Aatıf Chahechouhe Antalyaspor'da
Ocak ayı transfer döneminde kadro dışı kaldığı Fenerbahçe'den Rizespor'a transfer olan Aatıf Chahechouhe'nun yeni adresi Antalyaspor oldu.
Akdeniz ekibinin resmi twitter adresinden yaptığı açıklamada, Faslı oyuncunun resmen kırmızı beyazlı ekibin kadrosuna dahil olduğu ifade edildi.
#BizAntalyasporuz pic.twitter.com/bkQiF5T9FM— Antalyaspor (@Antalyaspor) 17 Haziran 2019
Aatıf kendi instagram hesabından yaptığı açıklamayla Çaykur Rizespor'a şu sözlerle veda etti:
"Geçen sezonun ikinci yarısında formasını giydiğim Rizespor’a, taraftarlarına, başkanımıza, yöneticilerine, sportif direktörümüze, hocamıza ve tüm teknik ekibimize, tüm kulüp çalışanlarımıza ve takım arkadaşlarıma bana verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Rize’de harika bir 4 ay geçirdim. Rizespor’a gelecek sezon Süper Lig’de başarılar diliyorum."