaşlarıma bana verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Rize’de harika bir 4 ay geçirdim. Rizespor’a gelecek sezon Süper Lig’de başarılar diliyorum."